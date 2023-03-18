"С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация": Активисты "Жовтої Стрічки" провели акцию на полуострове. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Жовта Стрічка" 26 февраля запустили флешмоб "Наближається час свободи", где призвали граждан из оккупированных городов превратить российский символ оккупации "Z" в песочные часы.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знали, что украинцы храбрая нация, но не ожидали такого количества присланных "часов", некоторые из них покажем вам в этом посту. Сегодня, 16 марта, годовщина псевдореферендума на ВОТ АР Крым и очень символично, что акцию с "песочными часами" мы начинаем именно с Крыма. С Крыма началась оккупация, с Крыма начнется и деоккупация", - говорится в сообщении.

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