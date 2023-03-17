Российские оккупанты установили противотанковые "зубы дракона" на Керченском полуострове. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в Крыму на Ак-Монайском перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма, установили противотанковые "зубы дракона".
Об этом пишут Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Эта линия укрепления расположена на узком перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма. Она расположена на участке между селами Батальное и Приморское", - пишет издание.
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наш Залужний не гірший за Манштейна, який керував Опера́цією «Охо́та на дроф» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Trappenjagd), 7-15 мая 1942 года
Силы сторон:
СССР - 249 800 человек
Німеччина - 150 000 человек
Потери:
СССР -162 282 безвозвратные,
Вермахт -2468 убитые и пропавшие без вести
співвідношення вбитих Вермахт - РККА 1 до 80 !!!
повні рукожопі ідіоти !!!!
Логически: уже чувствуют шо Крым здадут, а пролив надо контролировать.
Згадайте 2003 р. сит. з о. Тузла.
Керч. протока взагалі може буде непрохідна.
майбутній "логістичний хаб" Пу між новопрісоєдіньонним Керченським півостровом та Україною
можем повторіть... опера́ция «Охо́та на дроф» (нем. Trappenjagd), 7-15 мая 1942 года - операция 11-й армии вермахта против Крымского фронта РККА. Закончилась поражением Крымского фронта и его последующим расформированием.
Якби 24.02.2022 такі та інші подібні штуки стояли на виході з Криму, а за ними - мінні поля, а за ними - арта, змогли б кацапи за 6 годин дійти до Нової Каховки та Бердянська?
Тож дійшли би не за 6 годин, а за 8 годин. Якраз година на знищення арти і година на розчищення дороги від цих дурнуватих пірамідок звичайною МТЛБ-хою чи БТР-ом - для цього достатньо звичайного троса, який завжди є на кожній одиниці бронетехніки.
Бо це не загородження, а повна і суцільна дурня. Це дурня навіть в тому випадку, коли під кожною "пірамідкою" закладена протитанкова міна. Навісний протитанковий трал для танку - штатна річ в кожному танковому батальйоні - сковирне ці пірамідки ще швидше, ніж МТЛБ...
нэ заважайтэ вылупкам...
зорав Ясон поле та посіяв зуби дракона, з яких виросли воїни. Ясон кинув в їхню гущу камінь, воїни стали битися між собою та загинули, а вцілілих герой добив мечем