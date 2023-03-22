РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10845 посетителей онлайн
Новости Фото Война
13 988 101

Налажено производство артиллерийского снаряда 122-мм за границей, партию уже отгрузили ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях.

Партию уже отгрузили ВСУ.

"Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения - 15400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения - 15200 м). Заказу Минобороны Украины предшествовали заводские испытания, на которых Укроборонпром подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда", - говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что количество осколков значительно превышает осколковость штатного "советского" образца.

Также читайте: Задержан сотрудник "Укроборонпрома", работавший на российскую военную разведку, - СБУ. ФОТО

Налажено производство артиллерийского снаряда 122-мм за границей, партию уже отгрузили ВСУ, - Минобороны 01
Налажено производство артиллерийского снаряда 122-мм за границей, партию уже отгрузили ВСУ, - Минобороны 02
Налажено производство артиллерийского снаряда 122-мм за границей, партию уже отгрузили ВСУ, - Минобороны 03

боеприпасы (2336) Минобороны (9322) Укроборонпром (1238) артиллерия (634)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Я даже видел, как их возят !!!
Но где и когда - тайна....
показать весь комментарий
22.03.2023 09:28
+9
Зачем? Снаряд выполняет свою роль? Снаряд соответствует всем ттх? Если да, то не имеет значения, по какой технологии он сделан.
показать весь комментарий
22.03.2023 11:37
+6
бракує ше сфоткати намери фур, графік, і маршрут опублікувати!!!! 😡😡ДБЛИ БЛД!!
показать весь комментарий
22.03.2023 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
С одной из стран НАТО....
Тоже мне фата-моргана: корпуса снарядов производят в г. Костенец (Болгария) на заводе корпорации "Терем" ("Терем-Холдинг ЕАД" - что уж это по-болгарски значит, не знаю). Ну и снаряжают где-то там же в Болгарии (но, наверное, не в Костенце - завод в черте города: его можно увидеть на фотографиях города, галерея которых размещена на городском сайте ).
Вот так, с помощью интернета и сообразительности, в течение 15 минут, раскрываются все страшные военные тайны.

И, к стати, о Болгарии, что бы "2 раза не бегать": если бы ваш "Укроборонпром" делал что-нибудь кроме презентаций (каковые он делает просто прекрасно - судя по его сайту), то, вот прямо на сегодняшний день, ВСУ имело бы самоходные 120-мм минометные дивизионы во всех механизированных бригадах (болгары делали самоходные минометы на базе БМП-1, которых у вас полно, и которые никому не нужны, как БМП).
показать весь комментарий
23.03.2023 02:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 