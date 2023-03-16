РУС
2 432 15

Акция "ГДЕ ТЫ" по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле оперного театра в Киеве состоялась акция "ГДЕ ТЫ" по случаю памяти погибших от бомб российских оккупантов в мариупольском драмтеатре год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Год назад российские оккупанты цинично сбросили бомбы на театр Мариуполя, в здании которого скрывались от обстрелов тысячи мирных жителей. В результате авиаудара погибли сотни мариупольцев, среди них немало детей", - напомнили организаторы акции.

Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 01
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 02
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 03
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 04
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 05
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 06
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 07

Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 08
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 09
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 10
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 11
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 12
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 13
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 14
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 15
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 16
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 17
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 18
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 19

Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 20
Акция ГДЕ ТЫ по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве 21

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Топ комментарии
+7
А Боневтік був там? Там діти опинилися і по його волі, хоча вина кацапів беззаперечна. Чи хочаби направив туди тих, хто розмінував Чонгар і домоміг ворогу оточити і знищити місто.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:17 Ответить
+6
Це вина тих "ми зробили їх разом" па приколу і поржем
показать весь комментарий
16.03.2023 19:32 Ответить
+3
..дуУже болить, колись у 80-х (олімпійських) навіть не міг подумати, що мого родича, старого (ще тоді навіть) полковника-танкіста, його-нашу родину, у 2022му *********** почнуть рівняти з землею безпосередньо у його дев'ятиповерхівці, у якій кілька разів гостював, як донецько-сумський турист.. це кількасот метрів від того САМОГО театру, на який тоді навіть не звертав уваги..... мама, найближча їхня родичка, завдяки *****, вже померла у 2022му, вже на Київщині, як втікачка від узького міра .. хйло та його кацапи не мають жити у цьому світі
показать весь комментарий
16.03.2023 20:31 Ответить
а це творчість ********
показать весь комментарий
16.03.2023 19:14 Ответить
це що за ******,що за недорозвинуте це зварганило?
показать весь комментарий
17.03.2023 04:46 Ответить
Ну трохи не погоджусь, бо як на те щоб відправити Лукашолку в подарунок, най вдавиться..
то одобрюю, загало кожен художник малює тими засобами якими навчений, запитання луше в подачі цього -- яка думка планувала доноситись... бо крім сєпара, тяжко уявити собі, щоб хтось подібне замовив для споживання...
Ймовірно цього й непередбачалось...
показать весь комментарий
18.03.2023 00:21 Ответить
по вашій логіці - треба путіну запальничку послати.
Що з вами не так?
показать весь комментарий
18.03.2023 11:20 Ответить
у нас з усього вміють зробити мерч, та заробляти на цьому...
показать весь комментарий
18.03.2023 14:45 Ответить
ну да, таке враження, що у нас вже пів-країни ******* художники

показать весь комментарий
18.03.2023 15:09 Ответить
главное чтобы помнили, что это сделал оккупант враг Украины и всех украинцев.
показать весь комментарий
16.03.2023 20:51 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 21:00 Ответить
А обосраная оон гаварит что нет ни какого генацида.
показать весь комментарий
17.03.2023 06:18 Ответить
ООН дійсно показала себе більше з негативною, аніж з позитивної сторони. Але для того, щоб визнати геноцид та інші злочини, вони мали б подивитися на матеріали, які про це говорять. А надали їм тьакі матеріали, чи вони за одну поїздку на вулиці Києва чи іншого міста могли це оприділити? Для того, щоб суд, наприклад, когось засудив потрібно туди направити справу, докази, які мав збирати слідчий.
показать весь комментарий
17.03.2023 06:46 Ответить
Кацапня именно в детей и целила.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:13 Ответить
Кацапи іменно хотіли вбити українських діток.
І вбили. Рознесли все нахер авіабомбами.
Їбучі монголоїдні пітараси 🤮
показать весь комментарий
18.03.2023 10:48 Ответить
 
 