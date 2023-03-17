Россияне ударили из "Ураганов" по Украинску Донецкой области: Погибла женщина, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Россияне обстреляли город Украинск (Селидовская громада, Донецкая область) из РСЗО "Ураган".
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ракетных обстрелов пострадала женщина, 1980 г.р. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось, женщина скончалась в больнице от полученных травм. Также повреждены многоэтажные жилые дома", - говорится в сообщении.
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