Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде получил подозрение за разжигание религиозной ненависти, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники СБУ задокументировали более 7 эпизодов, когда настоятель храма УПЦ (МП) на Закарпатье унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря", - говорится в сообщении.
Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия настоятеля храма.
На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Можна було просто сказати, що святкування в Україні Різдва Христового 25 грудня не приживеться.
А якщо дивитися глобально, то правий був Енгельс, релігія - це опіум для народу. З дитинства баки позабивають забобонами нафантазованими людям і вони потім все життя вірять, конфліктують з "невірними", навіть вбивати за це готові. Мусульманин такий - мусульманин сякий - іудей такий - іудей сякий - християнин такий - християнин сякий. Напридумували люди фігні всякої . . . Краще би фізику / хімію / біологію / математику / астрономію / філософію вчили, зрозуміли б яка це фігня і лапша на вуха - релігія.