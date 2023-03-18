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Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье. ФОТОрепортаж

Этой ночью российские недолюди ударили по одному из лучших и уютных жилых комплексов Запорожья, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одним ударом ракеты рашисты безжалостно и бессмысленно свели к нулю то, что запорожцы так долго и так бережно создавали для комфортной и удобной жизни.

"Орки почти полностью разрушили расположенный возле комплекса великолепный ресторан, а от взрывной волны в 9-ти домах выбито 240 окон и 7 дверей. Приблизительная площадь поврежденного остекления - 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждены кровли", - говорится в сообщении.

С утра на месте прилета работают все соответствующие службы. Специалисты "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы уже закрыли часть окон плитами OSB, а сотрудники "ЭЛУАШа" вывозят строительный мусор. Также на городе работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором (где люди могут согреться и получить помощь) и установлена палатка от городского совета, где жителям предоставляют всю необходимую информацию с дорожной картой. В ближайшее время на месте начнут работать психологи.

Также читайте: Опасность ракетного удара с Черного моря остается высокой, - ОК "Південь"

Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 01
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 02
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 03
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 04
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 05
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 06
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 07
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 08
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 09
Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье 10

Запорожье (2694) обстрел (28205)


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Топ комментарии
+16
Запоріжжя було прокацаплене не менше за лугандонію
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18.03.2023 09:26 Ответить
+14
Менше, це я як корінний запорожець у другому поколінні стверджую, хоча кацапосрані тут багато. Здебільшого понаєхавшиє сюди кацапи у 60-80 роки минулого століття.
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18.03.2023 09:37 Ответить
+13
Ось тому мордор має припинити своє існування і роздроблений на маленькі країни!
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18.03.2023 09:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І хто по твоїм підрахункам,через 20 років переможе?🤣
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18.03.2023 09:41 Ответить
Які пропозиції?
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18.03.2023 09:50 Ответить
Погоджуюсь про суцільну мобілізацію і вабанк.Так краще ніж на колінах перед кацапом стояти.Чи перемога,чи суцільна Буча,з канцтаборами і іншими "смаколиками"
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18.03.2023 10:16 Ответить
Сам підеш в першому ряду, чи будеш в заградотряді ?
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18.03.2023 10:28 Ответить
характерно, що це той самий мудень, що ниє в кожному посту с тегом "повістки" і "мобілізація"
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18.03.2023 14:25 Ответить
та вы еще и брехло. Именно вы и ноете, что вам границы закрыли, и воевать вы не пойдете. Мудачье
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18.03.2023 16:05 Ответить
лень искать, но вы это писали
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18.03.2023 23:53 Ответить
Да друже, такі командири на фронті, орудуючись такими ж судженням як і твої, просто кладуть хлопців, не досягаючи ніякого успіху. Армія це не тільки автомати, це ще забезпечення, логістика і т. д. Як ти зараз забезпечиш ще 1млн людей, это таку кількість буде тренувати? Як ти вмотивуєшь людей на штурми, як що вони знають що головна стратегія - це "біжи в перед і сдохни". Війна це мистецтво і ремесло, якому вчаться, а коли приходять мобілізовані офіцери, у яких клепки вистачає тільки на те, що ти пропонуєш, то це біда. Така близорукость не дасть результату це раз, друге, при однакових умовах, кацапи своїми мясними штурмами задавлять наші, так як людей в їх країні в 5 - 6 разів більше.
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18.03.2023 11:38 Ответить
Вас часом не вован ***** зовуть ?
Ви абсолютно точно скопіювали ворожу стратегію кінця вересня 2022 року .
Але навіть 140 млн. псевдоімперія не змогла провести мілійону мобілізацію ... Бо це йще питання логістікі й тупо годування мобілізованих . Крім того , це дуже прімітивне уявлення про поле боя .

90% роботи ********** поля боя робить арта . Особливо , якщо вона високоточна . Такої у ворога нема й коли ВСУ тільки 200 тисяч то у московитів жодного шансу бути ефективними в арті , бо вона розрахованна на площі - це десь так 5% . Ваша пропозиція це рецепт як сбільшити ефективність московитської арти , бо те , що Ви наголошуєте -- це як сбільшити концентрацію війск , єдине , що може зробити стару роздовбану арту московитів влучною ,

