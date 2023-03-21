По Одессе ударили ракетами Х-59 - 2 сбила ПВО, одна попала в здание УПЦ МП, четыре человека пострадали, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Не менее трех ракет выпустили по Одессе сегодня вечером российские оккупанты. Часть из них сбили силы противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Думська.

Издание отмечает, что об этом сообщают очевидцы. Взрывы были слышны во всех районах города.

Предварительно известно, что пуски совершались из двух российских Су-35, вылетевших из аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму.

Позже издание подчеркнуло, что глава военной администрации Одесского района Юрий Крук сообщил о повреждении гражданского объекта. По его словам, есть пострадавшие. На месте попадания вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный спасателями.

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Оперативное командование "Південь" сообщило, что 21 марта примерно в 19:40 над Одесской областью сбиты две управляемые ракеты класса "воздух-земля" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.

1 ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

Вследствие ракетного удара пострадали 4 человека.

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