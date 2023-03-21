РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10650 посетителей онлайн
Новости Фото
26 661 261

Украинские моряки во главе с капитаном из Мариуполя спасли российский экипаж, терпевший бедствие в Тихом океане. ФОТО

Российский тримаран Russian Ocean Way, совершавший кругосветное плавание, попал в сильный шторм в Тихом океане. Оказавшись в 850 милях к востоку от острова Пасхи и в тысяче миль от берегов Чили, 16 марта он потерпел крушение. Троих россиян, бывших на борту, спас украинско-филиппинский экипаж балкера Sounion, ведет который капитан из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом событии Сибирь.Реалии рассказал капитан российского судна Станислав Березкин.

Россияне вышли в плавание в июле 2021 года из Кронштадта и прошли с тех пор более 13300 морских миль, в том числе вдоль берегов 13-ти государств. Шторм в 40 узлов (20 м/с), в который они попали неподалеку от Латинской Америки, лишил их судно управления и чуть не погубил их самих.

В составе экипажа – Станислав Березкин из Новосибирска, Евгений Ковалевский из Томска и Егор Музилеев из Набережных Челнов (сейчас он живет в Бразилии). Все участники российской экспедиции остались живы благодаря действиям экипажа балкера Sounion, которые сумели поднять тонущих на борт и оказать первую помощь. Сейчас на украинском сухогрузе экипаж движется обратно в Чили.

Украинские моряки во главе с капитаном из Мариуполя спасли российский экипаж, терпевший бедствие в Тихом океане 01

– 28 февраля 2023 года наш экипаж стартовал из чилийского порта Талькауано на остров Пасхи, – рассказывает Станислав Березкин. – Март считается относительно благоприятным временем для таких переходов. Обычно сильные южные циклоны поднимаются до 30 градусов южной широты не раньше середины апреля, а в марте господствуют восточные ветра. Прогноз обещал именно такую погоду. Обычно используются два маршрута. Первый – до самого северного чилийского порта Арика и потом до Пасхи в пассатах, второй – до Вальпараисо, потом на запад до Пасхи. Первый надежнее, но длиннее второго примерно в два раза. Мы выбрали свой вариант – дойти до островов Хуан Фернандес, обойти их с севера и идти в сторону Пасхи, постепенно поднимаясь на север.

По сигналу SOS тримаран нашли в океане за 5 часов

– Первая неделя складывалась удачно. 300 миль до острова Робинзон Крузо мы дошли меньше чем за трое суток, высаживаться не стали, легли на курс к острову Пасхи. Еще двое суток шли сильным южным ветром, затем наступил штиль. С "большой земли" нам передали, что с юга движутся два циклона. Моя жена, Лена, из Новосибирска помогает нам прогнозами практически все время, когда мы находимся вне действия мобильной связи. СМС по спутниковому телефону, я ей координаты – она мне прогноз на этот район с учетом нашего курса. Циклоны принесли сильные западные ветра, отбросившие нас на северо-восток. Двое суток мы ждали, дрейфуя в противоположном от нужного нам направлении, а потом наступил штиль, позволивший на моторе продвинуться на север, подальше от плохой погоды.

Но 15 марта в полдень плохая погода нас настигла. После двух суток практически мертвого штиля задул северо-западный ветер, еще через сутки он достиг почти штормовой силы. 12 часов мы шли против порывов до 20 м/с и трехметровой беспорядочной волны. Ночью Евгений на своей вахте почувствовал, что тримаран плохо управляется. С большим трудом мы выставили его на курс. На моей вахте он стал управляться еще хуже. Я провел осмотр и обнаружил согнутую винтом и разломанную в нескольких местах рулевую коробку – механизм, к которому крепится перо руля, управляющее направлением движения, и румпель – рычаг для поворота рулевого устройства.

Украинские моряки во главе с капитаном из Мариуполя спасли российский экипаж, терпевший бедствие в Тихом океане 02

Тримаран Russian Ocean Way

Рулевая коробка обеспечивает поворот пера, его фиксацию в рабочем или стояночном положении – в общем, это главное в рулевом управлении. И мы остались без нее в штормовую ночь. Пришлось ложиться в дрейф и ставить запасное рулевое в сборе. К счастью, море было теплое, и технология замены была отработана. Ремонт занял полтора часа. Но в процессе обнаружилось, что петли крепления рулевого устройства дали трещину. Тогда была надежда, что трещина дальше не пойдет. Днем, примерно в 12 часов, мы обнаружили, что трещина расширяется. В 15 часов нижнее "ухо" крепления отломилось. Судно стало неуправляемым, дальнейшее разрушение было лишь вопросом времени. Это был единственный узел, который мы не могли отремонтировать на ходу.

Решили дать "мейдей" – сигнал бедствия. К счастью, на наш сигнал ответили по-русски – недалеко находился балкер Sounion с украинско-филиппинским экипажем. Судно шло из США в Бразилию под панамским флагом. 5 часов заняли поиски нашего тримарана, еще 2 часа – подъем нас на палубу и взятие судна на буксир.

Что не вошло в судовой журнал

– Случившееся было шоком для нас, ведь наш реконструированный в Буэнос- Айресе тримаран прошел целых 4000 миль не самого простого моря. Восточное побережье Южной Америки, пролив Ле-Мер, пролив Бигль, Магелланов пролив – эти места очень сложны для навигации, там очень сильный ветер и жесткая волна. Но поломок там не было совсем. Егора, нашего молодого матроса, от нервного напряжения начало тошнить. Евгений, как всегда в непростые моменты, стал очень деятельным. Я был внешне спокоен, но внутри росло бешенство: как так, пройти столько тысяч миль с таким трудом и так бесславно закончить? Но я знал: если в море разрушится "самолетик" (узел крепления руля) – это эвакуация. Евгений крепит стропы. Егора по-прежнему тошнит. Я в каком-то невообразимом для меня жутком спокойствии – вопрос решен, что волноваться...

Украинские моряки во главе с капитаном из Мариуполя спасли российский экипаж, терпевший бедствие в Тихом океане 03

Капитан Sounion

Позвонил капитан Sounion, уточнил координаты. До нас им 12 миль, это пару часов. На наше счастье, на море полный штиль, но льет дождь, видимость плохая, высокая зыбь. Примерно в 21:30 мы увидели огни сухогруза, но особой радости я не испытал. Все завершалось благополучно, но всё завершалось. Да, капитан согласился взять наш тримаран на буксир, но доедет ли он до берега на буксире? Sounion замедлил ход, его стало жутко раскачивать на зыби.

"Ребята, подождите, у нас что-то сильно пароход раскачало, шлюпку смайнать (спустить) не сможем, сейчас развернемся и подойдем к вам", – раздался в рации спокойный голос, как оказалось, капитана. Мы ждали, стоя на палубе под проливным дождем. Сухогруз медленно встал носом к волне, сдал назад и подставил нам высокий борт. С палубы полетели спасконцы. Мы закрепились, нас подтянули к борту. За нашей кормой поднимали шлюпку, она с грохотом билась о борт на каждой волне.

"А можно нас поднять на палубу?" – "Нет, ребята, у шлюпбалки ограничение по весу, а большие краны на качке использовать нельзя. Только на буксир". – "Ладно, буксир – это тоже неплохо..."

"Цепляйте ценные вещи и на палубу их. Потом к трапу вас подтянем и вытащим", – один из помощников кинул нам тонкий линь (плавучий тонкий корабельный трос)и передал его матросу-филиппинцу. Мы начали лихорадочно цеплять чемоданы с аппаратурой, с документами, гермы с вещами – все, что собрали заранее, кроме ящиков с инструментами. Волна, которая в открытом море была незаметна, здесь сильно мешала работать.

Тримаран подбрасывало метра на три. Настала очередь экипажа. Первым пошел Егор. Его страховали матросы. Для того чтобы попасть на трап, сброшенный с палубы, надо было ждать, когда тримаран поднесет к борту и когда он поднимется на волне. Времени, чтобы ухватиться за трап и вскочить на него, меньше секунды, потом борт сухогруза летит вверх, тримаран проваливается вниз и отскакивает в море, начинай сначала – жди несколько секунд, прыгай, кричи "Вира!!!" и быстро перебирай ногами и руками по трапу, если успел за него ухватиться... Егора затащили с первой попытки. Евгений пропустил первый момент, потом крепче закрепил страховку, согнулся, как кот перед прыжком, пропустил еще пару подходов, на третьем запрыгнул и быстро влез.

