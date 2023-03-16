РУС
7 439 52

Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры. ФОТОрепортаж

На данный момент дроны - это главная потребность украинских воинов.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, очень прошу помогать сборами на нужды фронта!!

Продолжаются ужасные бои, у нас много потерь и много раненых, но ВСУ стойко отражают бесконечные атаки врага

Очень прошу собрать средства на срочные нужды

Дроны, это главное, очень нужны квадрокоптеры Мавик 3 Комбо

Надо выкупить 4 дрона – 411 тыс грн.

4 прицела 103 тыс грн.

Тепловизоры -141 тыс грн. и 56 тыс грн.

Лекарство, обезболивающее. Мягкие носилки

Покупаем только самое необходимое!

За неделю купила 8 дронов Мавик комбо – 460 тыс и 9 000 евро.

12 раций Моторола - 326 тыс.

Тепловизоры - 48 тыс.

Планшеты – 32 560 грн.

Ночной монокуляр - 23 479 грн.

Обувь для раненых в госпиталь -19 тыс.

Чехлы  к планшетам - 2!

Посылки на фронт отправляем каждый день

Очень прошу помогать и делать репосты, разбрасывайте по группам, делайте что-нибудь", - призвала волонтер.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 01 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 02 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 03
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 04
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 05
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 06
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 07
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 08
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 09
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 10
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 11
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 12
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 13
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 14
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 15
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 16
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 17
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 18
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 19
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 20
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 21
Волонтер Юсупова просит о помощи для ВСУ: Срочно нужно выкупить для украинских воинов дроны, прицелы и тепловизоры 22

благотворительность (631) помощь (8122) волонтеры (2658) Юсупова Наталья (194)
Топ комментарии
+16
Выскажу страшную крамольную мысль - а может зеля закроет нах.. ер единый быдломарафон и другую зеленую ху-йню и сразу 5 млрдов гривен появится свободных. Как раз на БПЛА на передке хватит на первое время?. Или я на святое покусился?
16.03.2023 17:02 Ответить
16.03.2023 17:02 Ответить
+12
да, и конечно - не забываем яйца по 17, картошку по 27 и прочее.
16.03.2023 17:04 Ответить
16.03.2023 17:04 Ответить
+10
+
пб
16.03.2023 16:43 Ответить
16.03.2023 16:43 Ответить
Комментировать
+
пб
16.03.2023 16:43 Ответить
16.03.2023 16:43 Ответить
ГБР , защемите ***** яйца и появятся деньги !!
17.03.2023 00:24 Ответить
17.03.2023 00:24 Ответить
+
16.03.2023 16:45 Ответить
16.03.2023 16:45 Ответить
Кроме матрицы тепловизора, остальное мы можем производить сами и это будет дешевле в 3 раза и в некоторых местах лучше. Дроны, оптика для тепловизора, обычная оптика. Рации конечно не на всех подразделения сэкономишь, но есть DMR Anytone китайские рации, которые тоже неплохи для закрытой связи (например, волонтерам или работникам тыла подойдут, на фронте конечно мото брать надо, там критически важно в условиях РЭБ иметь хорошую связь).

У нас нет выбора кроме как налаживать производство всего, что нам надо. Война не закончится по взмаху руки или даже со смертью ***** в проруби, надо много и последовательно разрушать всю экономику и логистику оркостана, чтобы они сами остановили производство и закупку вооружений. Если мы будем отдавать китайцам за мавики 2/3 их стоимости просто как торговую накрутку, и точно также спонсировать зарплаты американских инженеров (немаленькие), то мы разоримся или нам вечно будет всего не хватать.

