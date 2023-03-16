Премьер Латвии Кариньш прибыл в Киев: Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы. ФОТО
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш прибыл с визитом в Киев.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Посещаю Киев, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Латвией Украины столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.
По словам Кариньша, победа Украины в войне против РФ имеет решающее значение для свободной Европы.
