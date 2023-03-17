Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ и сотрудники Нацполиции заблокировали схему ввоза и продаж в Украине оптовых партий поддельных лекарственных средств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.



В результате следственно-оперативных действий в Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, организовавшей сделку. Среди изъятого у злоумышленников – 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн грн.



По данным следствия, фигуранты скрыто переправляли в Украину поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи.



Незаконно ввозимую продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в столице. Затем фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина, которые администрировали участники группировки.



Оплату дельцы получали на банковские карты родственников и подставных лиц, а отправку товара заказчикам осуществляли через популярные почтовые сервисы.



В ходе обысков на складе и по адресам фактического проживания злоумышленников обнаружено:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

черновую бухгалтерию;

3 автомобиля, которыми доставляли "лекарства";

более 20 банковских карт, через которые производили расчет с клиентами.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции "производителю" характеристикам.



Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.



Также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы псевдоликов и распространению фальсификата среди пациентов.



Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Смотрите: Полицейские в Днепропетровской области прекратили деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного горючего. ФОТОрепортаж



















