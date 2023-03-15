РУС
9 071 18

Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области. ФОТОрепортаж

15 марта около 10:00 российские военные нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как сообщается, в результате вражеских обстрелов частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Повреждены автомобили жителей.

По предварительным данным, враг обстрелял город ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коммунальщики Харькова снова перезапустили систему отопления после массированного обстрела, - Терехов

Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области 01
Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области 02
Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области 03
Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области 04
Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области 05
Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области 06
Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области 07

На месте работали прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры Харькова и следователи ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области.

обстрел (29653) Харьков (7747) Офис Генпрокурора (2641) Белгород (464)
Зато мы никуда не бьёт. Война в одну сторону .
15.03.2023 14:03 Ответить
це с-300

Балістика яку в нас нема засобів щоб збивати
15.03.2023 14:23 Ответить
Це не балістика. Час підльоту малий. Але і на то є протидія.
15.03.2023 14:24 Ответить
Яка? С-300 у версії ппо - це найшвише, що в нас зараз є із ракетного озброєння.
Як одна с-300 може наздогнати іншу с-300?
15.03.2023 14:45 Ответить
Та хотя би старою "шилкою".
15.03.2023 14:46 Ответить
В ракет комплексу с-300 швидкість 1,7-2,1 км на секунду!
За 3-4 секунди вона уходить з поля зору людини.
Якою "шилкою"?
15.03.2023 14:58 Ответить
в последней части фильма топ ган-вообще стреляют зрк с 125 и не че ))))))))
15.03.2023 15:44 Ответить
"Петріот" здатен збивати С-300, а в чому Ви праві, так це у тому, що час підльоту від кордоне раші до Харкова для цієї ракети становить менше 2 хвилин!
15.03.2023 14:48 Ответить
На це і єшилка. Старий варіант на гусеницях. Теперішній, послідня оборона кораблів США. Воздух. Воздух. Кіно 2012 року. Морскій бій.
15.03.2023 14:53 Ответить
В черзі за яйцями, яблуками та картоплею по 27 грн.
15.03.2023 14:30 Ответить
Тільки не кажіть, що час запуску більше ніж то, що є.
15.03.2023 14:23 Ответить
Люба поважаюча себе країна, знає. Що, що треба захищатись від *уйла. Китай, пішов в наступ. Х*йло накуй.
15.03.2023 14:34 Ответить
Не треба було публікувати....знаю це місце...комусь сенсації захотілося ...ще прилетить, краще тікайте звідти
15.03.2023 14:25 Ответить
Отвєтку з "ураганів" по бєлгараду ми, звичайно, не можемо дати. Бо путєн нападьот...
15.03.2023 14:34 Ответить
Якщо немає засобів для ураження ракет С-300, то хіба немає засобів знищити самі установки на стартових місцях? Якась же розвідка є. Вони ж не з 1000 км стріляють.
15.03.2023 15:23 Ответить
год войны а они авто швелерами и сталью не обшивают и ставят так во двор...да премия дарвина..там же метал гамно..1см должен быть швеллер..и бойницы..тогда рикошет осколка и едь дальше..
15.03.2023 15:43 Ответить
 
 