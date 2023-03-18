Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье. ФОТОрепортаж
Этой ночью российские недолюди ударили по одному из лучших и уютных жилых комплексов Запорожья, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми.
Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, одним ударом ракеты рашисты безжалостно и бессмысленно свели к нулю то, что запорожцы так долго и так бережно создавали для комфортной и удобной жизни.
"Орки почти полностью разрушили расположенный возле комплекса великолепный ресторан, а от взрывной волны в 9-ти домах выбито 240 окон и 7 дверей. Приблизительная площадь поврежденного остекления - 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждены кровли", - говорится в сообщении.
С утра на месте прилета работают все соответствующие службы. Специалисты "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы уже закрыли часть окон плитами OSB, а сотрудники "ЭЛУАШа" вывозят строительный мусор. Также на городе работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором (где люди могут согреться и получить помощь) и установлена палатка от городского совета, где жителям предоставляют всю необходимую информацию с дорожной картой. В ближайшее время на месте начнут работать психологи.
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Ви абсолютно точно скопіювали ворожу стратегію кінця вересня 2022 року .
Але навіть 140 млн. псевдоімперія не змогла провести мілійону мобілізацію ... Бо це йще питання логістікі й тупо годування мобілізованих . Крім того , це дуже прімітивне уявлення про поле боя .
90% роботи ********** поля боя робить арта . Особливо , якщо вона високоточна . Такої у ворога нема й коли ВСУ тільки 200 тисяч то у московитів жодного шансу бути ефективними в арті , бо вона розрахованна на площі - це десь так 5% . Ваша пропозиція це рецепт як сбільшити ефективність московитської арти , бо те , що Ви наголошуєте -- це як сбільшити концентрацію війск , єдине , що може зробити стару роздовбану арту московитів влучною ,
Мій рецепт -- це використання технологічної переваги зброї НАТО - в першу чергу бесконтактної й важкої , яка потребує не в 10 разів більше гарматного м"яса , а в 3 раза більше висококваліфікованних бійців атри , бронетанкових військ , операторів дронів різного типу й призначення .
В НАТО інструктори (офіцери й сержанти) не гинуть й зможуть підготувати в рази більше таких бійців , а в московитів катастрофічно зменьшується кількість й якість таких інструкторів - тому не требо паніку сіяти й діяти штатно .
Історична довідка - в царський армія були в рази крайщі офіцери й унтера . Підготовка солдат була крайща . Й тому були локальні успіхи (якто - Брусиловський прорив) . Але ближче до середини 1916 року фронт почав сипатися . В першу чергу від того , що годувальнки окопних вошів добре зрозуміли, що генеральско-офіцерськи декларації не відповідають жодної дійсності . До речі , білльшовики тоді йще були дрібною шавкою дуже мало відомою й помітною .
Насправді , це більшовики підгадали час й обставини й їх переворот був випадковим збігом обставин . Розбещення солдатів відбулося відповідно об"єктивним законам війни такого типу (невдалої імперіалістичної) й було по усіх лініях фронту . Достатньо почитати ветерана Ремарка (Еріха-Марію) . Теж саме відбувалося й на боці французів . Розпалася й турецьке військо .
А ось питання -- чому цілих 20 років дуже талановитий молодий політик й міністр один з ключових міністерств Уінстон Черчіль був в опалі ?!
Тому я за терпіння й розуміння , що тільки українцям нема куди піти з поля бою ... Московити вони окупанти імперіалісти й вони обов"язково посипляться . Жодна армія світу жодний період історії не могла воювати довгий термін без успіхів , здаючи великими шматками колись легко захопленну теріторію .
Про Херсон теж саме казали йще в червні-серпні -- мовляв , чому ми там дрібно пораємся . Ура в атаку , нехай загинуть тисячі , але ми визволемо наш Херсон !
"путєн нє будєт бамбіть Запорожье - путєн знаєть что всє запорожци за путєна..."
"путєн нє будєт бамбіть Запорожье - путєн знаєть что всє запорожци за путєна..."
При тому, що багато запоріжців на відміну від цих диванів воюють, переважно на Донбасі
Це єдине фото-відео що потрапило в мережу. Тому що ніхто не знімав і не давав іншим.
05.03 перед цирком, оголосили що видаватимуть зброю. Кацапи пройшли тоді Василівку.
Прийшло десь 10-12 тисяч чоловіків.
Якщо податки йшли до Києва то чого ви на диванах сиділи, нічого не робили та голосували за гигіАнальних підарасів? Хто за вас вирішуватиме ваші проблеми? Ви як оті кацапи сидите і чикаєте коли царська благодать зійде на вас. Не зійде! Треба самим щось робити. Ці підарас регіАнальні з вашої згоди і Київ окупували, але не довго їм прийшлось царювати.