Акция "ГДЕ ТЫ" по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле оперного театра в Киеве состоялась акция "ГДЕ ТЫ" по случаю памяти погибших от бомб российских оккупантов в мариупольском драмтеатре год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Год назад российские оккупанты цинично сбросили бомбы на театр Мариуполя, в здании которого скрывались от обстрелов тысячи мирных жителей. В результате авиаудара погибли сотни мариупольцев, среди них немало детей", - напомнили организаторы акции.















Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