Сутки в Донецкой области: интенсивный огонь из Торнадо-С и "Ураганов" по Константиновке, обстрелы громад, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелы населённых пунктов Донецкой области. За прошедшие сутки под вражеским обстрелом находились 12 ОТГ.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня россияне вели интенсивный огонь по Константиновке: обстреляли город из Торнадо-С и Ураганов. Ранены 6 человек, повреждена школа, 5 многоэтажек, 20 частных домов и 11 гражданских автомобилей. Также под удар из Смерчей попала Украинка Покровской громады - никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Ночью рашисты обстреляли Богоявленку. К счастью, обошлось без жертв. В Кураховской громаде в Остром в результате обстрела получил ранения один человек. В Зоряном Марьинской громады поврежден частный дом.

В результате ракетного удара по Камышевке Новогродовской громады поврежден жилой дом, без пострадавших. Один человек получил ранения в Иллиновке. Обстрелами повреждено 3 частных дома, детсад и инклюзивно-ресурсный центр.

"Громко было в окрестностях Торецкой, Часовоярской и Соледарской громад. Известно о по меньшей мере 1 погибшем и 1 раненом гражданском в Бахмуте - город держит оборону, несмотря на непрерывные вражеские атаки и обстрелы.

На Лисичанском направлении легкие ранения получили 2 человека в Звановке – там повреждены частные дома на трех улицах. Также на территории громады повреждены дома в Переездном", - отметил Кириленко.

За прошедшие сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области ранили еще 11.
















