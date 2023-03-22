Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье двумя ракетами, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в Запорожье.
Об этом сообщила Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Никакой военной цели! Две российские ракеты в жилую многоэтажку – стратегическую цель для войск государства-террориста.
Очередное военное преступление совершено в спальном районе многотысячного города! Все соответствующие службы работают на месте и принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей", - говорится в сообщении.
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Eugene Boyko #535329
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Mart
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Психіатрична Лікарня 2
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