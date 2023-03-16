РУС
Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и "Ураганов" по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы населённых пунктов Донецкой области. За прошедшие сутки под вражеским обстрелом находились 12 ОТГ.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке: обстреляли город из Торнадо-С и Ураганов. Ранены 6 человек, повреждена школа, 5 многоэтажек, 20 частных домов и 11 гражданских автомобилей. Также под удар из Смерчей попала Украинка Покровской громады - никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Ночью рашисты обстреляли Богоявленку. К счастью, обошлось без жертв. В Кураховской громаде в Остром в результате обстрела получил ранения один человек. В Зоряном Марьинской громады поврежден частный дом.

В результате ракетного удара по Камышевке Новогродовской громады поврежден жилой дом, без пострадавших. Один человек получил ранения в Иллиновке. Обстрелами повреждено 3 частных дома, детсад и инклюзивно-ресурсный центр.

Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и Ураганов по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА 01

"Громко было в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской громад. Известно о по меньшей мере 1 погибшем и 1 раненом гражданском в Бахмуте - город держит оборону, несмотря на непрерывные вражеские атаки и обстрелы.

На Лисичанском направлении легкие ранения получили 2 человека в Звановке – там повреждены частные дома на трех улицах. Также на территории громады повреждены дома в Переездном", - отметил Кириленко.

За прошедшие сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области ранили еще 11.

Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и Ураганов по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА 02
Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и Ураганов по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА 03
Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и Ураганов по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА 04
Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и Ураганов по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА 05
Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и Ураганов по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА 06
Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и Ураганов по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА 07

тепер черга Костянтинівки...тепер її будуть рівняти з землею..., дуже шкода, що ми не можемо навіть відповісти..., за 8 років може було хоча б снарядів наробити вдосталь...
16.03.2023 09:36 Ответить
на виборчій дільниці треба голову включапти. проголосували за клоунів, а хочете жити як з розумними.
16.03.2023 09:43 Ответить
А чому не написав що сам особисто бачив як Порошенко з Турчиновим їх підривали.
16.03.2023 10:24 Ответить
Ого, для когось ще до сих пір секрет, що то кацапська діверсія була.
16.03.2023 10:24 Ответить
а ви на власні очі бачили за кого я голосувала?
16.03.2023 10:39 Ответить
Закінчились у них ракети ага.
16.03.2023 09:45 Ответить
Басмачі з Ірану цілий корабель пригнали
16.03.2023 10:06 Ответить
 
 