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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье двумя ракетами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в Запорожье.

Об этом сообщила Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Никакой военной цели! Две российские ракеты в жилую многоэтажку – стратегическую цель для войск государства-террориста.

Очередное военное преступление совершено в спальном районе многотысячного города! Все соответствующие службы работают на месте и принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей", - говорится в сообщении.

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Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье двумя ракетами, - ОВА 01
Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье двумя ракетами, - ОВА 02
Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье двумя ракетами, - ОВА 03
Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье двумя ракетами, - ОВА 04

Запорожье (2651) обстрел (27114)


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Горіть в аду мерзенні кацапи!
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22.03.2023 13:22 Ответить
Мож выполняли заказ на убийство
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22.03.2023 13:23 Ответить
І як тільки вас земля носить, покидьки кацапські...
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22.03.2023 13:26 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.03.2023 13:29 Ответить
це те, що мені на голову не налазить і із-за чого я божеволію: НАВІЩО???? навіщо бути тварями? навіщо бути мерзотою?? мацкалі ж не можуть не розуміти, що вони живуть як шакали, навіщо вони хочуть такими бути?????
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22.03.2023 13:36 Ответить
"мацкалі ж не можуть не розуміти, що вони живуть як шакали" Как глубоко вы заблуждаетесь, переоценивая их... Для них это естественное состояние, поэтому они ничего в этом плохого не видят...
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22.03.2023 14:01 Ответить
у орков каждый день минус тысяча тел, со дня на день контрнаступление всу, вот и бесятся на посошок.
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22.03.2023 14:05 Ответить
 
 