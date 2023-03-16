РУС
Премьер Латвии Кариньш прибыл в Киев: Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы. ФОТО

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Посещаю Киев, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Латвией Украины столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

По словам Кариньша, победа Украины в войне против РФ имеет решающее значение для свободной Европы.

Премьер Латвии Кариньш прибыл в Киев: Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы 01

визит (3168) Латвия (1398) Кариньш Крисьянис (29)
Польща та країни Балтики реально знають та відчувають загрозу.
16.03.2023 11:32
 
 