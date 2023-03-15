Два человека погибли, 5 ранены в результате российского обстрела Марганца. ФОТОрепортаж
Днем 15 марта армия РФ обстреляла Марганец Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Марганецкого городского совета.
"Повреждены многоэтажные дома, частные жилые дома, хозяйственные постройки. Также в одном из домов начался пожар. Спасатели его ликвидируют. Перебиты линии электросети и газопровода. Данные еще уточняются. В одном из дворов снаряд попал в детскую площадку", - говорится в сообщении.
Глава Днепровской ОВА Сергей Лысак уточняет, что повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома.
По предварительной информации, погибли две женщины - 62 и 57 лет, еще четыре женщины и один мужчина получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий15.03.2023 18:48 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Огусто
показать весь комментарий15.03.2023 18:50 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Анатолий К #427424
показать весь комментарий15.03.2023 19:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль