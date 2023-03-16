РУС
"Сливали" информацию о последствиях ракетных ударов, местах дислокации, движении ВСУ в Донецкой области: СБУ разоблачила агентурную группу врага в Краматорске. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу ГРУ в результате спецоперации в Донецкой области. В состав вражеской агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения Теробороны ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"По указанию агрессора они собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении. В "зоне особого внимания" врага были маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для корректировки повторных вражеских ударов. Контрразведчики СБУ задержали обоих российских агентов во время выполнения ими разведывательной задачи.

Как удалось выяснить, предательницы держали дистанционную связь с кадровым сотрудником российской военной разведки.

"Установлено, что вербовку агентов он осуществлял через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа ВС РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток. В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации", - отметили в спецслужбе.

В ходе обысков по адресам проживания злоумышленниц обнаружены мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским "куратором".

