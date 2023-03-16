Акция "ГДЕ ТЫ" по случаю памяти погибших от бомб оккупантов в мариупольском драмтеатре состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Возле оперного театра в Киеве состоялась акция "ГДЕ ТЫ" по случаю памяти погибших от бомб российских оккупантов в мариупольском драмтеатре год назад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Год назад российские оккупанты цинично сбросили бомбы на театр Мариуполя, в здании которого скрывались от обстрелов тысячи мирных жителей. В результате авиаудара погибли сотни мариупольцев, среди них немало детей", - напомнили организаторы акции.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+7 Анатолий К #427424
показать весь комментарий16.03.2023 19:17 Ответить Ссылка
+6 Isidora
показать весь комментарий16.03.2023 19:32 Ответить Ссылка
+3 albano miner
показать весь комментарий16.03.2023 20:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то одобрюю, загало кожен художник малює тими засобами якими навчений, запитання луше в подачі цього -- яка думка планувала доноситись... бо крім сєпара, тяжко уявити собі, щоб хтось подібне замовив для споживання...
Ймовірно цього й непередбачалось...
Що з вами не так?
І вбили. Рознесли все нахер авіабомбами.
Їбучі монголоїдні пітараси 🤮