РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10650 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
13 510 13

В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Конотопе Сумской области провели в последний путь шестерых воинов 117-й бригады Территориальной бригады ВСУ, погибших 15 марта в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новинарня.

Почтить память погибших в центре города собрались сотни людей.

По информации начальника пресс-службы Сумского областного терцентра комплектования Александра Бондаренко, бойцы погибли вследствие вражеского обстрела во время оборудования опорных пунктов между селом Ивановское и городом Часов Яр.

Самому младшему из погибших был 31 год, самому старшему — 55. Это:

В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 01

Дмитрий Третьяков (30.07.1991 – 15.03.2023), лейтенант, офицер группы разведки.

В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 02

Александр Скиба (18.11.1970 – 15.03.2023), младший сержант, командир отделения стрелковой роты.

В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 03

Николай Колотов (10.08.1987 – 15.03.2023), солдат, стрелок стрелковой роты.

В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 04

Евгений Стешенко (29.01.1989 – 15.03.2023), старший стрелок, старший солдат.

В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 05

Артём Михайленко (19.01.1980 -15.03.2023), пулеметчик стрелковой роты, солдат.

В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 06

Валерий Качан (21.05.1967 – 15.03.2023), боевой медик, солдат.

В день, когда было официально сообщений о гибели военнослужащих, в Конотопской городской территориальной громаде был объявлен семидневный траур (с 16 по 22 марта).

В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 07
В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 08
В Конотопе простились с шестью бойцами территориальной обороны, погибшими в Донецкой области 09

Пользователь фейсбука Юрий Соляник опубликовал кадры прощания с воинами.

Автор: 

Конотоп (123) похороны (1528) смерть (9218) ВСУ (6584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
Вічна Пам'ять Героям!
показать весь комментарий
21.03.2023 22:47
+33
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
21.03.2023 22:49
+31
показать весь комментарий
21.03.2023 22:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.03.2023 22:38 Ответить
Вічна Пам'ять Героям!
показать весь комментарий
21.03.2023 22:47 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
21.03.2023 22:49 Ответить
Це не 0. Хтось здав позиції. Або БПЛА розвідав...
Просто жах.
показать весь комментарий
21.03.2023 23:02 Ответить
Воїни загинули 15 березня під час обладнання позицій.
Сирський клявся, що навколо Бахмута обладнані неприступні позиції вже більше місяця тому.
Що, не вистачає екскаваторів понакопати позицій в сотню ліній до 20 км позаду нашого фронта? 👿
показать весь комментарий
22.03.2023 01:22 Ответить
Цьому протеже дермака- сирському все одно скільки загине солдат ЗСУ через іхнє ''какаяразница'',навіщо копати траншеі на попередньо тилові позиціі треба буде нехай самі копають,і на це дивляться підлеглі командири і наслідують -дурне діло заразне,але це загинули чиісь діти,батьки,чоловіки чиісь покалічені долі іх це не хвилює ,ще намобілізують по запиту за це все треба буде відповідати і на землі перед людьми і перед Богом,людська смерть безнаказаною не буває!
показать весь комментарий
22.03.2023 06:01 Ответить
Царство Небесне воїнам, які загинули за Україну. Співчуття рідним. Екскаватори, новенькі, різної модефікації сьогодні знову на "великому будівництві", бо для таких Героїв, що загинули війна і Україна, а для бункерних свої кишені і свої родини, які точно не на війні, а дерибанять бюджет.
показать весь комментарий
22.03.2023 07:56 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2023 23:48 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2023 23:51 Ответить
R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!

Співчуття рідним
показать весь комментарий
22.03.2023 01:16 Ответить
Спочивайте у мирі, Захисники України.

Глибокі співчуття рідним.
показать весь комментарий
22.03.2023 06:43 Ответить
У лютому 2022, вже 25 числа ці славні козаки стали на захист Конотопа, коли до міста підійшли перші колони орків.

Вони не пустили кацапів у місто і тримали оборону до самого наступу ЗСУ на Сумщині.

Ця сторінка в історії Конотопа не так відома, як оборона Сум, Охтирки чи Чернігіва, про які знято документальні фільми. Але героїзму там було не менше.

Слава Героям!!!
показать весь комментарий
22.03.2023 07:34 Ответить
 
 