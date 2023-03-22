Атака "шахедов" в Киевской области: количество пострадавших возросло до 20, судьба пяти остается неизвестной, - Небытов. ФОТО
В Киевской области из-за попадания российских беспилотников в здание общежития три человека погибли, более 20 были доставлены в больницу. Полиция эвакуировала более 200 человек. Судьба пяти человек до сих пор не известна
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар.
Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна. Сотрудники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.
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А хто не знає - той думає, що кацапи по своєму ж монастирю ракетами били.
Ну то таке, дискутувати із кожним нема ні часу, ані сенсу....
Маємо повне право.
Як повідомлялося раніше, вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково