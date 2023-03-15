РУС
57 483 136

42 дня без еды: Под Бахмутом в подвале нашли живым пленного украинского защитника Алексея Гордеева. ВИДЕО+ФОТО

Во время боев под Бахмутом ВСУ захватили позиции российских захватчиков и нашли в подвале раненого украинского защитника Алексея Гордеева.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Воины, освободившие село под Бахмутом, нашли в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева. С дырками от пуль и осколков в бедре и спине, но жив! Из ада его вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии. Наверху шли бои, а раненый Алексей 42!!! дня лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь.

Питался он крошками – похудел с 80 до 42 кг – пил из луж, а когда вода закончилась, ядовитый антифриз из нагревателя. Сейчас Алексей в больнице в Днепре. Его прооперировали, лечат от отравления и дистрофии, скоро переведут в клинику в Киеве", - отметил он.

Напомним, ранее Сергей Гармаш заявил, что россияне до смерти заморили голодом группу украинских военнопленных.

Читайте также: Российский омбудсмен Москалькова, заявившая о якобы отказе Украины забрать 70 воинов, не имеет отношения к обмену военнопленными, - Координационный штаб

военнопленные (1200) военнослужащие (6309) Бахмут (1609) ВСУ (6938)
+91
Неймовірна людська витримка.Здоров'я Олексыю...Немає слів одна злість на тих покидків.Досить з орками обходитися як з людьми вони сміття і зі сміттям потрібно відноситися відповідно на хліб і воду в підвал тварюк.
15.03.2023 17:12 Ответить
+65
Ау, ''гамнестіінтернейшл'', нічого не хочете сказати? Чи ви тільки стежите щоб кацапські полонені були вгодовані?!!!!
15.03.2023 17:15 Ответить
+62
ну хоч в настрої, і вже в чистому... Дай тобі, Боже, одужати!
15.03.2023 17:13 Ответить
Дуже радий за цього хлопчика. Дай йому Боже здоров'я. Стільки перенести і вистраждати...Клята війна...
15.03.2023 19:49 Ответить
А всякие бомжи гаварят. Давайте атвлечемся от войны в Украине.
15.03.2023 20:12 Ответить
Яка нахер конвенція. Цю мразь не простовбивати, а голову відірвати і викинути псам!
15.03.2023 20:13 Ответить
"можєм повторіть" - це москалі про Голодомор кажуть
15.03.2023 20:28 Ответить
Ну згоден майже з усіма коментарями.Є одне тільки АЛЕ,з конвенцією Україна НІЧОГО не може зробити,я так думаю,що всі знають достеменно,що Україна і існує тільки завдяки США,бо всі пенсії,зарплатні бюджетникам і воїнам---проплачують ВОНИ і якщо хоч один місяць небуде виділено коштів,то нам КАПЕЦЬ!!! Я сьогодні отримав пенсію--2193грн.--ГУЛЬНУ!!!!
15.03.2023 20:45 Ответить
Ти це,..обережніше з віскарьом.
15.03.2023 22:31 Ответить
Пенси - вони такі! Все знають краще Мінфіну !
16.03.2023 10:25 Ответить
Ты всю жизнь просидел, что ли, что такая пенсия?
16.03.2023 11:07 Ответить
Випадково попав знову по цій темі,а Ви таке питання задали цікаве. З 73-78р.р. навчався,пішло в трудовий стаж, з 1978 по 1991 рік працював на підприємствах,заробітня платня була в середнім 300руб(це була дуже гарна зарплата),з 1991по 2015 роки був підприємцем. Коли в 15 році йшов на пенсію,то порахували 5-ть років на вибір до 2000року,а потім зарплатню підприємця. А там з 92-2004 нічого немає,бо то торгові патенти,то ще щось і тільки з 2004 все почало вестись як потрібно. Одним словом сказали,що мої малі внески як підприємця,З*їли увесь коефіцієнт і витягнув тільки на мінімалку.Ось так **прогуляв**,тепер циган який все життя жодного дня не пропрацював,отримує стільки ж як і я.
16.03.2023 16:17 Ответить
з 1991по 2015 роки був підприємцем.
--
Чого ж ти скиглиш? Треба було не барижити все життя, а йти працювати на завод чи фабрику чи в інститут.
Може тоді б заводи не розвалились, як всі барижити не кинулись, а ти б мав добру пенсію!
16.03.2023 23:55 Ответить
За таких як Ви,всіх підприємців і зробили **баригами**!! Навіть не хватає мозгів подумати,що не всі **барижили**,що дехто працював як віл,щоб піднятись і мати щось своє,а на виході отримав 0 !! І заводи порозвалювали не підприємці,а керівники тих заводів,бо поки збудують на заводі парашу на два очки,побудують собі двоповерховий будинок!!! А я працював в майстерні по ремонту авто і поки були сили, мав змогу працювати і заробляти,але не все вічне.... і інститут мені вже був нідочого,по-перше в моєму віці,а по-друге, освіта в мене вже була ,хоча і технічна. Іще одне,а якщо всі позакінчують інститути--ЖРАТЬ ЩО ТИ БУДЕШ,пальці сосать?
17.03.2023 15:25 Ответить
Був би нормальним спеціалістом - то щось би заробив. А як криві руки - то маєш те, що маєш.
Ринок - він безжальнй. Нічого було суватись у підприємці, якщо не має клепки.
Сам собі вибрав дорого у житті, а тепер скиглишь
18.03.2023 09:46 Ответить
Ну я хоч дома сиджу і не ЗРАДИВ свою Батьківщину як деякі з клепкою в голові,що втекли як щури,а такі як я,**без клепки**,хотіли щось зробити в своїй країні і такіж---її захищають,а не ховаються під спідницею,а ще щось вумнічають на кшальт **кривих** рук!! Як не знаєш людину,чого якісь дебільні висновки робиш,дуже з великою клепкою? І прочитай уважно мої попередні коментарі,я ніде не жалівся,що в мене немає грошей,а тільки звернув увагу на те,що пенсія на рівні з тими,хто жодного дня не пропрацював,а якщо я маю змогу заходити в інтернет,значить маю кошти за нього заплатити,купити ноут і з таким як ти,, тупим,дискутувати!!!
18.03.2023 18:34 Ответить
Співчуваю(
19.03.2023 16:42 Ответить
Нічого,переживемо. Це не біда,біда ось цим,молодим,я вже 66років прожив,а ось вони... А є і 20-ти річні,а дітлахи,які ще навіть говорити не вміли,як побачу,сльози на очах. Моя матір(24року) так говорила,що вони пережили і війну,і голод,а нам добре,нічого цього немає,а вийшло он як. Просто образливо,коли людина тебе не знає і відразу чіпляє ярлик,що ти безмозглий,а він ,он який продвинутий,а ще не відомо,яка його доля чекає на чужбині,хорошо там--де нас немає.
19.03.2023 17:25 Ответить
Дякую що вижив
15.03.2023 20:51 Ответить
Ось ці материали в Радбез ООН ‼️‼️‼️
15.03.2023 21:04 Ответить
Вибачте, але це дуже велике перебільшення.
Людина може без їжі три тижні найбільше.
Коли більше - покинається білкове голодування і організм зжирає сам себе. Людина помирає просто тому, що немає гемоглобіну переносити кисень. Поцікавьтесь, що таке квашіоркор і подивіться на цього совсім не вмираючого хлопця.
Я не кажу, що це суцільна брехня, але і на суцільну правду це не дуже схоже.
За 42 дні в нього м'язів зовсім не повинно бути, кожа та кістки, кахексія, такі люди руку не можуть підняти.
Щось там не дорозказали.
15.03.2023 22:26 Ответить
Частіше заходь сюди...Його якийсь "сердобольний" кацапчік підгодовував...
15.03.2023 22:33 Ответить
Ото ж бо й воно....
16.03.2023 05:52 Ответить
Один кацапський вояка вділяв йому з своєї пайки.
16.03.2023 00:14 Ответить
От мені цікаво, ви тут про гемоглобін та кахексію розповідаєте, начебто розумні слова. А просто прогуглити скільки людина може без їжі з підтвердженими прикладами - слабо? )))

