Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Жительница Александрийского района добровольно перешла на сторону врага. Она собирала и передавала сведения представителям вооруженных сил РФ об объектах военной и критической инфраструктуры в Кировоградской и Полтавской областях. Ее разоблачили сотрудники СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Отмечается, что женщину представители российской спецслужбы дистанционно привлекли к сотрудничеству против Украины. По указанию агрессора она собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона.
В первую очередь врага интересовала информация о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ. Полученные сведения должна была передать мессенджером через "связных", входящих в состав оккупационных группировок на восточном фронте.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по украинским объектам.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно задержали предательницу при осуществлении фотофиксации одного из местных предприятий. У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для съемки объектов с привязкой к местности, а также для общения с агрессором.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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закон про замальовування мордяк ворожим агентам точно прийняв ворожий агент.
Висновок очевидний : жіночки наші голодні .НЕ дотрахані...залюбки йдуть на співпрацю та інтим із лютим ворогом...
Доречно згадати досвід німчури 2-ої Світової : солдат--відпускників відправляли у відпустку( на реабілітацію) із додатком : дитячим. розкладним. ліжечком ( і жодна дівчина НЕ повинна була відповідати відмовою...)