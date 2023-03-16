Последствия обстрелов Запорожской области: более 120 ударов за двое суток, 1 человек получил ранения, - полиция. ФОТОрепортаж
14 и 15 марта российские захватчики нанесли 126 ударов по территории Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.
Под вражеским огнем оказались Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Преображенка, Новоандреевка, Новоданиловка, Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малиновка, Затишье, Чаривное, Красное, Темировка, Щербаки, Запорожское, Щегоровка, Новоивановка, Белогорье, Малые Щербаки, Павловка, Каменское, Степное, Кушугум, Малокатериновка.
В результате обстрела захватнические войска частично разрушили дома местных жителей. В них иссечены крыши и фасады, выбиты окна и двери, повреждены придомовая территория и автомобили.
После вооруженной атаки в больницу обратился 53-летний житель села Каменское с осколочным ранением нижней конечности. Мужчина получил травму, скрываясь от обстрела на территории своего домовладения.