42 дні це і близько не межа людськіх можливостей. Бувало і набагато більше. Тим більше він мав воду і навіть якісь крихти чогось.

То ж будьте простіше) і не вводьте людей в оману.
16.03.2023 00:56 Ответить
Я не вводу в оману - я задаю питання.
А вам продажу завітати у якесь онкологічне відділення або хоспіс, і подивитись - як виглядають люди на парентеральному харчуванні.
Тоді може у вас відпаде хотєлка жити по Педівікії, і наступить розуміння, що вірити своїм очам, а не той гуйні, яку постять в інтернетах.
16.03.2023 13:05 Ответить
знову якісь безглузді аргументи і поради.

ну я вам з таким саме успіхом можу порадити завітати до театру опери і балету, або до Інституту ім. Амосова, де зможу організувати вам екскурсію до пацієнтів з кардіостимулятором, вшитим під шкіру.

Але це ніяк не змінить того факту, що є купа підтверджених фактів голодуваня людей більше 40 днів. Ніхто і не каже що це легко і безпечно, звісно можна померти. Багато факторів впливає на те чи витримає організм так довго на одній воді. Але факт лишається фактом - ЦЕ РЕАЛЬНО.

Тим більше якщо є хоч якась їжа, хоч якісь крихти, крім води.
17.03.2023 00:16 Ответить
Живи, синочок! Хай Тобі Бог допомагає!
16.03.2023 06:21 Ответить
В нього позивний часом не Маклауд?
16.03.2023 09:00 Ответить
Я так понимаю что это мировой рекорд. Девушка из Турции пролежала под завалами всего 10 дней. Скорее бы дождаться Ваших мемуаров!
16.03.2023 10:32 Ответить
Отець ОГИДНИЙ -так краще звучить.
16.03.2023 11:44 Ответить
видужуй і живи довго,а після розкажеш,як все було насправді,дякую,Воіне!Героям слава!
16.03.2023 14:07 Ответить
Хлопче!
Ти маєшь жити до ста років, не меньше!
Одужуй, у тебе це получится обов'язково!
16.03.2023 21:09 Ответить
Впору фильм снимать.
16.03.2023 21:55 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
17.03.2023 09:39 Ответить
Новозеландцу респектище!
17.03.2023 10:25 Ответить
Мізки включіть ***** будь ласка - він прострелений та побратими рядом мертві ，руські мали б змогу просто добили би це поперше ! . Подруге напевно в товаришів щось залишилось підживитись я думаю тут мається на увазі що людина не мала необхідного харчування та медогляду 40 діб !!!!!!!! І вижила всім назло бо подивіться в його очі - там життя і добро !!!!!
Невже вам в англіях і шотландіях мізки жиром заплили що ви не можете думати **** думайте !!!!!
17.03.2023 18:38 Ответить
