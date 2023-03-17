Сутки в Донецкой области: обстрелы Константиновки кассетными боеприпасами, в Кураховской громаде повреждено здание колонии, - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты не прекращали обстрелов населенных пунктов Донетчины. Под вражеским огнем оказались 11 громад области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Донецком направлении в Кураховской громаде повреждено здание колонии. В Марьинской громаде под обстрелами Марьинка и Красногоровка, в Очеретинской — Красногоровка, Каменка, Северное и Водяное. Утром произошел авиаракетный удар по Авдеевке — без жертв", - говорится в сообщении.

Враг дважды обстрелял из Ураганов кассетными боеприпасами Константиновку. В городе получили ранения 6 человек, повреждено по меньшей мере 19 домов, школу и предприятие.

В результате вражеских обстрелов в Торецке один человек погиб, еще один получил ранения

"Известно о 1 раненом и 5 поврежденных многоэтажках в Бахмуте. В Соледарской громаде повреждено 5 домов в Федоровке и 5 домов в Васюковке, громко было в Часовярской громаде", - добавил Кириленко.

На Лисичанском направлении под обстрелами окраины Северской громады, Торское и Заречное Лиманской громады.

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