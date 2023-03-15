РУС
В Киевской области уже заселены первые сборные дома. ФОТОрепортаж

В Бучанском районе уже заселены первые сборные дома для семей, чье жилье было разрушено во время боевых действий в Киевской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

Такое жилье рассчитано на проживание 4 человек, площадь составляет 25 квадратных метров. Дом оборудован всем необходимым, в частности, здесь есть печь на дровах, кондиционер, холодильник, туалет и душ, кухня. Кроме того, он оборудован мебелью – кроватями, столом и стульями. Проект реализуется Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с Киевской областной военной администрацией.

В Киевской области уже заселены первые сборные дома 01

В Киевской области уже заселены первые сборные дома 02В рамках проекта планируется установить еще 100 домов. Первая партия будет предоставлена наиболее пострадавшим от войны громадам Бучанского района.

Также читайте: Вопросы к власти о Буче, Ирпене и Мариуполе будут возникать постоянно, - волонтер Яровая

"Наша главная цель – вернуть людей в родные дома. Такие сборные дома позволяют людям заняться восстановлением своего уничтоженного домохозяйства, проживая на своем родном дворе. Для многих это очень важно – не терять связь с местом, где прошла целая жизнь. Благодарен представителям УВКБ ООН за постоянную поддержку, помощь и реализацию этого важного проекта", – подчеркнул Николай Бойко, глава Киевской ОВА.В Киевской области уже заселены первые сборные дома 03

"Из наших прямых консультаций с внутренне перемещенными лицами и украинцами, вынужденными искать убежища за границей, мы знаем, что наличие безопасного и теплого дома, куда можно вернуться, является одним из главных факторов устойчивого и достойного возвращения. Поэтому мы работаем с областными администрациями, например Киевская, чтобы поддержать людей в ремонте домов и пилотировать такие инициативы, как совместный проект с QHome", – сказала Каролина Линдхольм Биллинг, Представительница УВКБ ООН в Украине. – "Особенно важно, что мы работаем над этим проектом вместе с украинской компанией, которая нанимает украинский персонал и вносит вклад в местную экономику".В Киевской области уже заселены первые сборные дома 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове построят два микрорайона для людей, жилье которых уничтожено войной

збірні будинки...перші...через рік... якось кволо....
показать весь комментарий
15.03.2023 14:23 Ответить
нужно не халабуды собирать а планировать новое капитальное строительство а лучше деньги пострадавшим с кацапских репараций выделить..
показать весь комментарий
15.03.2023 14:39 Ответить
давать людям деньги, пусть сами решают где и в чем жить....
показать весь комментарий
15.03.2023 15:34 Ответить
Деньги раздавать это такое, люби могут их нецелесообразно потратить, что еще больше усугубит социально-экономическое положение. Ни в одной стране людям не раздают такие большие сумму единоразово, а платят либо частями, либо выделяют готовое жилье, либо и то и другое и никак иначе.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:57 Ответить
пусть покупают, равноценное утраченному - не вопрос с согласия нуждающихся...
показать весь комментарий
15.03.2023 16:04 Ответить
хаза лучше чем старая советская помойка в которой я существую..9 хатка чешка
показать весь комментарий
15.03.2023 15:47 Ответить
Кто во время войны будет строить? Вы сами подумайте насколько это безопасно с. Очки зрения вложений, никто такое жилье не будет страховать
показать весь комментарий
15.03.2023 15:59 Ответить
конечно не сейчас надо - но квартиры разрушенные латают именно сейчас
показать весь комментарий
15.03.2023 18:50 Ответить
І навіщо таке будувати? Чого б не заселяти в прості квартири самого простого житлового масиву?

Ці сараї коштують напевне як квартири...

