Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде получил подозрение за разжигание религиозной ненависти, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задокументировали более 7 эпизодов, когда настоятель храма УПЦ (МП) на Закарпатье унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря", - говорится в сообщении.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия настоятеля храма.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

