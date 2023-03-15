РУС
На первой полосе New York Times – фото прощания пограничника с семьей в Краматорске. ФОТО

Фото прощания пограничника Александра с семьей на вокзале в Краматорске попало на первую полосу газеты New York Times.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ГПСУ рассказали, что на железнодорожном вокзале Краматорска Яна с дочерью прощалась с любимым мужем Александром. Семью пограничников, как и сотни других семей, разлучила война. У поезда к ним подошли двое мужчин и представились журналистами из "New York Times". Они предложили сделать фотоснимки. Впоследствии пара увидела свое фото от корреспондента Дэниела Берегулака на первой полосе американского издания.

Читайте: Украинские командиры и американские генералы провели в Германии военные игры по контрнаступлению, - NYT

"Мы прощаемся, но обещаем вернуться с победой и продлить счастливую жизнь!", - цитирует слова пограничника New York Times.

На первой полосе New York Times – фото прощания пограничника с семьей в Краматорске 01

На первой полосе New York Times – фото прощания пограничника с семьей в Краматорске 02

+76
які зворушливі фото!! Повертайся з Перемогою, Воїн! І бережи себе!
показать весь комментарий
15.03.2023 14:52 Ответить
+59
І знову до сліз.
Бережи вас Господь та Матінка Богородиця
показать весь комментарий
15.03.2023 14:53 Ответить
+52
Героям Слава!

Героям Шана!
показать весь комментарий
15.03.2023 14:52 Ответить
