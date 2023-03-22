Налажено производство артиллерийского снаряда 122-мм за границей, партию уже отгрузили ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж
"Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за границей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях.
Партию уже отгрузили ВСУ.
"Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения - 15400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения - 15200 м). Заказу Минобороны Украины предшествовали заводские испытания, на которых Укроборонпром подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда", - говорится в сообщении.
В Минобороны также отметили, что количество осколков значительно превышает осколковость штатного "советского" образца.
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Тоже мне фата-моргана: корпуса снарядов производят в г. Костенец (Болгария) на заводе корпорации "Терем" ("Терем-Холдинг ЕАД" - что уж это по-болгарски значит, не знаю). Ну и снаряжают где-то там же в Болгарии (но, наверное, не в Костенце - завод в черте города: его можно увидеть на фотографиях города, галерея которых размещена на городском сайте ).
Вот так, с помощью интернета и сообразительности, в течение 15 минут, раскрываются все страшные военные тайны.
И, к стати, о Болгарии, что бы "2 раза не бегать": если бы ваш "Укроборонпром" делал что-нибудь кроме презентаций (каковые он делает просто прекрасно - судя по его сайту), то, вот прямо на сегодняшний день, ВСУ имело бы самоходные 120-мм минометные дивизионы во всех механизированных бригадах (болгары делали самоходные минометы на базе БМП-1, которых у вас полно, и которые никому не нужны, как БМП).