– Я остался ждать буксирный конец. Это был мягкий нейлоновый трос в чехле толщиной в руку. Хорошо, что не стальной. Когда я потащил его к носу тримарана, понял, что силы заканчиваются. А эту "веревочку" весом в 10 кило надо было провести под спасконцами, вытащить на нос и закрепить. На это ушло минут десять. Организм кричал об усталости, перед глазами поплыли круги. Закрепив буксир, я обвязался страховкой и пошел к трапу. Все уже было, как в момент засыпания, вне реальности. Я схватился за трап, но вывихнутая неделей раньше рука разжалась, и я полетел в воду. Страха не почувствовал, только увидел, что попал между бортом и летящим на меня трехтонным тримараном.

Мысли о том, что это уже финал всех моих приключений, прервал резкий рывок страховки, я взлетел над тримараном и плюхнулся на левый баллон. "Не сейчас" – подумал я и приготовился хватать трап здоровой рукой. На второй попытке трап пролетел мимо, я оттолкнулся рукой от борта и устоял на ногах. Через пару секунд, сконцентрировавшись, я все-таки поймал трап и из последних сил полез наверх. Через секунду в метре от моих ног тримаран громыхнул балкой об борт, но я уже перелезал на палубу. Руки и ноги дрожали, передвигался почти ползком.

Украинские моряки во главе с капитаном из Мариуполя спасли российский экипаж, терпевший бедствие в Тихом океане 04

"Мне бы воды..." – прохрипел я матросу филиппинцу на русском. Стоявший рядом капитан перевел, матрос быстро принес три полторашки, одну из которых я осушил почти одним глотком. Затем отполз к грузовому люку и лег на него. Матросы повели тримаран к корме.

"Вы на борту, сейчас вам покажут ваши каюты, завтра мне будут нужны ваши документы", – распорядился капитан. Мы были спасены... Один из помощников сказал мне, что они украинцы. Я почувствовал, что нахожусь там, где нет рас и национальностей, где тебе помогут независимо от того, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз. В море все мы на одном расстоянии от Бога – на расстоянии вытянутой руки.

То, что мы находимся сейчас в безопасности на борту Sounion, – это результат слаженной работы штаба экспедиции, чилийской спасательной службы и экипажа судна, взявшего нас на борт. Выражаем огромную благодарность всем, кто принимал участие в этой операции. Штабу экспедиции, руководитель которого Юлия Калюжная круглосуточно следила за нами и была всегда на экстренной связи. Чилийской спасательной службе, быстро нашедшей ближайшее к нам судно, способное оказать помощь. И конечно же, экипажу Sounion, проводившему спасоперацию в течение двенадцати часов в условиях плохой видимости и сильного волнения.


Украинские моряки во главе с капитаном из Мариуполя спасли российский экипаж, терпевший бедствие в Тихом океане 05

Капитан Sounion и второй помощник

От нашего сигнала бедствия, переданного в штаб экспедиции, до звонка капитана Sounion на наш судовой спутниковый телефон прошло чуть больше часа. Капитан Sounion сказал нам по телефону: "Все хорошо, ребята, мы вас ищем. Ждите. Держите телефон включенным". И с этого момента мы уже знали, что все будет хорошо.

– Стас, как вы общаетесь с экипажем, о чем говорите?

–С капитаном в основном обсуждали пункт высадки нас, переписывались со спасслужбой Чили и судовладельцами, с остальным экипажем особо некогда разговаривать, они заняты работой. Сегодня поговорил со старшим механиком о службе, о том, где кто побывал.

– О войне говорили?

– Кэп сказал, что из Мариуполя, от бомбежек ему пришлось уехать в Киев. Больше мы никого ни о чем не спрашиваем. Плохая это тема.

Герои этой публикации предпочли не посвящать нас в подробности общения с украинским экипажем и отказались отвечать на вопросы, связанные с войной в Украине. Капитан судна Sounion попросил не упоминать в тексте его имя.

корабль (2041) россия (95502)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
В знак благодарности сегодня кацапня ударила по Одессе , где живет много моряков и их семьи.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:44
+28
мешканці бучі скажуть спасиба
показать весь комментарий
21.03.2023 21:24
+28
Щось тхнуло міром, дружбою і жвачкою.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
якщо в окені нема національностей, то навіщо вони назвали своє судно "русскій путь в окєанє" ?

