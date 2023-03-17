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Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, "Старлинки" и другую технику на 6 млн. грн.. ФОТО

Украинским защитникам на Восточном направлении передадут генераторы, мониторы, планшеты, дроны, автомобильные радиостанции, аккумуляторы, зарядные устройства, "Старлинки" и другую технику на сумму около 6 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"За моей спиной правильные, но очень дефицитные вещи, с которыми мы завтра отправляемся на Восток. Потому что на Востоке сейчас решается судьба не просто Украины, Европы, но и всего мира. Или победит свободный мир или победит диктатура. И именно украинские герои борются" за этот свободный мир. А мы им помогаем", - подчеркнул лидер политсилы и пятый президент Украины  Петр Порошенко.

"Есть здесь даже "матрасы" (квадрокоптеры DJI Matrice 300. - Ред.), которые подготовил ROSHEN и Фонд Порошенко для героя Украины, которого зовут Женя. ... Груз пойдет к нашим артиллеристам, десантникам, моторизованным бригадам. с которыми мы держим постоянную связь", – добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные радиотехнической бригады на южном направлении получили дефицитный грузовик и другую технику от волонтеров ОО "Справа громад"

Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 01
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 02
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 03
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 04
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 05
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 06
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 07
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 08
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 09
Военным на Восточном направлении передадут дроны, генераторы, Старлинки и другую технику на 6 млн. грн. 10

помощь (7903) Порошенко Петр (19628) ВСУ (6735)


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Я вже дише по заголовку розумію, що допомога саме від Гетьман
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17.03.2023 10:51 Ответить
Зебіли заборонили в заголовках писати від кого плюшки для бійців?
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17.03.2023 10:58 Ответить
Так і зрозумів що це Порох піариться.
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17.03.2023 11:03 Ответить
От клятий барига! Все піариться і піариться! Не дає найвеличнішому спокою - воно вже опухло від недосипу та нервів (хоча до ряхи Кошового ще далеченько)! І управи на нього ні Портнов, ні Дєркач, ні Татаров, ні інші дєрьмаківці за майже 4 роки ніяк знайти не можуть!
А головне, що піариться за свої, а не як боневтекло - за державні!
Так нєлох і виразку отримає на все тіло, окрім мозгу - бо мізків там вже давно нема...

Порох, зупинись! Най бубочка доживе хоча б до початку суду над собою, найвеличнішим!
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17.03.2023 11:14 Ответить
 
 