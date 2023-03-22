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Атака "шахедов" в Киевской области: количество пострадавших возросло до 20, судьба пяти остается неизвестной, - Небытов. ФОТО

В Киевской области из-за попадания российских беспилотников в здание общежития три человека погибли, более 20 были доставлены в больницу. Полиция эвакуировала более 200 человек. Судьба пяти человек до сих пор не известна

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар.

Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна. Сотрудники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

Также смотрите: В Ржищеве на Киевщине "шахеды" попали в общежития, под завалами ищут людей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Атака шахедов в Киевской области: количество пострадавших возросло до 20, судьба пяти остается неизвестной, - Небытов 01
Атака шахедов в Киевской области: количество пострадавших возросло до 20, судьба пяти остается неизвестной, - Небытов 02
Атака шахедов в Киевской области: количество пострадавших возросло до 20, судьба пяти остается неизвестной, - Небытов 03

Киевская область (4129) атака (374) дроны (3909) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+19
Десь коригувальник поруч гуляє...
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22.03.2023 10:02
+15
Удар у відповідь по брянську,звідти запускали.
Маємо повне право.
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22.03.2023 10:09
+12
Суки путлєровські.. Віддача буде !
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22.03.2023 10:01
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Суки путлєровські.. Віддача буде !
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22.03.2023 10:01 Ответить
Десь коригувальник поруч гуляє...
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22.03.2023 10:02 Ответить
І що ж він накорегував? Гуртожиток?
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22.03.2023 10:04 Ответить
Наступного разу тобі в задницю накоригує, тоді будеш повністю внутрішньо задоволений.
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22.03.2023 10:09 Ответить
Дебіл.
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22.03.2023 11:40 Ответить
В гуртожитках, школах, можуть дислокуватися військові.
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22.03.2023 10:11 Ответить
Така відмазка в кацапських тварюк . Відповідаю : а Українські воїни чому повинні гинути на СВОЇЙ рідній землі ? Нехай це буде військовий - за кожного повинна здохнути сотня виродків .
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22.03.2023 10:22 Ответить
Ну десь так. Хто добре знає Одесу, той в курсі, що розташовано прямо поруч з тим монастирем МП, у який вночі прилетіло.
А хто не знає - той думає, що кацапи по своєму ж монастирю ракетами били.
Ну то таке, дискутувати із кожним нема ні часу, ані сенсу....
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22.03.2023 10:27 Ответить
Витрачати боєзапас на цивільні об'єкти немає сенсу, треба в першу чергу знищити військових, а цивільних можна буде взяти голими руками. Хоча інколи вони і б'ють по цивільним об'єктам навмисно але все одно головна мішень це військові, склади зброї і ***********, техніка.
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22.03.2023 10:38 Ответить
Я ху@ю з таких як ти. Після року кацапських безчинств та воєнних злочинів таке молоти 🤦
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22.03.2023 11:42 Ответить
Я їх безчинства і злочини не заперечую.
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22.03.2023 11:48 Ответить
сейчас все военные при тревоге в подвальные помещения спускаються,такой хрени как в десне и николаеве уже нет
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22.03.2023 10:32 Ответить
Це все побудовано при совку . Добре тварюки знають , що там звичайні люди живуть .
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22.03.2023 10:18 Ответить
Удар у відповідь по брянську,звідти запускали.
Маємо повне право.
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22.03.2023 10:09 Ответить
******* ППО звичайно - добре. Але на кожен подібний тер.акт потрібно відповідатим так само. Враховуючи пропорцію населення росії та України 3:1 - необхідно вбивати кацапів (цивільних), як мінімум втричі більше.
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22.03.2023 10:13 Ответить
Це споживачі "творчості"найвеличнішого,що ви таке пропонуєте?
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22.03.2023 10:19 Ответить
Какая-то местная **** сдала!
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22.03.2023 10:25 Ответить
Внизу інформація, що знищили усі,а наразі про жертви.
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22.03.2023 10:26 Ответить
"..знищили 16 із 21.. " - Генштаб. Не вірте пропаганді марафона.
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22.03.2023 10:53 Ответить
По Києву усі, Штаб дав інформацію, там унизу на Цензорі
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22.03.2023 11:03 Ответить
По Киеву все, а попадение в общежитие - то по области.

Як повідомлялося раніше, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково
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22.03.2023 12:58 Ответить
коригувальникам мають бути жорсткіші-максимальні покарання, з конфіскАціями майна-статків та компенсАціями збитків від їхньої діяльності.. - нехай увесь їхній рід, хоча б через власну кишеню-гаманець, відчуває тяжкість зради навіть одного з них і тримає засланців за руки...
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22.03.2023 10:43 Ответить
 
 