"русскій путь" - це путь русского корабля на х...й, що в океані що поблизу острова Зміїний
показать весь комментарий
21.03.2023 22:14 Ответить
Тре було московитів на обмін забрати
показать весь комментарий
21.03.2023 22:15 Ответить
Ну хорошо, спасти кацапов моряки были обязаны согласно международным законам, .ер с ним, но нафиг нам здесь простыня переживаний и восторгов казламордого путешественника?
показать весь комментарий
21.03.2023 22:22 Ответить
Пожаліли окупантів? Московити кожний день обстрілюють наші будинки, вбивають українців, знищують цілі міста та села, знущаються над полоненими, викрали тисячі українських дітей , а тут "акт мілосєрдія"...
показать весь комментарий
21.03.2023 22:22 Ответить
морські закони не виконують лише варвари
показать весь комментарий
24.03.2023 02:11 Ответить
Есть давние наработанные веками законы. Международное морское право. Там много и серьёзно. По части ,СОС,--это святое. И они были ближе всех. Кстати есть и про такое в морском праве. Железная обязанность. И чуть любопытного. Именно морское право практически всегда исполняются безоговорочно в разные времена и всеми странами морскими и экипажами. За крайне редким исключением. Храни Господь идущих по воде!
показать весь комментарий
21.03.2023 22:28 Ответить
дебілам не поясниш,не їм же сидіти за не відповідь на сигнал СОС,бо вони думають що в морі ніхто нічого не бачить,а те що зараз кораблі та судна під постійним наглядом диспетчерів як і літаки,і про те що вони там щось не почули можна не говорити.але то для них складно...
показать весь комментарий
21.03.2023 22:36 Ответить
Капітан гніда,яка чекала кацапський мир.А раз ви його захищаєте,то і ви також.Після того,що кацапи зробили з Маріуполем,тільки кончена мразь може подати їм руку.
показать весь комментарий
21.03.2023 23:01 Ответить
ясно... нема слів,і ***** ми такі в Європі,щоб бути там кацапами замість мадяр?
показать весь комментарий
21.03.2023 23:03 Ответить
а чого ви з англійцями ручкаєтесь вони ж стерли Дрезден,де не було військових цілей,чи знімцями,які зруйнували Ковентрі,а з американцями які палили джунглі Вєтнаму тисячами кв км,гуків там згоріло мало,переважно мирняк,чи за Нагасакі і Хіросіму,чи з японцями карате яких ви пропагуєте,як там память про підрозділ 731 чи різню в Нанкіні, не дуже ламає вашу високоморальну духовність? Ще раз для дітей природи,був сигнал сос,на нього ВИМАГАЄТЬСЯ відповісти.крапка.
показать весь комментарий
21.03.2023 23:13 Ответить
ручкаємось тому що ані англійці, ані американці, ані японці не палили джунглі Донеччини

до речі, під час світових воєн була практика знищувати цивільні комерційни кораблі, а після того рятувати тих хто вижив, підбирати з води, тобто спочатку зробити чужинцю СОС, а потім його шляхетно врятувати

те, що відповіли на сигнал СОС - правильно, але москалі не особливо й подякували, уникали "поганих тем" (тобто теми состраданія і солідарності)

