Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде получил подозрение за разжигание религиозной ненависти, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задокументировали более 7 эпизодов, когда настоятель храма УПЦ (МП) на Закарпатье унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В декабре прошлого года он неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря", - говорится в сообщении.

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия настоятеля храма.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Также читайте: Папа Римский из-за "выселения" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры призвал к "уважению" 

Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде получил подозрение за разжигание религиозной ненависти, - СБУ 01
Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде получил подозрение за разжигание религиозной ненависти, - СБУ 02
Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде получил подозрение за разжигание религиозной ненависти, - СБУ 03
Настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде получил подозрение за разжигание религиозной ненависти, - СБУ 04

+9
Вже прижилось-видихай.
16.03.2023 12:37 Ответить
16.03.2023 12:37 Ответить
+6
Всі попи московського патріпархату в Україні є співробітниками ФСБ,мають там відповідний чин і звання...Перед тим як їх висвячують на священика проходять інструктаж,отримують зв"язкового і навіть стабільну заробітну плату.Погон під рясою - традиція ще з совітських часів,тому з попами і поводитись треба відповідно - вважати їх військовополоненими і обмінювати на наших.
16.03.2023 12:59 Ответить
16.03.2023 12:59 Ответить
+4
На нары, млять, на нары. Точнее под шконку его.
16.03.2023 12:29 Ответить
16.03.2023 12:29 Ответить
"Язик мій - ворог мій." (с)
Можна було просто сказати, що святкування в Україні Різдва Христового 25 грудня не приживеться.
16.03.2023 12:25 Ответить
16.03.2023 12:25 Ответить
Вже прижилось-видихай.
16.03.2023 12:37 Ответить
16.03.2023 12:37 Ответить
В штаті Юта?
16.03.2023 13:08 Ответить
16.03.2023 13:08 Ответить
Ну как китайцы?) Недвозначно?))) Желают тебя убить, но говорят что переживают за твой суверенитет? Да?) Вот тупой подкацапник, не смог скрыть своих истинных желаний.... Вы бы его научили как это делать...
16.03.2023 12:42 Ответить
16.03.2023 12:42 Ответить
Теж мені пророк...
16.03.2023 14:22 Ответить
16.03.2023 14:22 Ответить
ображати віруючих - не є гут
16.03.2023 12:29 Ответить
16.03.2023 12:29 Ответить
На нары, млять, на нары. Точнее под шконку его.
16.03.2023 12:29 Ответить
16.03.2023 12:29 Ответить
краще б він отримав кулю в лоб чім підозру
16.03.2023 12:35 Ответить
16.03.2023 12:35 Ответить
Це скандально відомий Димитрій Сидор пропагандист неорусинства який вже має умовний термін за сепаратизм.
16.03.2023 12:35 Ответить
16.03.2023 12:35 Ответить
Якщо це він (а мабуть, що він), то най би краще розповів, як дивним чином співпало, що коли йому Чорномирдін (тоді російський посол в Україні) гроші давав на будівництво цього собору в Ужгороді (архітектурна зменшена копія московського собору Христа-Спасителя), то його донька саме тоді готельчик на перевалі за якісь гроші збудувала . . . Ну, чутки такі ходять, за достовірність складно ручатися, але люди шепчуться.

А якщо дивитися глобально, то правий був Енгельс, релігія - це опіум для народу. З дитинства баки позабивають забобонами нафантазованими людям і вони потім все життя вірять, конфліктують з "невірними", навіть вбивати за це готові. Мусульманин такий - мусульманин сякий - іудей такий - іудей сякий - християнин такий - християнин сякий. Напридумували люди фігні всякої . . . Краще би фізику / хімію / біологію / математику / астрономію / філософію вчили, зрозуміли б яка це фігня і лапша на вуха - релігія.
16.03.2023 13:55 Ответить
16.03.2023 13:55 Ответить
Шо є, то є... Унґвар - пакунок "ружнокольорових" Націй, а модьор кечке, любитель матюків у ракурсі паРашки, - послід Австро-мадярщини, де народився Елоізович,- місцями зпаяний міцно саме з опаришами, типу майцоффскава паханата й у "суміші" ховатися саме на Закарпатті опаришам умови вдалі... АЛЕ у селах все навпаки на прикордонній "лінії". Прожи в юнацтво в Ужгороді, спілкувався з всіма... Ужгород дреться-шкробається з Мукачевим за "ранг" й "статус", звідки метастази по Україні... Піонерами католицьке нас після уроків запрошувало й пускало самим роздивитись все без лекцій, ну а собор як був, так й залишився якимось ... концтабором...
16.03.2023 12:36 Ответить
16.03.2023 12:36 Ответить
в УПЦ МП всі хто не поклоняється кіріллу - "самосвяти", "розкольники", "сектанти" і т.д. По їх ФСБ-шній методичці правильні тільки ті хто вірний і молиться за кірілла, кого "освятив" той сатанист в рясі. Навіть Вселенський Патріархат та Александрійська і Грецька церкви що є одні з найстаріших в світі - то "неправильні" "розкольники" бо визнають ПЦУ. Ці церки існували за тисячу років до того як на московії заквакали жаби на болотах, а їх засновниками були апостоли що бачили Христа в земному житті.
16.03.2023 12:50 Ответить
16.03.2023 12:50 Ответить
Всі попи московського патріпархату в Україні є співробітниками ФСБ,мають там відповідний чин і звання...Перед тим як їх висвячують на священика проходять інструктаж,отримують зв"язкового і навіть стабільну заробітну плату.Погон під рясою - традиція ще з совітських часів,тому з попами і поводитись треба відповідно - вважати їх військовополоненими і обмінювати на наших.
16.03.2023 12:59 Ответить
16.03.2023 12:59 Ответить
Брали в ліжку з молоденьким "насєльніком"?
16.03.2023 13:00 Ответить
16.03.2023 13:00 Ответить
Skargu v OON, teminovo !!!!
16.03.2023 13:26 Ответить
16.03.2023 13:26 Ответить
На московию попика.
16.03.2023 13:31 Ответить
16.03.2023 13:31 Ответить
Чому цей російський батюшка на останній світлині в костюмі діда Мороза?
16.03.2023 13:33 Ответить
16.03.2023 13:33 Ответить
запіксельоване моспархатне підрило раніше публікували з откритим рилом.
16.03.2023 13:42 Ответить
16.03.2023 13:42 Ответить
Він "розпалював ворожнечу", а "паства внімала".
16.03.2023 14:23 Ответить
16.03.2023 14:23 Ответить
 
 