Российские оккупанты установили противотанковые "зубы дракона" на Керченском полуострове. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Крыму на Ак-Монайском перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма, установили противотанковые "зубы дракона".

Об этом пишут Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Эта линия укрепления расположена на узком перешейке, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма. Она расположена на участке между селами Батальное и Приморское", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин проиграл энергетическую битву, шантаж не сработал, - фон дер Ляйен