ну а якби перед будинком театру в Маріуполі було написано не ДЄТІ а СОС, це була б інша історія ніж про врятованих москалів, чи та ж сама ?
показать весь комментарий
21.03.2023 23:46 Ответить
а нам нах не потрібна їх подяка,це доказ світу,що ми не виродки,і вміємо жити по правилах СВІТУ,а не по своїм печерним звичаям,як русня.
показать весь комментарий
02.04.2023 16:13 Ответить
Слухай,не доразвинутий,якщо б твоє місто,саме твоє,розбомбили кацапи.Вбили друзів,родичіа.Зруйнували твоє життя.Ти подав би їм руку.Не через сідесят років,після покаяння ,репарацій і контрібуцій.А ось зразу,під час війни,яка продовжується.Якшо подав,то ти мразь.Якщо ні людина.А ось таких волаючих про то що "не все так однозначно"в говні топити треба.
показать весь комментарий
02.04.2023 09:12 Ответить
ну чого ж ти не ******* на торговий флот кацапів топити коли вони сос подають,як воно у наших доморощенних каратістів слове честь,то блдядь,чи ні? нагадати про пілота месера який не збив бомбер союзників,а вони щойно відбомбились по його Німеччині,і нічо,чи ти худобо хочеш якраз до рівня русні деградувати,хоча своїм висером ти тільки підтвердив,що жив би ти в ********** ти б уже тут убивав українців,просто тобі "не пощастило " родитись в Україні.
показать весь комментарий
02.04.2023 16:12 Ответить
Скажи,ти дібілом народився,чі це досягненя тваго життя?
показать весь комментарий
03.04.2023 16:44 Ответить
нє,у тебе свинота вчуся))))
показать весь комментарий
03.04.2023 20:56 Ответить
🤣🤣🤣 вчітись ранійше треба було.Блазень.
показать весь комментарий
03.04.2023 23:00 Ответить
ясно "каратіст" у грамар-наци поліз,коли його макнули в його русняве нутро,ну що дж тобі туди
показать весь комментарий
03.04.2023 23:17 Ответить
Щось слабенько.Не зачипає.Важко тобі недоразвиненому оперувати понятями в яких ти не розумієшся.😁
показать весь комментарий
04.04.2023 09:20 Ответить
а ще щось ти знаєш,га "перерозвинуте",бо по факту ти обісрався коли почав своє кацапське нутро висирати з себе))))
показать весь комментарий
04.04.2023 14:28 Ответить
Недоразвинутий,кацапів в дупу цілувати пропонуєш ти 😁.А я пропоную вбивати.Ну або принаймі не допомогати.Твій висір мимо.🤣
показать весь комментарий
04.04.2023 17:07 Ответить
Є форс-мажорні обставини у вигляді війни... Це коли росіяни напали на Україну і окупували всю нашу акваторію Чорного та Азовського морів ... І ваше скиглення про "морскоє право" тут неумісне... розкажіть цим оркам про '" морське право"... Таке враження, що ви любитель ''русскага міра" з розряду ''мишибратья"...
показать весь комментарий
23.03.2023 00:45 Ответить
який в сраку форс-мажор,зовсім дах їде? чомусь кацапів то по закону хочете карати,а самі закони виконувати не будем, бо у нас форс-мажор,а ми що ведем війну в океанах?
показать весь комментарий
23.03.2023 03:44 Ответить
Придурки. ПОЗОР. Страна воюет а они орков спасают. Потом ети орки будут бомбить наши города.
показать весь комментарий
21.03.2023 22:48 Ответить
О, а я відразу подумова що то знайомий блогер - Тимур Рудов з Маріка, теж капітанить. Але не він.
показать весь комментарий
21.03.2023 22:57 Ответить
Мало того что етих моряков выпустили с Украины и не призвали на фронт так они еще на сомнительных офшорных кораблях плавают и русофашистов спасают. Хотя если капитан из Мариуполя то походу сепарок еще тот и ему пох что рашисты уже с землей его город сровняли. Зато он бабло косит.
показать весь комментарий
21.03.2023 22:59 Ответить
Він з попереднього контракту і не повертався в Україну. Перетоптався закордоном. Формально не винен.
показать весь комментарий
21.03.2023 23:59 Ответить
С ним не та ситуация , он выехал уже после войны , заплатив взятку через посредников военкому , а освобождать его Мариуполь будут другие , мобилизованные из Днепра , Черновцов и других городов страны. Вообще , что он , что 2 помощник на фото явно призывного возраста, прошли жесткую медкомиссию перед рейсом , значит со здоровьем все ок. С какого перепуга они зарабатывают доллары , а кто-то идет воевать , скажем так не совсем добровольно? Как по мне наша власть опять напортачила , кому-то можно выезжать , кому то нельзя. Или всем или никому.

