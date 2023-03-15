РУС
Два человека погибли, 5 ранены в результате российского обстрела Марганца. ФОТОрепортаж

Днем 15 марта армия РФ обстреляла Марганец Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Марганецкого городского совета.

"Повреждены многоэтажные дома, частные жилые дома, хозяйственные постройки. Также в одном из домов начался пожар. Спасатели его ликвидируют. Перебиты линии электросети и газопровода. Данные еще уточняются. В одном из дворов снаряд попал в детскую площадку", - говорится в сообщении.

Глава Днепровской ОВА Сергей Лысак уточняет, что повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома.

По предварительной информации, погибли две женщины - 62 и 57 лет, еще четыре женщины и один мужчина получили ранения.

Два человека погибли, 5 ранены в результате российского обстрела Марганца 01
Два человека погибли, 5 ранены в результате российского обстрела Марганца 02
Два человека погибли, 5 ранены в результате российского обстрела Марганца 03

Два человека погибли, 5 ранены в результате российского обстрела Марганца 04
Два человека погибли, 5 ранены в результате российского обстрела Марганца 05
Два человека погибли, 5 ранены в результате российского обстрела Марганца 06

15.03.2023 18:48 Ответить
Йо_ана русня!
15.03.2023 18:50 Ответить
Тупо б'ють по містах і селах і нічого. Царство Небесне загиблим, скорішого одужання пораненим і скорішого закінчення війни нашою перемогою. Тоді точно наступить мир.
15.03.2023 19:41 Ответить
 
 