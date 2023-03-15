42 дня без еды: Под Бахмутом в подвале нашли живым пленного украинского защитника Алексея Гордеева. ВИДЕО+ФОТО

Во время боев под Бахмутом ВСУ захватили позиции российских захватчиков и нашли в подвале раненого украинского защитника Алексея Гордеева.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Воины, освободившие село под Бахмутом, нашли в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева. С дырками от пуль и осколков в бедре и спине, но жив! Из ада его вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии. Наверху шли бои, а раненый Алексей 42!!! дня лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь.

Питался он крошками – похудел с 80 до 42 кг – пил из луж, а когда вода закончилась, ядовитый антифриз из нагревателя. Сейчас Алексей в больнице в Днепре. Его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, скоро переведут в клинику в Киеве", - отметил он.