Кеп сказав, що з Маріуполя, від бомбардувань йому довелося виїхати до Києва. Джерело:
показать весь комментарий
22.03.2023 08:15 Ответить
На обменный фонд пойдут?
показать весь комментарий
21.03.2023 23:05 Ответить
Тут якби бійці ЗСУ і поранених орків виносили із поля бою, в тому числі із ризиками для себе, тому хз чого всі кидаються на тих моряків, закони вони виконали. Інші аспекти це уже полеміка, впевнений, що більшість коментуючих зробили би те ж саме, тим більше як я розумію, до кінця не ясно було, що і судно російське.
показать весь комментарий
21.03.2023 23:15 Ответить
*****?
показать весь комментарий
21.03.2023 23:19 Ответить
predateli... kak mojno pomoch nelyudyam? kak mojno pomoch takix gadov kotorie iznasilovali stolko detei
показать весь комментарий
21.03.2023 23:24 Ответить
таке. могли б бути хороші росіяни.
показать весь комментарий
21.03.2023 23:26 Ответить
Треба було виказати стурбованість. Кацапи 100% не врятували б українців
показать весь комментарий
21.03.2023 23:52 Ответить
треба було лишити їх там, акули були б дуже вдячні
показать весь комментарий
21.03.2023 23:59 Ответить
Трімаран продати, гроші на ЗСУ.
По закону він належить рятувальникам.
показать весь комментарий
22.03.2023 00:13 Ответить
по якому це закону?
показать весь комментарий
22.03.2023 00:20 Ответить
А потім цей каzап візьме зброю і піде в Україну вбивати…
показать весь комментарий
22.03.2023 00:28 Ответить
Знову «мишебратья», *****((
показать весь комментарий
22.03.2023 00:34 Ответить
капітан східняк з маріуполя, не здивуюся якщо він себе українцем не рахує...
показать весь комментарий
22.03.2023 10:08 Ответить
Всім, хто закидає капітану:

Ненадання допомоги в морі це кримінал.

.
показать весь комментарий
22.03.2023 01:06 Ответить
а вбивства, зґвалтування, пограбування та анексія українських територій це ніщо у порівнянні з не наданням допомоги на морі, в Україні ці ******** криміналу не бояться, лише ***** на морі...
показать весь комментарий
22.03.2023 10:05 Ответить
В МОРЕ ГОВОРИТ МЫ ВСЕ...ХМ...!!! СТАНИСЛАВ - ДУРАК !!!
показать весь комментарий
22.03.2023 02:04 Ответить
"Добрим" хвалитесь. Чи не заширока українська душа, коли полонених кацапів рибою годують а більшість населення давиться просрочкою з супермаркетів.
показать весь комментарий
22.03.2023 04:49 Ответить
Цілий роман падлючого москаля надрукували. На фіга все оте його тріщання ??? Нам начхати на його маршрут, плани, погоду, що вони робили і як ремонтували ...

Капітан не захотів гріх на душу брати ...

Викиньте їх в найближчому порту.
показать весь комментарий
22.03.2023 06:50 Ответить
Я много лет отработал в море и могу сказать, что экипаж поступил правильно - по-человечески. А то, что у кацапов мало человеческого, так это на их совести. Моряки, оказавшиеся за бортом или в такой ситуации, как эта, абсолютно беспомощны. И экипаж судна был ОБЯЗАН оказать помощь. За неоказание помощи в подобной ситуации следует наказание по международным правилам!
показать весь комментарий
22.03.2023 07:50 Ответить
запхай свій багатоічний досвід у свою москальську смердячу дупу, ліпше наказаніє, головне аби москальня здохла,
показать весь комментарий
22.03.2023 10:12 Ответить
НАХУА
показать весь комментарий
22.03.2023 08:15 Ответить
"А спитай, на@уя?" Треба веслом по макітрі і сказати, що так і було. А якби вони вам "русский мир" на кораблі влаштували?
показать весь комментарий
22.03.2023 12:05 Ответить
Морские законы надо выполнять. Украинцы цивилизованная нация.
показать весь комментарий
22.03.2023 12:37 Ответить
Судно получило запрос от чилийской береговой службы - могут ли они оказать помощь по спасению экипажа? Выяснять кого спасать и их ,,паспортные данные,, - времени нет. Капитан дал согласие и отказаться от оказания помощи, капитан (без серьезных причин), уже не мог. ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЛЕДУЕТ СЕРЬЕЗНОЕ НАКАЗАНИЕ. Капитан, кстати говоря, из Мариуполя, и, я думаю, причин для ненависти к кацапам у него больше, чем у большинства из нас.
показать весь комментарий
22.03.2023 13:47 Ответить
Гівно не тоне.
показать весь комментарий
23.03.2023 02:20 Ответить
Страница 3 из 3
 
 