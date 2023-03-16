Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры. ФОТОрепортаж
На данный момент дроны - это главная потребность украинских воинов.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Люди, очень прошу помогать сборами на нужды фронта!!
Продолжаются ужасные бои, у нас много потерь и много раненых, но ВСУ стойко отражают бесконечные атаки врага
Очень прошу собрать средства на срочные нужды
Дроны, это главное, очень нужны квадрокоптеры Мавик 3 Комбо
Надо выкупить 4 дрона – 411 тыс грн.
4 прицела 103 тыс грн.
Тепловизоры -141 тыс грн. и 56 тыс грн.
Лекарство, обезболивающее. Мягкие носилки
Покупаем только самое необходимое!
За неделю купила 8 дронов Мавик комбо – 460 тыс и 9 000 евро.
12 раций Моторола - 326 тыс.
Тепловизоры - 48 тыс.
Планшеты – 32 560 грн.
Ночной монокуляр - 23 479 грн.
Обувь для раненых в госпиталь -19 тыс.
Чехлы к планшетам - 2!
Посылки на фронт отправляем каждый день
Очень прошу помогать и делать репосты, разбрасывайте по группам, делайте что-нибудь", - призвала волонтер.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
У нас нет выбора кроме как налаживать производство всего, что нам надо. Война не закончится по взмаху руки или даже со смертью ***** в проруби, надо много и последовательно разрушать всю экономику и логистику оркостана, чтобы они сами остановили производство и закупку вооружений. Если мы будем отдавать китайцам за мавики 2/3 их стоимости просто как торговую накрутку, и точно также спонсировать зарплаты американских инженеров (немаленькие), то мы разоримся или нам вечно будет всего не хватать.
И для ускорения закупок неплохо бы выпускать за границу мужчин, которые могут в Европе работать программистами и отлично зарабатывать. Неужели это не очевидно за целый год? Договорится с рядом стран о разделении налогооблажения, чтобы вместо 40% налогов они платили 20% там и 20% шло для нас, ну и никто не мешает пересылать денежку, так все делают. Притом нельзя ориентироваться на приглашение на работу. Если так сделать, то эти приглашения будут продавать за деньги всем подряд. Именно разрешить выезд с проверкой всех возможных документов, экзамен в конце концов на границе провести быстрый, чтобы убедится, что человек едет на работу или сможет быстро найти другую на месте.
На графе "национальность" палятся только ольгинские боты.
