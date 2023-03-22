Четверо организаторов "референдума" в Херсонской области получили по 5 лет заключения, - СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины получили приговоры четверо организаторов псевдорферендума в Херсонской области.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В начале полномасштабного вторжения они перешли на сторону врага и предложили свою помощь в проведении фейкового плебисцита. Сотрудники СБУ задержали коллаборантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Бериславском районе", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что именно эти злоумышленники призвали местных жителей "проголосовать" за присоединение региона к составу РФ. Они в сопровождении вооруженных окупантов обходили частные домовладения и требовали от людей поставить "необходимую" отметку в "бюллетенях".

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Суд признал злоумышленников виновными в коллаборационизме. И назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет.