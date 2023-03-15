В Киевской области уже заселены первые сборные дома. ФОТОрепортаж

В Бучанском районе уже заселены первые сборные дома для семей, чье жилье было разрушено во время боевых действий в Киевской области

Такое жилье рассчитано на проживание 4 человек, площадь составляет 25 квадратных метров. Дом оборудован всем необходимым, в частности, здесь есть печь на дровах, кондиционер, холодильник, туалет и душ, кухня. Кроме того, он оборудован мебелью – кроватями, столом и стульями. Проект реализуется Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с Киевской областной военной администрацией.

В рамках проекта планируется установить еще 100 домов. Первая партия будет предоставлена наиболее пострадавшим от войны громадам Бучанского района.

"Наша главная цель – вернуть людей в родные дома. Такие сборные дома позволяют людям заняться восстановлением своего уничтоженного домохозяйства, проживая на своем родном дворе. Для многих это очень важно – не терять связь с местом, где прошла целая жизнь. Благодарен представителям УВКБ ООН за постоянную поддержку, помощь и реализацию этого важного проекта", – подчеркнул Николай Бойко, глава Киевской ОВА.

"Из наших прямых консультаций с внутренне перемещенными лицами и украинцами, вынужденными искать убежища за границей, мы знаем, что наличие безопасного и теплого дома, куда можно вернуться, является одним из главных факторов устойчивого и достойного возвращения. Поэтому мы работаем с областными администрациями, например Киевская, чтобы поддержать людей в ремонте домов и пилотировать такие инициативы, как совместный проект с QHome", – сказала Каролина Линдхольм Биллинг, Представительница УВКБ ООН в Украине. – "Особенно важно, что мы работаем над этим проектом вместе с украинской компанией, которая нанимает украинский персонал и вносит вклад в местную экономику".

