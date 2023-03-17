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Мечта о "Ладе", величии россии, сонате "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
...и без брюквы
Арендаторы Киево-Печерской лавры
Так выглядит величие россии...
Мечта о "Ладе"
- Мы пришли к вам с миром
Жизненный путь в путинской россии
Откровенная речь
"Миротворцы"
Лучшая кандидатура
Жизнь звезд
Поиски хороших русских
Не смогла...
Иван Байденюк
Соната "русского мира"
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+6 AbOriginal_UA
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+4 Алекс Скела
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По сюжету старый дед-педофил тянет тувинского оленя за фаберже.
Ему помогают: бабка-валя пол стакана, старый петух-уголовник, дублёр димон-алкогон, манька внучка-алкоголичка и соловей бесогон....
все команды в России - пожарные,
все эпохи российские - смутные,
все надежды ее - лучезарные.
Ось тобі юридичне тлумачення цього юридичного терміну:
Орендар (наймач) - це фізична або юридична особа (суб'єкт господарювання, організація) яка бере у тимчасове користування нерухоме або рухоме майно. У договорі оренди це - сторона якій передано майно в оренду за окрему плату у тимчасове користування, де друга сторона це- орендодавець (власник, суб'єкт господарювання, організація) яка передає в оренду майно для орендаря.
Наймач (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції) - термін рівнозначний терміну «Орендар».
Ось тобі тлумачення з академічного тлумачного словника
ОРЕНДА́Р, я, чол.
1. Той, хто орендує що-небудь. У вільній, республікансько-демократичній Америці в 1910 році було 1 1/2 мільйона орендарів-здольщиків, з них понад 1 мільйон негрів (Ленін, 27, 1972, 134); До гурту підійшов орендар вербівського млина, досить ще молодий Нухим Абрамович (Арсен Іщук, Вербівчани, 1961, 24).
2. іст. Шинкар, корчмар. Місцевий орендар набив повну комору заставами (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 144); Лиш у корчмі світиться. Чи гроші орендар рахує пізно вночі, а чи, може, Юрішко не спить (Гнат Хоткевич, II, 1966, 248).
http://sum.in.ua/p/5/743/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 743.
А на запит стосовно "орендатора" словники мене "нах" посилають Куди і я рекомендую тобі сходить!!!
на тітулку книжки казок найкраще підходить лаврушка.
путін - чисто баба яга
пригожин - кащей "знімусь без гриму"
шойгу нікуди не підходить, хіба шо на шафку, де цукерки лежать, щоб діти не крали.