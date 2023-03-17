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В Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, которую принес домой. ФОТОрепортаж

В Фастовском районе Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты в своей квартире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава полиции региона Андрей Небытов.

"Только что на Фастовщине 21-летнему парню взрывом разнесло левую руку. Мать потерпевшего услышала, как граната разорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские Киевской области уже обнаружили чеку. Следственные действия продолжаются.

В Нацполиции в очередной раз подчеркнули, что легкомыслие с взрывоопасными предметами может стоить жизни. Если вы нашли что-нибудь подозрительное, сразу сообщайте в полицию.

Смотрите: 75 минометных мин оккупантов нашли жители Киевщины, - Небытов. ФОТО

В Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, которую принес домой 01
В Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, которую принес домой 02
В Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, которую принес домой 03

взрыв (6820) граната (1016) Киевская область (4238) Нацполиция (16603)


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Топ комментарии
+3
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17.03.2023 14:55 Ответить
+3
Каждый день задаю себе вопрос: что у людей в голове?
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17.03.2023 15:04 Ответить
+3
Це ще пощастило ідіоту!
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17.03.2023 15:07 Ответить
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17.03.2023 14:55 Ответить
Саме так - природний добір.
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17.03.2023 21:18 Ответить
Откуда уклонистам знать, как с боевой гранатой обходиться?
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17.03.2023 14:58 Ответить
Каждый день задаю себе вопрос: что у людей в голове?
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17.03.2023 15:04 Ответить
Ну все більше не буде на пк в стрілялки грати
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17.03.2023 15:06 Ответить
Це ще пощастило ідіоту!
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17.03.2023 15:07 Ответить
может не граната, а запал?
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17.03.2023 16:37 Ответить
Нее, от запала 2-3 пальца отрывает, а тут куча крови и кресло развалено.
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17.03.2023 17:17 Ответить
Там и кровать продавило.
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17.03.2023 17:35 Ответить
А граната шо була без инструкции?
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17.03.2023 17:47 Ответить
 
 