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Четверо организаторов "референдума" в Херсонской области получили по 5 лет заключения, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины получили приговоры четверо организаторов псевдорферендума в Херсонской области.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага и предложили свою помощь в проведении фейкового плебисцита. Сотрудники СБУ задержали коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Бериславском районе", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что именно эти злоумышленники призвали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ. Они в сопровождении вооруженных окупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях".

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Суд признал злоумышленников виновными в коллаборационизме. И назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет.

Четверо организаторов референдума в Херсонской области получили по 5 лет заключения, - СБУ 01

приговор (1216) референдум (1504) СБУ (19890) коллаборационизм (870) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+12
Кхм. Занавес, опускайте занавес!

Знал одно кренделя в школьные времена. Как то раз он бухнул, угнал из гаража возле дома мопед какого-то деда и поехал на нем гонять - ему дали 7 лет ....
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22.03.2023 13:10
+10
Через таких "діячів" орки оправдують свою окупацію!! Гади!! Мерзота...
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22.03.2023 13:17
+9
хоч не "умовно"?
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22.03.2023 13:08
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хоч не "умовно"?
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22.03.2023 13:08 Ответить
не відомо.....
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22.03.2023 13:09 Ответить
Neponimaju, kak takie malenkie sroki mogut poluchat pridateli rodini, Ukraini?
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22.03.2023 13:18 Ответить
5 років, це добре, але замало!

15 , буде зрозуміліше….
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22.03.2023 13:38 Ответить
Кхм. Занавес, опускайте занавес!

Знал одно кренделя в школьные времена. Как то раз он бухнул, угнал из гаража возле дома мопед какого-то деда и поехал на нем гонять - ему дали 7 лет ....
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22.03.2023 13:10 Ответить
Малувато будет…. А дымоходы им прочистят??
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22.03.2023 13:12 Ответить
5 років тюрми(надіюсь), не впевнений, що зможе вилікувати макітри від совкової бацили....
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22.03.2023 13:14 Ответить
Насправді зробити вибір між Україною і кацапстаном дуже легко. Якщо ти християнин і дотримуєшся Божих заповідей, якщо ти мусульманин і спояідуєш вчення Корану, якщо ти промто че на людина, яка здатна розрізняти добро і зло, то вибереш Україну, бо на її боці правда, не вона почала вбивати, не вона почала красти чуже, не вона прийшла з війною у чужий дім. Але якщо ти маєш злодійські зампшки, маєш нутро халявщика і рекетира, любиш жити чужим коштом - тоді ти вибереш кацапстан. Тому їхній вибір прямо вказує на злочинне нутро. Такі повинні сидіти в тюрмі.
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22.03.2023 13:15 Ответить
Малувато якось. Ну, зато поржалі в 2019.
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22.03.2023 13:17 Ответить
Через таких "діячів" орки оправдують свою окупацію!! Гади!! Мерзота...
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22.03.2023 13:17 Ответить
а еще тех, кто пришел и проголосовал нужно развесить на столбах
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22.03.2023 13:22 Ответить
Мало *****.
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22.03.2023 13:23 Ответить
В мережі достатньо фото і відео з так званих "референдумів" відтак, не така вже й проблема зловити колаборантів та зрадників. Питання лише в тому, чому їх так мало затримано і чому ця погань отримує настільки мізерні покарання?
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22.03.2023 13:28 Ответить
Чотири суки і кабель.
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22.03.2023 13:30 Ответить
таки строки зрадникам - ганьба
харківські судді - колаборанти. це в них система.
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22.03.2023 14:18 Ответить
 
 