Мій рецепт -- це використання технологічної переваги зброї НАТО - в першу чергу бесконтактної й важкої , яка потребує не в 10 разів більше гарматного м"яса , а в 3 раза більше висококваліфікованних бійців атри , бронетанкових військ , операторів дронів різного типу й призначення .
В НАТО інструктори (офіцери й сержанти) не гинуть й зможуть підготувати в рази більше таких бійців , а в московитів катастрофічно зменьшується кількість й якість таких інструкторів - тому не требо паніку сіяти й діяти штатно .
Історична довідка - в царський армія були в рази крайщі офіцери й унтера . Підготовка солдат була крайща . Й тому були локальні успіхи (якто - Брусиловський прорив) . Але ближче до середини 1916 року фронт почав сипатися . В першу чергу від того , що годувальнки окопних вошів добре зрозуміли, що генеральско-офіцерськи декларації не відповідають жодної дійсності . До речі , білльшовики тоді йще були дрібною шавкою дуже мало відомою й помітною .

Насправді , це більшовики підгадали час й обставини й їх переворот був випадковим збігом обставин . Розбещення солдатів відбулося відповідно об"єктивним законам війни такого типу (невдалої імперіалістичної) й було по усіх лініях фронту . Достатньо почитати ветерана Ремарка (Еріха-Марію) . Теж саме відбувалося й на боці французів . Розпалася й турецьке військо .
А ось питання -- чому цілих 20 років дуже талановитий молодий політик й міністр один з ключових міністерств Уінстон Черчіль був в опалі ?!

Тому я за терпіння й розуміння , що тільки українцям нема куди піти з поля бою ... Московити вони окупанти імперіалісти й вони обов"язково посипляться . Жодна армія світу жодний період історії не могла воювати довгий термін без успіхів , здаючи великими шматками колись легко захопленну теріторію .
Про Херсон теж саме казали йще в червні-серпні -- мовляв , чому ми там дрібно пораємся . Ура в атаку , нехай загинуть тисячі , але ми визволемо наш Херсон !
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18.03.2023 14:57 Ответить
Ось тому мордор має припинити своє існування і роздроблений на маленькі країни!
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18.03.2023 09:36 Ответить
Цікавий намет у запорізької міської ради, в кольорах параші!
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18.03.2023 09:23 Ответить
Запоріжжя було прокацаплене не менше за лугандонію
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18.03.2023 09:26 Ответить
Менше, це я як корінний запорожець у другому поколінні стверджую, хоча кацапосрані тут багато. Здебільшого понаєхавшиє сюди кацапи у 60-80 роки минулого століття.
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18.03.2023 09:37 Ответить
Особливо в 60-ті. Їх тоді заселяли ешелонами. Потім їхні свиноматки при теплому кліматі та поживних харчах поросились дуже файно.
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18.03.2023 09:56 Ответить
почув як біженка пенсійного віку казала:
"путєн нє будєт бамбіть Запорожье - путєн знаєть что всє запорожци за путєна..."
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18.03.2023 09:59 Ответить
Подібне деякі старі пердуни говорили рік тому в березні і в Чернігові - коли вже бомбили та обстрілювали місто, затиснуте в блокаді: "Путин просто не знает, что большинство черниговцев - за Путина!"
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18.03.2023 17:02 Ответить
Навчався на початку 2000х в Запоріжжі. Це місто мене і моїх однокурсників зробило рускагаварящіми. Я його до сих пір асоціюю з клоакою Анголенко. Еліта міста, такі як богуслаєв та буряк не далеко відірвались від анголи.
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18.03.2023 11:25 Ответить
почув як біженка пенсійного віку казала:
"путєн нє будєт бамбіть Запорожье - путєн знаєть что всє запорожци за путєна..."
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18.03.2023 09:58 Ответить
Я теж так думав, але 25 лютого минулого року в сюжеті із Запоріжжя мене вразили нескінченні черги в військоматах і це в Запоріжжі! Я живу в Київській області.
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18.03.2023 10:10 Ответить
Отож, а тепер дивани якісь розповідають про "ватне Запоріжжя". Ніби тоді не так жаль, що ракети прилітають.
При тому, що багато запоріжців на відміну від цих диванів воюють, переважно на Донбасі
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18.03.2023 10:16 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/3/5/457720/ https://charter97.org/ru/news/2022/3/5/457720/


Це єдине фото-відео що потрапило в мережу. Тому що ніхто не знімав і не давав іншим.

