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Мечта о "Ладе", величии россии, сонате "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

...и без брюквы

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Путин рассказал о новых направлениях российского экспорта в ЕС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВИДЕО

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Арендаторы Киево-Печерской лавры

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лаврова осмеяли в Индии после пропагандистской лжи о войне в Украине. ВИДЕО

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Так выглядит величие россии...

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Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Мечта о "Ладе"

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

- Мы пришли к вам с миром

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Жизненный путь в путинской россии

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Откровенная речь

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Миротворцы"

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Лучшая кандидатура

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров во время африканского турне не попал в две страны, это впервые - Кулеба

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Жизнь звезд

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Поиски хороших русских

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Не смогла...

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Иван Байденюк

Мечта о Ладе, величии россии, сонате русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Соната "русского мира"

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Топ комментарии
+23
Вінком придавленому, яйцем контуженому Оскара.
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17.03.2023 13:21 Ответить
+6
Михалков начал срочно снимать новое кино "Репа-Z".
По сюжету старый дед-педофил тянет тувинского оленя за фаберже.
Ему помогают: бабка-валя пол стакана, старый петух-уголовник, дублёр димон-алкогон, манька внучка-алкоголичка и соловей бесогон....
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17.03.2023 13:43 Ответить
+4
Рузьге свіжоспи...не:
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17.03.2023 14:42 Ответить
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Вінком придавленому, яйцем контуженому Оскара.
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17.03.2023 13:21 Ответить
Михалков начал срочно снимать новое кино "Репа-Z".
По сюжету старый дед-педофил тянет тувинского оленя за фаберже.
Ему помогают: бабка-валя пол стакана, старый петух-уголовник, дублёр димон-алкогон, манька внучка-алкоголичка и соловей бесогон....
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17.03.2023 13:43 Ответить
Все дороги России - беспутные,
 все команды в России - пожарные,
 все эпохи российские - смутные,
 все надежды ее - лучезарные.
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17.03.2023 13:57 Ответить
Рузьге свіжоспи...не:
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17.03.2023 14:42 Ответить
Слава Кубанской Народной Республике!
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17.03.2023 16:02 Ответить
Адмін: не орендатори, а орендарі. Не паплюжте українську.
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17.03.2023 14:43 Ответить
яке ти дурне. де ти бачило паплюження? чим більше писати чи говорити українською, тим скоріше вивчать нові слова і навчаться їх правильно використовувати. так, кугутику-рогулику, вчиться мова. у тебе досі совкове ярмо на шиї, ти не можеш без совкового ***-заборон в сраці? чи в школі мов не вчив і не можеш проаналізувати як саме воно в тебе виходило вчити англійську? вчилка теж вапєла "не паплюж англійську"?
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19.03.2023 09:33 Ответить
"чим більше писати чи говорити українською, тим скоріше вивчать нові слова і навчаться їх правильно використовувати" Ви хоч старі навчіться правильно писать спочатку!
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20.03.2023 05:31 Ответить
які саме "старі" для тебе слова? дятлику, тобі краще інколи дрочити, ніж клаву трогати: для тебе воно старе, а якщо людина його не правильно використала, то це індивідуально його нове слово. чи ти ще досі в совку живеш, де усе в усіх, навіть набір слів у макітрі, однакове повинно бути?
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20.03.2023 08:16 Ответить
"Дятлика" шукай у дзеркалі - так зручніше! І од дивана з холодильником далеко відходить не треба! А користуються "новими" словами саме "дятли" - бо "старих" не знають Людина правильно вказала - "орендар" а не "орендатор" Бо "орендатор" - це калька з російської форми слова - "арендатор"
Ось тобі юридичне тлумачення цього юридичного терміну:

Орендар (наймач) - це фізична або юридична особа (суб'єкт господарювання, організація) яка бере у тимчасове користування нерухоме або рухоме майно. У договорі оренди це - сторона якій передано майно в оренду за окрему плату у тимчасове користування, де друга сторона це- орендодавець (власник, суб'єкт господарювання, організація) яка передає в оренду майно для орендаря.
Наймач (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції) - термін рівнозначний терміну «Орендар».

Ось тобі тлумачення з академічного тлумачного словника
ОРЕНДА́Р, я, чол.

1. Той, хто орендує що-небудь. У вільній, республікансько-демократичній Америці в 1910 році було 1 1/2 мільйона орендарів-здольщиків, з них понад 1 мільйон негрів (Ленін, 27, 1972, 134); До гурту підійшов орендар вербівського млина, досить ще молодий Нухим Абрамович (Арсен Іщук, Вербівчани, 1961, 24).

2. іст. Шинкар, корчмар. Місцевий орендар набив повну комору заставами (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 144); Лиш у корчмі світиться. Чи гроші орендар рахує пізно вночі, а чи, може, Юрішко не спить (Гнат Хоткевич, II, 1966, 248).

http://sum.in.ua/p/5/743/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 743.

А на запит стосовно "орендатора" словники мене "нах" посилають Куди і я рекомендую тобі сходить!!!
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20.03.2023 08:36 Ответить
фотка в кокошніках:
на тітулку книжки казок найкраще підходить лаврушка.

путін - чисто баба яга

пригожин - кащей "знімусь без гриму"

шойгу нікуди не підходить, хіба шо на шафку, де цукерки лежать, щоб діти не крали.
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19.03.2023 09:38 Ответить
 
 