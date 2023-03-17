СБУ и БЭБ проводят обыски на "облгазах" Фирташа, - источник. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в "облгазах", принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что СБУ и БЭБ производят обыски по "газовому крылу" DF-Group.
Так, обыски - в Киеве, Львове, Ривном, Виннице, Харькове, Закарпатье, Ивано-Франковске и других офисах "Региональной газовой компании".
По данным источника, правоохранители расследуют схему незаконного вывода средств, уплаченных за потребленный газ на подконтрольные структуры. Ущерб достигает миллиардов гривен.
Топ комментарии
+22 Михаил Грушевский
показать весь комментарий17.03.2023 15:02 Ответить Ссылка
+18 Виктор Ле #550890
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+12 Михаил Дужик #512165
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Слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем за клопотанням Державного бюро розслідувань.«Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії», - йдеться у повідомленні пресслужби.
«Економічна правда» нагадує:
«У червні 2021 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд грн. Операторів газорозподільних мереж або так званих облгазів в Україні налічується понад 40. Приблизно 70% газу в країні розподіляє Регіональна газова компанія бізнесмена Дмитра Фірташа, який переховується від правосуддя США та України в... Швейцарії...
з дефініцією теж не згоден, але саме націоналізацією це називають всі змі та експерти з "експертами"
Але це тільки перший крок..
Потрібна системна робота уряду по створенню «нової архітектури» в єнергітічній галузі.
Щоб ця галузь працювала на Україну, та в інтересах кожного громадянина.
А ні в групових інтересах сумнівних бізнес структур, незрозумілих « инвесторів», незрозумілого походження.
4190 показания за февраль, 4118 показания за январь. Разница 4190-4118 = 72 куба. Но это нормальная, человеческая арифметика. Арифметика государственного Нафтогаза: 4190-4118 = 415,58.
Так это еще по божески. Другим выставляют счета за взятые с потолка 3000 кубов. По квартире, хозяин которой с апреля находится в Германии и за весь этот период есть фотографии счетчика на каждое первое число насчитали 20 кубов.
Так что, хотите бардак, "левые" цифры в платежках и километровые очереди жалобщиков - добивайтесь национализации.
Їх перевіряти не_на_часі?
На фоні війни моє звернення може казатись дрібязковим, але я хочу таки звернути вашу увагу на те, як Миколаївгаз під шумок военних дій стараеться обдурити своїх споживачів і вкрасти у них грошей. 3 січня я зайшов на сайт 104ua щоб занести дані про спожитий мною газ за грудень 22 року і звернув увагу на то, що з Нового року я повинен платити за доставку газу 254 гр.19 коп. Ціна доставки газу складаеться з вжитого газу в кубометрах за період з жовтня 2021р. по вересень 2022 року, ділиться на 12 , цим визначаеться місячна потужність, яка множиться на вартість доставки газу, у Миколаївгаз це буде 2.388 гр. за кубометр і отримуеться сума, яку треба сплачувати кожен місяць за доставку газу. Сума явно була завищенною і я звернувся на 104ua Миколаївгазу за розясненням. У відповіть мені сказали, що вони не причому, отправили на Миколаївгаззбут. Написав листа і їм. Відповіді не отримав.Щоб було вам зрозуміло, про що я пишу, наведу таблицю, яку я зробив для порівняння. Мій особистий рахунок на сайті 104ua в Миколаївгаз : 1000344256
З лівої сторони вказаний місяць, потім показання лічильника за данний місяць, потім різниця, скільки я спожив газу і права колонка - данні від Миколаївгазу. Переважна більшість показань від Миколаївгазу не співпадають з моїми данними. Я сплачую за газ через Приват24 і в мене е всі копії квитінцій про оплату за кожен місяць, завірені печаткою Приватбанком, тому являються документом, на відміну від даних Миколаївгазу, які просто придумані. Особливо виділяються дані за квітень, в який я спожив 79 кубів газу а вони намалювали 155 кубів. Я розрахувався за вжиті мною 79 кубів газу, а з Миколаївгазу був звінок, що я винен ще 660 гр. і вони подадуть в суд, щоб я заплатив їм. Ну а вишенька на тортик - жовтень 2021 року, коли я спожив 33 кубометра, а ці артисти намалювали 370 кубів газу, я стільки не споживаю в самі холодні зимові місяці. І мені вже виписали попередження про відключення газу, як що я не розрахуюсь з ними за придумані ними цифри, взяті із стелі.
Місяць------------ показання
лічильника---------- спожито газу-----------дані від
Миколаївгазу
Лічильник №774734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жовтень 21р.----- 7715 - 7682 = ------------33 куб.м.----------370,13 куб. м
Листопад 21р. ----7821 - 7715 = ------------106 куб. м-------- 50,62 куб.м
Грудень 21р. ------7982 - 7831 = ------------161 куб. м------- 230.03куб.м
Січень 22р---------8169 - 7982 = ------------187куб.м---------202.56куб.м
Лютий 22р --------8321 - 8169 = ------------152 куб. м------- 152куб.м
Березень 22р.-----8485 - 8321 = ------------164 куб. м------- 77.01куб.м
Квітень 22р. -------8564 - 8485 = ------------79 куб. м-------- 155.11куб.м
Травень 22р.------ 8575 - 8564 =-------------11 куб. м--------- 10.88куб.м
Червень 22р. ------8580 - 8575 =-------------5 куб. м--------- 16куб.м
Липень 22р.------- 8585 - 8580 =-------------5 куб. м ---------- 0
Серпень 22р.-------8589 - 8585 =-------------4 куб. м------9 куб.м
Вересень 22р. 8593 - 8589 =-------------4 куб. м----------- 4куб.м
По моїм розрахункам з жовтня 2021р по вересень 2022р. виходить :
8593 куб м.(вересень 2022р) мінус 7682 (жовткнь 2021р) = 911 куб. метрів
Ділим на 12, отримуем установлену потужність 75.92.
Установлену потужність множим на ціну доставки газу, установлену Миколаївгазом,
2.388гр. за куб. метр. Виходить 181гр. 29 коп. Миколаївгаз требує 254гр.19 коп.
При моїй пенсіі 2784гр (стаж 41 з половиною років) якось не дуже хочеться переплачувати 79гр.90коп
Розберіться будь ласка з цими злодюжками. Я не думаю, що я в них такий один, у них може бути ціла система обкрадання.
Уже і звонили по телефону і присилали предупрежденияпро відключення, погрожували судом. По документам, оригінали яких я можу надати це е признаками рекету з боку Миколаївгазу та
Миколаївгаззбуту
А по поводу СБУ, это хорошая идея, надо будет сегодня и им пожаловаться на рекет Миколаївгазу.
команда "фас" не прозвучит никогда