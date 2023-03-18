Последствия ракетного удара по жилому комплексу в Запорожье. ФОТОрепортаж

Этой ночью российские недолюди ударили по одному из лучших и уютных жилых комплексов Запорожья, в котором мирно спали семьи с маленькими детьми.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одним ударом ракеты рашисты безжалостно и бессмысленно свели к нулю то, что запорожцы так долго и так бережно создавали для комфортной и удобной жизни.

"Орки почти полностью разрушили расположенный возле комплекса великолепный ресторан, а от взрывной волны в 9-ти домах выбито 240 окон и 7 дверей. Приблизительная площадь поврежденного остекления - 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждены кровли", - говорится в сообщении.

С утра на месте прилета работают все соответствующие службы. Специалисты "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы уже закрыли часть окон плитами OSB, а сотрудники "ЭЛУАШа" вывозят строительный мусор. Также на городе работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором (где люди могут согреться и получить помощь) и установлена палатка от городского совета, где жителям предоставляют всю необходимую информацию с дорожной картой. В ближайшее время на месте начнут работать психологи.

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