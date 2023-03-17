Российскую агентку, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома, задержали на Кировоградщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Жительница Александрийского района добровольно перешла на сторону врага. Она собирала и передавала сведения представителям вооруженных сил РФ об объектах военной и критической инфраструктуры в Кировоградской и Полтавской областях. Ее разоблачили сотрудники СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Отмечается, что женщину представители российской спецслужбы дистанционно привлекли к сотрудничеству против Украины. По указанию агрессора она собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона.

В первую очередь врага интересовала информация о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ. Полученные сведения должна была передать мессенджером через "связных", входящих в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по украинским объектам.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно задержали предательницу при осуществлении фотофиксации одного из местных предприятий. У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для съемки объектов с привязкой к местности, а также для общения с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сливали" информацию о последствиях ракетных ударов, местах дислокации, движении ВСУ в Донецкой области: СБУ разоблачила агентурную группу врага в Краматорске. ФОТОрепортаж















