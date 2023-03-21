В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Конотопе Сумской области провели в последний путь шестерых воинов 117-й бригады Территориальной бригады ВСУ, погибших 15 марта в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новинарня.
Почтить память погибших в центре города собрались сотни людей.
По информации начальника пресс-службы Сумского областного терцентра комплектования Александра Бондаренко, бойцы погибли вследствие вражеского обстрела во время оборудования опорных пунктов между селом Ивановское и городом Часов Яр.
Самому младшему из погибших был 31 год, самому старшему — 55. Это:
Дмитрий Третьяков (30.07.1991 – 15.03.2023), лейтенант, офицер группы разведки.
Александр Скиба (18.11.1970 – 15.03.2023), младший сержант, командир отделения стрелковой роты.
Николай Колотов (10.08.1987 – 15.03.2023), солдат, стрелок стрелковой роты.
Евгений Стешенко (29.01.1989 – 15.03.2023), старший стрелок, старший солдат.
Артём Михайленко (19.01.1980 -15.03.2023), пулеметчик стрелковой роты, солдат.
Валерий Качан (21.05.1967 – 15.03.2023), боевой медик, солдат.
В день, когда было официально сообщений о гибели военнослужащих, в Конотопской городской территориальной громаде был объявлен семидневный траур (с 16 по 22 марта).
Пользователь фейсбука Юрий Соляник опубликовал кадры прощания с воинами.
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Просто жах.
Сирський клявся, що навколо Бахмута обладнані неприступні позиції вже більше місяця тому.
Що, не вистачає екскаваторів понакопати позицій в сотню ліній до 20 км позаду нашого фронта? 👿
Героям Слава!
Співчуття рідним
Глибокі співчуття рідним.
Вони не пустили кацапів у місто і тримали оборону до самого наступу ЗСУ на Сумщині.
Ця сторінка в історії Конотопа не так відома, як оборона Сум, Охтирки чи Чернігіва, про які знято документальні фільми. Але героїзму там було не менше.
Слава Героям!!!