05.03 перед цирком, оголосили що видаватимуть зброю. Кацапи пройшли тоді Василівку.
Прийшло десь 10-12 тисяч чоловіків.
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18.03.2023 13:55 Ответить
Так це ж в минулому році. До Майдану там більшість симпатизувала кацапам та *****. Якби не ця симпатія на південному сході та Криму то не було б ні Майданів ні війни.
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18.03.2023 10:25 Ответить
До заборони компартії в Україні, в Запоріжжі проводились мітинги з портретами члЄніна, комуняцькі виплодки зомбували молодь, збираючи їх в "камсамольскіє арґанізациі". Та й історія зі встановленням пам'ятника сРаліну в Запоріжжі ще на свіжій пам'яті.
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18.03.2023 13:40 Ответить
...А те що люди переїхали 50 років тому з рашки так скільки цим людям зараз якщо живі, не меліть дурниць... А їхні помьйоти зараз живуть та голосують на виборах за януковощів та ригіАналів, підтримують руззгій мір та наводять ракети на будинки.
Якщо податки йшли до Києва то чого ви на диванах сиділи, нічого не робили та голосували за гигіАнальних підарасів? Хто за вас вирішуватиме ваші проблеми? Ви як оті кацапи сидите і чикаєте коли царська благодать зійде на вас. Не зійде! Треба самим щось робити. Ці підарас регіАнальні з вашої згоди і Київ окупували, але не довго їм прийшлось царювати.
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18.03.2023 11:46 Ответить
До чого?! Та до того шо вам довбням ще з 1991-го року казали, що треба від кацапів подалі триматись, а ви голосували тільки за прокацаплене риговське кодло на чолі з даунєцькими бандитами. А зараз ви кАньЄшнА будете проти кацапів коли на голову полетіли ракети. Не приводили б до влади таких уйобків як петухович то не було б того шо з 2014-го року москальскі падли творять.
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18.03.2023 13:08 Ответить
По карті України є пряма кореляція масштабів руйнувань міст і кількості жертв серед цивільного населення, із відсотком мацкалоязикого населення, колишнього електорату ригоаналів.
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18.03.2023 13:44 Ответить
А можете посилання скинути?
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18.03.2023 14:48 Ответить
Зе-команда це реінкарнація банди яника.
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18.03.2023 13:09 Ответить
Брехня, ніколи не було
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18.03.2023 13:33 Ответить
Та тепер можна говорити шо завгодно.
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18.03.2023 14:51 Ответить
півень куртєв старається
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18.03.2023 09:46 Ответить
А все віковічна к@@ц@пська заздрість..
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18.03.2023 09:24 Ответить
Ну підори кацапсячі! Інших слів у мене не знайшлось...
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18.03.2023 09:24 Ответить
Красивий комплекс, ось тільки уйопіщні кондиціонери з проводами і шлангами портять всю архітектуру.
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18.03.2023 09:24 Ответить
в тебе мабуть унітаза дома немає, бо порте естетику.
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18.03.2023 09:32 Ответить
Я просто поїздив по цивілізованих країнах, і такого пісдєца на фасадах будинків ніде не бачив, як в Україні і парашиї.
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18.03.2023 10:49 Ответить
А в цих "цивілізовантх країнах" придумали якусь нанотехнологію циркуляції фреону в спліт-системі не по мідних трубопроводах в термоізоляції? Фреон з компресора розміром із сірникову коробочку, яку можна зашити під штукатурку, телепортується в кімнату, з якої забирає тепло?
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18.03.2023 13:48 Ответить
В стратегічний об'єкт поцілили, курва!!
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18.03.2023 09:27 Ответить
У них там бассейн?
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18.03.2023 09:36 Ответить
Так, гарний басейн, багато хто любив там відпочивати)
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18.03.2023 10:21 Ответить
Это похоже на какие-то заказухи. Автосалон на Набережной, ресторан в Дубовке, теперь это.
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18.03.2023 09:40 Ответить
Житлові будинки на проспекті, бородку і шевчику теж хтось замовив? Не треба вигадувати
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18.03.2023 10:17 Ответить
Просто ці потвори діють по своєму плану - перетворити все на срускій мір, щоб скрізь, як в нужнику було, як у них.
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18.03.2023 10:24 Ответить
руйнують все, що краще ніж у них. це цивілізаційна війна відсталих виродкоів з Україною
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18.03.2023 09:47 Ответить
А как на московии с ресторанами, все работают.
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18.03.2023 10:13 Ответить
Гучно було, особливо перший. Писали самоліквідувалася в повітрі.
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18.03.2023 10:20 Ответить
Терористи з ракетами і ядерною бомбою. Потвори, що стріляють по будинках громадян.
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18.03.2023 10:44 Ответить
Я не здивований.Ці пі*ари будуть бити куди достануть.Хоч і нема ніякого сенсу в військовому плані.
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18.03.2023 13:30 Ответить
 
 