На первой полосе New York Times – фото прощания пограничника с семьей в Краматорске. ФОТО

Фото прощания пограничника Александра с семьей на вокзале в Краматорске попало на первую полосу газеты New York Times.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ГПСУ рассказали, что на железнодорожном вокзале Краматорска Яна с дочерью прощалась с любимым мужем Александром. Семью пограничников, как и сотни других семей, разлучила война. У поезда к ним подошли двое мужчин и представились журналистами из "New York Times". Они предложили сделать фотоснимки. Впоследствии пара увидела свое фото от корреспондента Дэниела Берегулака на первой полосе американского издания.

"Мы прощаемся, но обещаем вернуться с победой и продлить счастливую жизнь!", - цитирует слова пограничника New York Times.