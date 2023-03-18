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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация": Активисты "Жовтої Стрічки" провели акцию на полуострове. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Жовта Стрічка" 26 февраля запустили флешмоб "Наближається час свободи", где призвали граждан из оккупированных городов превратить российский символ оккупации "Z" в песочные часы.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знали, что украинцы храбрая нация, но не ожидали такого количества присланных "часов", некоторые из них покажем вам в этом посту. Сегодня, 16 марта, годовщина псевдореферендума на ВОТ АР Крым и очень символично, что акцию с "песочными часами" мы начинаем именно с Крыма. С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация", - говорится в сообщении.

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С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 01
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 02
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 03
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 04
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 05
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 06
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 07
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 08
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 09
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 10
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 11
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 12
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 13
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 14
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 15
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 16
С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация: Активисты Жовтої Стрічки провели акцию на полуострове 17

Крым (26435) оккупация (10209) протест (5870) активист (633)


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Татари - молодці!
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16.03.2023 16:36 Ответить
В Криму не має бути жодного живого кацапа!!!
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16.03.2023 18:15 Ответить
Недонации кацапов вообще не должно быть на земле.э..
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16.03.2023 18:22 Ответить
 
 