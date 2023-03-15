Последствия обстрела Харькова: враг ударил ракетой С-300 из Белгородской области. ФОТОрепортаж

15 марта около 10:00 российские военные нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как сообщается, в результате вражеских обстрелов частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Повреждены автомобили жителей.

По предварительным данным, враг обстрелял город ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На месте работали прокуроры Шевченковской окружной прокуратуры Харькова и следователи ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области.