РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4063 посетителя онлайн
Новости Фото
1 677 1

Россияне дважды обстреляли Константиновку: ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер. ФОТОрепортаж

костянтинівка

В течение 16 марта россияне дважды из "Ураганов" обстреляли Константиновку на Донетчине. Как следствие, ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу с "Ураганов" кассетными боеприпасами - ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер", - говорится в сообщении.

Как отмечается, повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие.

Читайте также: Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине

Россияне дважды обстреляли Константиновку: ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер 01

Россияне дважды обстреляли Константиновку: ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер 02
Россияне дважды обстреляли Константиновку: ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер 03

Автор: 

обстрел (29713) Кириленко Павел (647) Константиновка (1935)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кассетными боеприпасами по мирному населению и ни какого геноцида.
показать весь комментарий
17.03.2023 06:27 Ответить
 
 