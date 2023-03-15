В Киевской области уже заселены первые сборные дома. ФОТОрепортаж
В Бучанском районе уже заселены первые сборные дома для семей, чье жилье было разрушено во время боевых действий в Киевской области
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.
Такое жилье рассчитано на проживание 4 человек, площадь составляет 25 квадратных метров. Дом оборудован всем необходимым, в частности, здесь есть печь на дровах, кондиционер, холодильник, туалет и душ, кухня. Кроме того, он оборудован мебелью – кроватями, столом и стульями. Проект реализуется Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с Киевской областной военной администрацией.
В рамках проекта планируется установить еще 100 домов. Первая партия будет предоставлена наиболее пострадавшим от войны громадам Бучанского района.
"Наша главная цель – вернуть людей в родные дома. Такие сборные дома позволяют людям заняться восстановлением своего уничтоженного домохозяйства, проживая на своем родном дворе. Для многих это очень важно – не терять связь с местом, где прошла целая жизнь. Благодарен представителям УВКБ ООН за постоянную поддержку, помощь и реализацию этого важного проекта", – подчеркнул Николай Бойко, глава Киевской ОВА.
"Из наших прямых консультаций с внутренне перемещенными лицами и украинцами, вынужденными искать убежища за границей, мы знаем, что наличие безопасного и теплого дома, куда можно вернуться, является одним из главных факторов устойчивого и достойного возвращения. Поэтому мы работаем с областными администрациями, например Киевская, чтобы поддержать людей в ремонте домов и пилотировать такие инициативы, как совместный проект с QHome", – сказала Каролина Линдхольм Биллинг, Представительница УВКБ ООН в Украине. – "Особенно важно, что мы работаем над этим проектом вместе с украинской компанией, которая нанимает украинский персонал и вносит вклад в местную экономику".
Ці сараї коштують напевне як квартири...
До того ж навіщо НАМ щоб люди не жили в мегаполісі де є робота, де є інфраструктура, а жили десь в селі та мали "зв'язок" із своїм подвір'ям? Щоб що?
"взяти і заселити - не вийде, треба кошти" - ви самі відповіли "кредитні?".
Було би бажання то можна зробити як в Китаї. Надути економічну бульбашку будівництвом житла. І отримати нове житло взагалі для всіх громадян. Почавши на початках із переселенців, солдатів, "за заслуги" та сиріт і закінчивши всіма громадянами. Щоб кожен з настанням повноліття отримував квартиру студію, яку продати (приватизувати) не може, а лиш обміняти на іншу таку ж чи поєднанням двох в одну (коли утворюється сімейна пара), тобто як було колись в совку, но з можливістю віддати цю квартиру державі добровільно-примусово, та отримати таку ж в іншому районі, місті, або навіть за значні заслуги чи доплату отримати в іншому місці приватну квартиру преміум класу яку зможе продати-передати в спадок.
Благо зараз технології пішли далеко вперед і таке масове будівництво багато людей з економіки не забере. І уявіть собі як це підніме цінність українського громадянства, який буде бум патріотизму до українства. Та українцями будуть всі хотіти бути як шейхами про яких говорять що їм в повноліття около сто тисяч доларів дають. Зразу вирішиться багато проблем які нас чекають через війну.
"денег куры не клюют" - а звідки у них ці гроші взялись? Теж напевне нічого не робили щоб радянський трактор не розбомбив.
"со страной, которая сидит на шеи у мвф и международных партнеров" - а в чому проблема? Все і так за рахунок рф і росіян. Можна шикувати як захочемо. Це був вибір росіян. Якщо росіяни не зможуть заплатити чи не захочуть то продамо їх в рабство 🤣 або поріжемо на м'ясо як донарів, але борги росіяни виплатять. Так ось без жартів за все будуть платити росіяни і земля росії ресурсами. Тому можна і треба починати проекти вже та вішати кредити на рф.
І це буде справедливо. Росіяни вже на мільйони жителів знищили населених пунктів. Ці люди мають десь жити. Вони заслужили на ******* житло. А росія і росіяни мають оплатити все, якщо не зараз бо ніж ще не біля горла росіян то потім, бо так буде справедливо.
а всего планируется 100? как говорил один известный персонаж: потужно!