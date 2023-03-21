В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Конотопе Сумской области провели в последний путь шестерых воинов 117-й бригады Территориальной бригады ВСУ, погибших 15 марта в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новинарня.

Почтить память погибших в центре города собрались сотни людей.

По информации начальника пресс-службы Сумского областного терцентра комплектования Александра Бондаренко, бойцы погибли вследствие вражеского обстрела во время оборудования опорных пунктов между селом Ивановское и городом Часов Яр.

Самому младшему из погибших был 31 год, самому старшему — 55. Это:

Дмитрий Третьяков (30.07.1991 – 15.03.2023), лейтенант, офицер группы разведки.

Александр Скиба (18.11.1970 – 15.03.2023), младший сержант, командир отделения стрелковой роты.

Николай Колотов (10.08.1987 – 15.03.2023), солдат, стрелок стрелковой роты.

Евгений Стешенко (29.01.1989 – 15.03.2023), старший стрелок, старший солдат.

Артём Михайленко (19.01.1980 -15.03.2023), пулеметчик стрелковой роты, солдат.

Валерий Качан (21.05.1967 – 15.03.2023), боевой медик, солдат.

В день, когда было официально сообщений о гибели военнослужащих, в Конотопской городской территориальной громаде был объявлен семидневный траур (с 16 по 22 марта).







Пользователь фейсбука Юрий Соляник опубликовал кадры прощания с воинами.