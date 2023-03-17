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Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жительница Александрийского района добровольно перешла на сторону врага. Она собирала и передавала сведения представителям вооруженных сил РФ об объектах военной и критической инфраструктуры в Кировоградской и Полтавской областях. Ее разоблачили сотрудники СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Отмечается, что женщину представители российской спецслужбы дистанционно привлекли к сотрудничеству против Украины. По указанию агрессора она собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона.

В первую очередь врага интересовала информация о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ. Полученные сведения должна была передать мессенджером через "связных", входящих в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по украинским объектам.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно задержали предательницу при осуществлении фотофиксации одного из местных предприятий. У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для съемки объектов с привязкой к местности, а также для общения с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сливали" информацию о последствиях ракетных ударов, местах дислокации, движении ВСУ в Донецкой области: СБУ разоблачила агентурную группу врага в Краматорске. ФОТОрепортаж

Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ 01
Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ 02
Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ 03
Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ 04
Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ 05
Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ 06

СБУ (20120) государственная измена (1582) Кировоградская область (646)


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Топ комментарии
+16
Я ще рік тому говорив тут: ЯКЩО МИ НЕ ПОЧНЕМО ЇХ СТРАЧУВАТИ ЗА ЗАКОНОМ ВОЄННОГО ЧАСУ,І ВОНИ УСВІДОМЛЯТЬ,ЩО ЇМ «НІЧЄВО НЄ БУДЄТ» -МИ ПОТОНЕМО У ЦЬОМУ ВАТНОМУ ЛАЙНІ.
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17.03.2023 10:38 Ответить
+11
Навіщо розповідати, що затримали? Треба використати *****, щоб надавати брехливу інформацію.
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17.03.2023 10:20 Ответить
+9
на онду ногу наступити а за другу потягнути, це все на що вона заслоговуе
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17.03.2023 10:19 Ответить
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на онду ногу наступити а за другу потягнути, це все на що вона заслоговуе
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17.03.2023 10:19 Ответить
Якого $&@, обличчя зрадниці не в фокусі!!!!

Кого та Навіщо захищаєте ?!!
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17.03.2023 14:20 Ответить
Навіщо розповідати, що затримали? Треба використати *****, щоб надавати брехливу інформацію.
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17.03.2023 10:20 Ответить
Да логика действий пресслужби не украинская, мягко говоря, типа забрасивайте нових єтих ми нашли
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17.03.2023 10:47 Ответить
У цієї мерзенної ублюдіни одна звилина-і та не в голові...
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17.03.2023 10:28 Ответить
Радистка Кет радила...
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17.03.2023 10:30 Ответить
Під час радянсько-німецької війни був наказ про знищення шпигунів на місці. "Смерш" - "смерть шпіонам" не дарма так називався.
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17.03.2023 10:33 Ответить
Я ще рік тому говорив тут: ЯКЩО МИ НЕ ПОЧНЕМО ЇХ СТРАЧУВАТИ ЗА ЗАКОНОМ ВОЄННОГО ЧАСУ,І ВОНИ УСВІДОМЛЯТЬ,ЩО ЇМ «НІЧЄВО НЄ БУДЄТ» -МИ ПОТОНЕМО У ЦЬОМУ ВАТНОМУ ЛАЙНІ.
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17.03.2023 10:38 Ответить
Для чого закривати фізіономію?! Може хто з знайомих цієї особи і спільників підкаже. Вона не сама діяла. Те що в нас ще є такі особи вина влада яка не ініціює відповідні жорсткі закони і судові рішення. Влада спить а в Україні ВІЙНА. І ЗАКОНИ ПОТРІБНО ВІДПОВІДНІ. КОЛОБОРАНТАМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПІНІ ВИНИ ВІД 15 РОКІВ І ПОЗБАВЛЕННЯ В ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВАХ, КОРИГУВАЛЬНИКАМ І ЗРАДНИКАМ ДОВІЧНЕ І СМЕРТНИЙ ВИРОК
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17.03.2023 10:38 Ответить
Та ні вони все приймають закони проти наших военнних щоб ніхто не критикував продажну владу
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17.03.2023 11:46 Ответить
И теперь это лайно будут содержать в ИТК за наш счет. Девка нестарая, черные транспантологи . ау?
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17.03.2023 10:46 Ответить
инколи складається таке враження що мордяки ворожим шпигунам замальовують для того щоб вони по суду відновилися, відсудили компенсацію і почали шпигувати по новій бо люди не знають хто поряд з ними живе та працює.

закон про замальовування мордяк ворожим агентам точно прийняв ворожий агент.
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17.03.2023 10:56 Ответить
Так і є. Бережуть майбутніх виборців.
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17.03.2023 11:15 Ответить
Ви нічого не розумієте, замальовують харі, бо сподіваються що ********** посіпаки ще виправляться…. Бу га га…
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20.03.2023 09:18 Ответить
Хотів уже порадіти за Кіровоградську область- що там з'явилось військове виробництво, але потім побачив про Полтавську область (там і так зрозуміло що і де)... Журналісти бл..
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17.03.2023 13:13 Ответить
Для конспирации активно используют баб. Я не удивлюсь если поймают детей.
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17.03.2023 15:03 Ответить
Ну готовься дура, губы, ноги и булки раздвигать будешь везде….
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20.03.2023 09:15 Ответить
І що характерно : агенти--зрадники. як правило жіночки репродуктивного віку... Крім того . комбати-- фронтовики висловлюють жаль : їх хлопців ( особливо розвідників ) підло--підступно здають саме наші дівчата... Читали.як одна із вражино- агенток у рашо- ставку відправляла Есемес. :--- Спасибо. что заботишься обо мне... спасибо. что тьі есть ...
Висновок очевидний : жіночки наші голодні .НЕ дотрахані...залюбки йдуть на співпрацю та інтим із лютим ворогом...
Доречно згадати досвід німчури 2-ої Світової : солдат--відпускників відправляли у відпустку( на реабілітацію) із додатком : дитячим. розкладним. ліжечком ( і жодна дівчина НЕ повинна була відповідати відмовою...)
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08.09.2023 12:46 Ответить
 
 