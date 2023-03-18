"С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация": Активисты "Жовтої Стрічки" провели акцию на полуострове. ФОТОрепортаж
Активисты движения "Жовта Стрічка" 26 февраля запустили флешмоб "Наближається час свободи", где призвали граждан из оккупированных городов превратить российский символ оккупации "Z" в песочные часы.
Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Мы знали, что украинцы храбрая нация, но не ожидали такого количества присланных "часов", некоторые из них покажем вам в этом посту. Сегодня, 16 марта, годовщина псевдореферендума на ВОТ АР Крым и очень символично, что акцию с "песочными часами" мы начинаем именно с Крыма. С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация", - говорится в сообщении.
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юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий16.03.2023 16:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
время
показать весь комментарий16.03.2023 18:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Fox Zeint #542611
показать весь комментарий16.03.2023 18:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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