Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты СБУ и сотрудники Нацполиции заблокировали схему ввоза и продаж в Украине оптовых партий поддельных лекарственных средств.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
В результате следственно-оперативных действий в Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, организовавшей сделку. Среди изъятого у злоумышленников – 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн грн.
По данным следствия, фигуранты скрыто переправляли в Украину поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи.
Незаконно ввозимую продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в столице. Затем фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина, которые администрировали участники группировки.
Оплату дельцы получали на банковские карты родственников и подставных лиц, а отправку товара заказчикам осуществляли через популярные почтовые сервисы.
В ходе обысков на складе и по адресам фактического проживания злоумышленников обнаружено:
мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
- черновую бухгалтерию;
- 3 автомобиля, которыми доставляли "лекарства";
- более 20 банковских карт, через которые производили расчет с клиентами.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции "производителю" характеристикам.
Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы псевдоликов и распространению фальсификата среди пациентов.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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Це контрабанда.
Друге питання - МОЗ не здатне надати доступ пацієнтам до критичних ліків по конкурентним цінам? Вирішіть це питання - не стане контрабанди.
там у них заказов выше крыши, мабуть
чи знайшли оголошення на ОЛХ, і вирішили наїхати?
це така у нас кібербезпека?!
а щодо препаратів:
якісь тіпа свідоцтва про реєстрацію звичайно підроблені, бо отримати в нас легальні - ще та пацавата історія...
а самі ліки скоріш за все дієві.
більше схоже на розбірки конкурентів руками продажних служак...
Везли з різних країн фальсифікат? Зовсім так звані правоохоронці за дурнів нас мають.