Налажено производство артиллерийского снаряда 122-мм за границей, партию уже отгрузили ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях.

Партию уже отгрузили ВСУ.

"Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения - 15400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения - 15200 м). Заказу Минобороны Украины предшествовали заводские испытания, на которых Укроборонпром подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда", - говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что количество осколков значительно превышает осколковость штатного "советского" образца.

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