До того ж навіщо НАМ щоб люди не жили в мегаполісі де є робота, де є інфраструктура, а жили десь в селі та мали "зв'язок" із своїм подвір'ям? Щоб що?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:54 Ответить
а квартири в "простому житловому масиві" самі будуються? чи за гроші інвесторів/забудовників/кредитні? просто так взяти і заселити - не вийде, треба кошти. А "сараї" дійсно дешевші за квартири.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:06 Ответить
"дійсно дешевші" - знаєте цифри? Напишіть їх тут та звідки ці дані.

"взяти і заселити - не вийде, треба кошти" - ви самі відповіли "кредитні?".

Було би бажання то можна зробити як в Китаї. Надути економічну бульбашку будівництвом житла. І отримати нове житло взагалі для всіх громадян. Почавши на початках із переселенців, солдатів, "за заслуги" та сиріт і закінчивши всіма громадянами. Щоб кожен з настанням повноліття отримував квартиру студію, яку продати (приватизувати) не може, а лиш обміняти на іншу таку ж чи поєднанням двох в одну (коли утворюється сімейна пара), тобто як було колись в совку, но з можливістю віддати цю квартиру державі добровільно-примусово, та отримати таку ж в іншому районі, місті, або навіть за значні заслуги чи доплату отримати в іншому місці приватну квартиру преміум класу яку зможе продати-передати в спадок.

Благо зараз технології пішли далеко вперед і таке масове будівництво багато людей з економіки не забере. І уявіть собі як це підніме цінність українського громадянства, який буде бум патріотизму до українства. Та українцями будуть всі хотіти бути як шейхами про яких говорять що їм в повноліття около сто тисяч доларів дають. Зразу вирішиться багато проблем які нас чекають через війну.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:48 Ответить
А что на Китай тоже ракеты падают? Может там есть угроза захвата территорий? И вообще сравнивать с Китаем, у которого денег куры не клюют со страной, которая сидит на шеи у мвф и международных партнеров это такое себе.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:02 Ответить
"А что на Китай тоже ракеты падают?" - а що це виправдання? Давайте взагалі нічого не робити бо росія розбомбить ракетами? Її ракети дорожчі чим житло. Я буде дуже щасливий якщо вона ними буде бомбити поля та незавершені новобудови замість енергетичної інфраструктури, військових та житла в якому живуть цивільні.

"денег куры не клюют" - а звідки у них ці гроші взялись? Теж напевне нічого не робили щоб радянський трактор не розбомбив.

"со страной, которая сидит на шеи у мвф и международных партнеров" - а в чому проблема? Все і так за рахунок рф і росіян. Можна шикувати як захочемо. Це був вибір росіян. Якщо росіяни не зможуть заплатити чи не захочуть то продамо їх в рабство 🤣 або поріжемо на м'ясо як донарів, але борги росіяни виплатять. Так ось без жартів за все будуть платити росіяни і земля росії ресурсами. Тому можна і треба починати проекти вже та вішати кредити на рф.

І це буде справедливо. Росіяни вже на мільйони жителів знищили населених пунктів. Ці люди мають десь жити. Вони заслужили на ******* житло. А росія і росіяни мають оплатити все, якщо не зараз бо ніж ще не біля горла росіян то потім, бо так буде справедливо.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:27 Ответить
Такі будиночки також будує і встановлює менонітська церква. Зокрема в Слободі Кухарській вони таких поставили три штуки. Дуже якісно все зробили. Провели воду, зробили каналізацію.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:45 Ответить
я так понимаю, это вагончики для частного сектора. ок, правильно. сколько их уже? один? через почти год?
а всего планируется 100? как говорил один известный персонаж: потужно!
показать весь комментарий
15.03.2023 16:23 Ответить
Ё-маё... Позорище, гребаный стыд. Просто конура, да еще наверняка и за бешенные бабки. Поселенцам предлагается самим восстанавливать свое жилье... Там они останутся жить до конца своих дней. Чтоб вы здохли, твари зеленые
показать весь комментарий
15.03.2023 17:54 Ответить
 
 