РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8901 посетитель онлайн
Новости Фото
3 517 15

Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ и сотрудники Нацполиции заблокировали схему ввоза и продаж в Украине оптовых партий поддельных лекарственных средств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В результате следственно-оперативных действий в Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, организовавшей сделку. Среди изъятого у злоумышленников – 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн грн.

По данным следствия, фигуранты скрыто переправляли в Украину поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи.

Незаконно ввозимую продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в столице. Затем фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина, которые администрировали участники группировки.

Оплату дельцы получали на банковские карты родственников и подставных лиц, а отправку товара заказчикам осуществляли через популярные почтовые сервисы.

В ходе обысков на складе и по адресам фактического проживания злоумышленников обнаружено:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

  • черновую бухгалтерию;
  • 3 автомобиля, которыми доставляли "лекарства";
  • более 20 банковских карт, через которые производили расчет с клиентами.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции "производителю" характеристикам.

Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы псевдоликов и распространению фальсификата среди пациентов.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Смотрите: Полицейские в Днепропетровской области прекратили деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного горючего. ФОТОрепортаж

Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 01
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 02
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 03
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 04
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 05
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 06
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 07
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 08
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 09
Ликвидирован масштабный канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных, - СБУ 10

лекарства (1230) СБУ (20120) фальсификат (373) онкология (148)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Якось дивно.. Чому «фальсифікат не виробляли в Україні? І так далі.
Це контрабанда.
Друге питання - МОЗ не здатне надати доступ пацієнтам до критичних ліків по конкурентним цінам? Вирішіть це питання - не стане контрабанди.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:02 Ответить
+10
Вчора на ТБ показували нашу біженку в Польщі. Її дитині потрібен препарат з медичного канабісу. Каже в Україні доставала його через контрабанду, а в Польщі цей препарат можна отримати офіційно.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:10 Ответить
+7
Я как раз об этом подумал. Какая-то брехня. Вести через таможню из Европы фальсификат?
показать весь комментарий
17.03.2023 13:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звідки до нас везуть це лайно?
показать весь комментарий
17.03.2023 12:58 Ответить
У Богатирьової треба питати.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:59 Ответить
Якось дивно.. Чому «фальсифікат не виробляли в Україні? І так далі.
Це контрабанда.
Друге питання - МОЗ не здатне надати доступ пацієнтам до критичних ліків по конкурентним цінам? Вирішіть це питання - не стане контрабанди.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:02 Ответить
Вчора на ТБ показували нашу біженку в Польщі. Її дитині потрібен препарат з медичного канабісу. Каже в Україні доставала його через контрабанду, а в Польщі цей препарат можна отримати офіційно.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:10 Ответить
Це саме стосувалося інноваційних ліків від гепатиту. Весь світ лікувався вже, а у нас їх не реестрували доволі довгий час, тому лікувалися контрабандними індійськими дженеріками. Через те що просто не видавали реестраційне свідоцтво.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:16 Ответить
Я как раз об этом подумал. Какая-то брехня. Вести через таможню из Европы фальсификат?
показать весь комментарий
17.03.2023 13:11 Ответить
это всё хорошо, но вот скажите мне, где производят этот товар?
там у них заказов выше крыши, мабуть
показать весь комментарий
17.03.2023 13:17 Ответить
З ліками для онкохворих зараз реальна проблема, тому і везуть.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:19 Ответить
В те, що ввозили контрабандою ліки вірю, а от в те, що фальсифікат походженням з Європи за сприяння зарубіжних лікарів не повірю ніколи.Припускаю, що просто лікіи не зареєстровані в Україні, а тому правоохоронні органи називають їх фальсифікатом до того ж фальсифікації не будуть зберігати у охайному холодильнику
показать весь комментарий
17.03.2023 13:51 Ответить
Холодильник явно продуктовий, не для ліків.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:58 Ответить
холодильник там правельний.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:07 Ответить
Все так, постійно купую таку котрабанду ,ніякий не фальсифікат,нацькувала СБУ наша медмафія.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:56 Ответить
і знову кібердепартамент... це їх прерогатива?
чи знайшли оголошення на ОЛХ, і вирішили наїхати?
це така у нас кібербезпека?!

а щодо препаратів:
якісь тіпа свідоцтва про реєстрацію звичайно підроблені, бо отримати в нас легальні - ще та пацавата історія...
а самі ліки скоріш за все дієві.

більше схоже на розбірки конкурентів руками продажних служак...
показать весь комментарий
17.03.2023 14:04 Ответить
Не поділились...або мало запропонували.
показать весь комментарий
17.03.2023 17:17 Ответить
Прибрали конкурентів, в них ціни напевно були нижчими.
Везли з різних країн фальсифікат? Зовсім так звані правоохоронці за дурнів нас мають.
показать весь комментарий
18.03.2023 07:52 Ответить
 
 