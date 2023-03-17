СБУ и БЭБ проводят обыски на "облгазах" Фирташа, - источник. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в "облгазах", принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что СБУ и БЭБ производят обыски по "газовому крылу" DF-Group.

Так, обыски - в Киеве, Львове, Ривном, Виннице, Харькове, Закарпатье, Ивано-Франковске и других офисах "Региональной газовой компании".

По данным источника, правоохранители расследуют схему незаконного вывода средств, уплаченных за потребленный газ на подконтрольные структуры. Ущерб достигает миллиардов гривен.

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