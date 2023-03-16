Россияне дважды обстреляли Константиновку: ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер. ФОТОрепортаж
В течение 16 марта россияне дважды из "Ураганов" обстреляли Константиновку на Донетчине. Как следствие, ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу с "Ураганов" кассетными боеприпасами - ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер", - говорится в сообщении.
Как отмечается, повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие.
