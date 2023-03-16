Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры. ФОТОрепортаж

На данный момент дроны - это главная потребность украинских воинов.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, очень прошу помогать сборами на нужды фронта!!

Продолжаются ужасные бои, у нас много потерь и много раненых, но ВСУ стойко отражают бесконечные атаки врага

Очень прошу собрать средства на срочные нужды

Дроны, это главное, очень нужны квадрокоптеры Мавик 3 Комбо

Надо выкупить 4 дрона – 411 тыс грн.

4 прицела 103 тыс грн.

Тепловизоры -141 тыс грн. и 56 тыс грн.

Лекарство, обезболивающее. Мягкие носилки

Покупаем только самое необходимое!

За неделю купила 8 дронов Мавик комбо – 460 тыс и 9 000 евро.

12 раций Моторола - 326 тыс.

Тепловизоры - 48 тыс.

Планшеты – 32 560 грн.

Ночной монокуляр - 23 479 грн.

Обувь для раненых в госпиталь -19 тыс.

Чехлы к планшетам - 2!

Посылки на фронт отправляем каждый день

Очень прошу помогать и делать репосты, разбрасывайте по группам, делайте что-нибудь", - призвала волонтер.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253







