И для ускорения закупок неплохо бы выпускать за границу мужчин, которые могут в Европе работать программистами и отлично зарабатывать. Неужели это не очевидно за целый год? Договорится с рядом стран о разделении налогооблажения, чтобы вместо 40% налогов они платили 20% там и 20% шло для нас, ну и никто не мешает пересылать денежку, так все делают. Притом нельзя ориентироваться на приглашение на работу. Если так сделать, то эти приглашения будут продавать за деньги всем подряд. Именно разрешить выезд с проверкой всех возможных документов, экзамен в конце концов на границе провести быстрый, чтобы убедится, что человек едет на работу или сможет быстро найти другую на месте.
16.03.2023 16:47 Ответить
16.03.2023 16:47 Ответить
+
16.03.2023 16:49 Ответить
16.03.2023 16:49 Ответить
+
16.03.2023 16:50 Ответить
16.03.2023 16:50 Ответить
+
16.03.2023 16:54 Ответить
16.03.2023 16:54 Ответить
+100 грн
16.03.2023 16:57 Ответить
16.03.2023 16:57 Ответить
+
16.03.2023 16:57 Ответить
16.03.2023 16:57 Ответить
+🙌
16.03.2023 16:58 Ответить
16.03.2023 16:58 Ответить
+
16.03.2023 16:59 Ответить
16.03.2023 16:59 Ответить
+
16.03.2023 17:00 Ответить
16.03.2023 17:00 Ответить
+
16.03.2023 18:44 Ответить
16.03.2023 18:44 Ответить
Та він швидше подавиться а ніж таке зробить!
16.03.2023 20:24 Ответить
16.03.2023 20:24 Ответить
Хай слуги зі своїх конвертиків відраховують.
16.03.2023 17:10 Ответить
16.03.2023 17:10 Ответить
Поки слуги відрахують,будуть гинути хлопці,допомога потрібна зараз.Бо прийдуть кацапи і заберуть в тебе клаву на болота.
16.03.2023 17:14 Ответить
16.03.2023 17:14 Ответить
Ти що зовсім дурний,це стосується і отого теплепня,що нижче.
16.03.2023 17:25 Ответить
16.03.2023 17:25 Ответить
Тиб якось би поважливіше до людей ставився,воювати в і неті багато здоров'я і ума не треба.То будь чемним.
16.03.2023 17:37 Ответить
16.03.2023 17:37 Ответить
Ти на себе дивись.
16.03.2023 17:39 Ответить
16.03.2023 17:39 Ответить
Добре я подивлюсь.А ти можеш кинути гроші,волонтер перевірена,добра тітка,нам в травні-червні постійно "смаколики" привозила.Можеш сміливо кидати 1000грн,все дійде.
16.03.2023 17:46 Ответить
16.03.2023 17:46 Ответить
Ти що,проти того,щоб зелені хоча б щось зробили для українського війська,а не тільки його грабували??
16.03.2023 18:03 Ответить
16.03.2023 18:03 Ответить
Тільки за.Але гроші потрібно сьогодні.
16.03.2023 18:21 Ответить
16.03.2023 18:21 Ответить
та не тикай палкою в лайно, воно на зарплаті.......
16.03.2023 20:18 Ответить
16.03.2023 20:18 Ответить
Не переживай, ніхто тебе не змушує допомагати ЗСУ.
16.03.2023 17:21 Ответить
16.03.2023 17:21 Ответить
+
16.03.2023 17:19 Ответить
16.03.2023 17:19 Ответить
+
16.03.2023 17:26 Ответить
16.03.2023 17:26 Ответить
Петровна, твоя проблема в том, что в Украине никто не заморачивается, кто какой национальности.
На графе "национальность" палятся только ольгинские боты.
16.03.2023 17:35 Ответить
16.03.2023 17:35 Ответить
А ото і проблема. Он улюблений генерал оп сирський - етнічний росіянин з говіркою азірова. У зє! якась манєчка оточувати себе як не євреями, так росіянами. Совпадєніє?
16.03.2023 18:02 Ответить
16.03.2023 18:02 Ответить
Навздогін: чому ж оп замарачіваютца - там як не євреї, так харошиє рускіє
16.03.2023 18:04 Ответить
16.03.2023 18:04 Ответить
+
16.03.2023 17:36 Ответить
16.03.2023 17:36 Ответить
Ну розповідав Мадяр, що не варто брати Комбо. Ну візьміть звичайний мавік 3 і докупіть ще 2 батареї і зарядне на 3 і буде економія.... Хоч не классік обрали...
16.03.2023 17:45 Ответить
16.03.2023 17:45 Ответить
Скільки ця Наталя вже зробила для ЗСУ? Я їй ще з 14-го щось у госпіталь відносив, щось перераховував. Іноді думаєш: навіщо їй це? Але навіщо воно тоді усім іншим? Сподіваюсь, не даремно, тому і зараз хоч щось перерахую. І подяка їй велика.
16.03.2023 17:58 Ответить
16.03.2023 17:58 Ответить
Який ІПН/ЄДРПОУ?
16.03.2023 18:17 Ответить
16.03.2023 18:17 Ответить
+
16.03.2023 18:42 Ответить
16.03.2023 18:42 Ответить
+
16.03.2023 20:04 Ответить
16.03.2023 20:04 Ответить
а шо там яйцеголовий міністр, це ж його пряма робота?
16.03.2023 20:22 Ответить
16.03.2023 20:22 Ответить
Шукає що ще можна купити заплативши вдесятеро більше
16.03.2023 20:27 Ответить
16.03.2023 20:27 Ответить
+1000
16.03.2023 20:25 Ответить
16.03.2023 20:25 Ответить
+
16.03.2023 21:01 Ответить
16.03.2023 21:01 Ответить
++
16.03.2023 21:04 Ответить
16.03.2023 21:04 Ответить
+
16.03.2023 21:17 Ответить
16.03.2023 21:17 Ответить
Нещодавно яйценосний звітував, шо він зекономив 100 лярдів гривнов. Не, неможна закупити. Безробітні та пенсіонери все віддають. Зато у боневтіка рейтінг довіри росте. Шо, ***** за країна - вмивається кожен день у крові, знімає останне. Зелені набивають банківськи ячейки золотими яйцями.
16.03.2023 21:49 Ответить
16.03.2023 21:49 Ответить
Взуття для поранених в шпиталь-19 т ???
16.03.2023 23:28 Ответить
16.03.2023 23:28 Ответить
ти давно взуття купував?
+
17.03.2023 08:04 Ответить
17.03.2023 08:04 Ответить
Вибачте , не знаю , а яке це взуття для поранених в шпиталь ? Спеціальне ? Це проблема ?
17.03.2023 14:06 Ответить
17.03.2023 14:06 Ответить
На одяг та взуття у лікарнях хлопцям збирають з 2014 року.раз держава не може їх забезпечити.
17.03.2023 15:26 Ответить
17.03.2023 15:26 Ответить
+
17.03.2023 14:28 Ответить
17.03.2023 14:28 Ответить
+1000
18.03.2023 20:24 Ответить
18.03.2023 20:24 Ответить
 
 