По Одессе ударили ракетами Х-59 - 2 сбила ПВО, одна попала в здание УПЦ МП, четыре человека пострадали, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
Не менее трех ракет выпустили по Одессе сегодня вечером российские оккупанты. Часть из них сбили силы противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думська.
Издание отмечает, что об этом сообщают очевидцы. Взрывы были слышны во всех районах города.
Предварительно известно, что пуски совершались из двух российских Су-35, вылетевших из аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму.
Позже издание подчеркнуло, что глава военной администрации Одесского района Юрий Крук сообщил о повреждении гражданского объекта. По его словам, есть пострадавшие. На месте попадания вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный спасателями.
Оперативное командование "Південь" сообщило, что 21 марта примерно в 19:40 над Одесской областью сбиты две управляемые ракеты класса "воздух-земля" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.
1 ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.
Вследствие ракетного удара пострадали 4 человека.
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В Одесе проживає багато раісіськамовних ватників-сепарів. Любителі «Русского мира» досі не можуть звикнути до українських грошових знаків та називають гривню - «рублями». Онуки та правнуки сталінських переселенців із голодуючого Поволжя та Нечорнозем'я в спілкуванні між собою «окають» і «чокають».
-Чёй-то сегодня биндеровцы активизировались? - кажуть «понаїхавшиє» на «Привозі». Блідолицих чухонок і зараз можна зустріти в кабінетах українських військкоматів та в коридорах силових структур.
Вони «не напружуючись» можуть за бакшиш виготовити паспорт громадянина України та видати за п'ять днів ідентифікаційний код будь-якому кілеру, «злодіям у законі», терористам Баширову та Чепізі, які прибули в Україну за завданням ФСБ для розстрілу чергового особистого «ворога» діда Бабаєва, або злити» московському куратору прізвища та адреси бійців одеського батальйону спеціального призначення «ШТОРМ».
Коли Володимир Путін атакував в 2014 році сорокатисячним угрупуванням український Крим, жителі Грузії, які вже знали, що таке «Русский мир», попереджали українців: «Вони (росіяни - прим. авт.) прийшли в Україну, щоб вас вбивати». Ми не вірили грузинам.
- Як убивати? Партія КПРС нам завжди казала, що «Ми брати? Адін нарот!».
Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну у 2008 році:
«Вторгнувшись до Грузії на танках, православні москвитяни насамперед почали обстрілювати з гармат старовинні грузинські храми». Кінець цитати.
Незабаром українці переконалися, що батоно Міхо не обманював одеситів. Руйнувати православні Храми - давня традиція православной погані. Це свідчить про те, що патріарх Кирило Люциферович Гундяєв погано веде душепастирську роботу серед козлів та овець свого стада.
Російські військові моряки, наблизившись на субмарині у підводному положенні до одеського узбережжя, обстріляли крилатой ракетой православний чоловічий монастир Іверський МОСКОВСЬКОГО патріархату. Є сильні руйнації та постраждалі. Ченці замість того, щоб молитися про благоденство міста, ліквідували наслідки обстрілу: виймали залишки вибитого скла, збирали уламки від корпусу ракети і підмітали територію.
Після від'їзду Сі Цзинпіня до Піднебесної
православний терорист номер один ухвалив рішення покінчити з чернецтвом і завдав ракетного удару по спальному корпусу православного монастиря московського патріархату, розташованого в Одеському районі. Від вибуху ракети постраждали четверо людей, одного з них доставлено до шпиталю, а трьом надали медичну допомогу на місці.
Цікаво, чи патріарх тютюново-горілчаної Корпорації - Гундяєв, «освячував» ракету, яка зруйнувала його нерухомість? Схоже, що для православних росіян нема нічого святого.
У світлі вищесказаного згадуються витримки з Послання Патріарха Тихона:
«Схаменіться, божевільні, припиніть ваші криваві розправи. Адже те, що творите ви, не тільки жорстока справа, це справді сатанинська справа, за яку підлягаєте ви вогню геєнському в житті майбутньому - потойбічному і страшному прокляттю потомства в житті справжньому - земному.
Заклинаємо і всіх вас, вірних чад Православної Церкви Христової, не вступати з такими нелюдами роду людського в спілкування».
Апостол Павло сказав: «Якщо хтось розорить храм Божий, того покарає Бог». Біблія 1 Послання до Коринтян 3 розділ 17 текст.