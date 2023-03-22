Атака "шахедов" в Киевской области: количество пострадавших возросло до 20, судьба пяти остается неизвестной, - Небытов. ФОТО

В Киевской области из-за попадания российских беспилотников в здание общежития три человека погибли, более 20 были доставлены в больницу. Полиция эвакуировала более 200 человек. Судьба пяти человек до сих пор не известна

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар.

Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна. Сотрудники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

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