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Россияне ударили из "Ураганов" по Украинску Донецкой области: Погибла женщина, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли город Украинск (Селидовская громада, Донецкая область) из РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетных обстрелов пострадала женщина, 1980 г.р. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось, женщина скончалась в больнице от полученных травм. Также повреждены многоэтажные жилые дома", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Россияне ударили из Ураганов по Украинску Донецкой области: Погибла женщина, повреждены дома 01
Россияне ударили из Ураганов по Украинску Донецкой области: Погибла женщина, повреждены дома 02
Россияне ударили из Ураганов по Украинску Донецкой области: Погибла женщина, повреждены дома 03
Россияне ударили из Ураганов по Украинску Донецкой области: Погибла женщина, повреждены дома 04
Россияне ударили из Ураганов по Украинску Донецкой области: Погибла женщина, повреждены дома 05

обстрел (28205) Донецкая область (10119)


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