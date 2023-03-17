Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, "Старлинки" и другую технику на 6 млн. грн.. ФОТО
Украинским защитникам на Восточном направлении передадут генераторы, мониторы, планшеты, дроны, автомобильные радиостанции, аккумуляторы, зарядные устройства, "Старлинки" и другую технику на сумму около 6 млн. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"За моей спиной правильные, но очень дефицитные вещи, с которыми мы завтра отправляемся на Восток. Потому что на Востоке сейчас решается судьба не просто Украины, Европы, но и всего мира. Или победит свободный мир или победит диктатура. И именно украинские герои борются" за этот свободный мир. А мы им помогаем", - подчеркнул лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Есть здесь даже "матрасы" (квадрокоптеры DJI Matrice 300. - Ред.), которые подготовил ROSHEN и Фонд Порошенко для героя Украины, которого зовут Женя. ... Груз пойдет к нашим артиллеристам, десантникам, моторизованным бригадам. с которыми мы держим постоянную связь", – добавил Порошенко.
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А головне, що піариться за свої, а не як боневтекло - за державні!
Так нєлох і виразку отримає на все тіло, окрім мозгу - бо мізків там вже давно нема...
Порох, зупинись! Най бубочка доживе хоча б до початку суду над собою, найвеличнішим!