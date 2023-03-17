В Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, которую принес домой. ФОТОрепортаж
В Фастовском районе Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты в своей квартире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава полиции региона Андрей Небытов.
"Только что на Фастовщине 21-летнему парню взрывом разнесло левую руку. Мать потерпевшего услышала, как граната разорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель", - говорится в сообщении.
На месте происшествия полицейские Киевской области уже обнаружили чеку. Следственные действия продолжаются.
В Нацполиции в очередной раз подчеркнули, что легкомыслие с взрывоопасными предметами может стоить жизни. Если вы нашли что-нибудь подозрительное, сразу сообщайте в полицию.
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