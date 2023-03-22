В Ржищеве на Киевщине "шахеды" попали в общежития, под завалами ищут людей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате атаки дронов-камикадзе в Ржищеве разрушены верхние этажи в двух общежитиях. Три человека погибли, еще семеро, среди которых ребенок, госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"Ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. В 06:50 пожар ликвидирован на площади 330 кв.м ", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасен 1 человек. Вероятно, под завалами находятся еще 4 человека.

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На месте происшествия привлечены 111 человек и 28 ед. техники, из них от ГСЧС - 95 человек и 20 ед. техники, в том числе Мобильный спасательный центр быстрого реагирования и 2 кинологических расчета. На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа.

В ГСЧС добавили, что разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.





