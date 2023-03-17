Из плена в Сирии освобождены граждане Украины, которых удерживали в ужасных условиях, - ГУР. ФОТО

Сотрудники ГУР МО Украины провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, удерживаемых в ужасных условиях на территории Сирии.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей ― сегодня ночью они пересекли государственную границу.



Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан в беде и придет на помощь в любой точке земного шара.



Продолжаем бороться за каждого пленника. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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