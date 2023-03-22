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В Одесской области в результате ракетных обстрелов РФ три человека травмированы, получил повреждения Свято-Иверский монастырь, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

одещина,монастир

Украинские правоохранители начали расследование по факту ракетного обстрела, нанесенного российскими оккупантами по Одесской области во вторник вечером.

Как сообщает Цензор.НЕТ сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины в среду.

"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 21 марта 2023 около 19:50 российские военные нанесли ракетный удар по одному из районов Одессы ", – сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в среду.

Уточняется, что в результате обстрела повреждены крыша и межэтажные перекрытия трехэтажного здания общежития на территории Свято-Иверского мужского монастыря. Выбиты стекла в нескольких близлежащих домах и монастыре.

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"По предварительным данным, три человека получили травмы, один из них госпитализирован. На месте событий работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, фиксирующие очередное военное преступление РФ", - подытожили правоохранители.

В Одесской области в результате ракетных обстрелов РФ три человека травмированы, получил повреждения Свято-Иверский монастырь, - Офис Генпрокурора 01
В Одесской области в результате ракетных обстрелов РФ три человека травмированы, получил повреждения Свято-Иверский монастырь, - Офис Генпрокурора 02
В Одесской области в результате ракетных обстрелов РФ три человека травмированы, получил повреждения Свято-Иверский монастырь, - Офис Генпрокурора 03
В Одесской области в результате ракетных обстрелов РФ три человека травмированы, получил повреждения Свято-Иверский монастырь, - Офис Генпрокурора 04

крылатые ракеты (881) монастырь (79) Одесса (7879) Одесская область (3565) атака (374) Офис Генпрокурора (2466)


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А шо говорят сами сатанисты от МП? Типо, виват-дружба-сьокай с гундяйкой, - я но вакаранай.
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22.03.2023 14:39 Ответить
моспархатні попи відправили делегацію до гундяя, з подячними, в дупу, поцілунками.
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22.03.2023 15:23 Ответить
якщо, це монастир біля давнього аеродрому, то пригадуються ввідвідини цього монастира одеським веломандрівником русланом веріним...
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22.03.2023 15:11 Ответить
да і *** с нім!
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22.03.2023 15:39 Ответить
Здание жалко, а чертей мацковских нет...
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22.03.2023 16:05 Ответить
Намоленное парашниками место. Может, там ещё радиомаяк стоял, или икона Гундяйки?
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22.03.2023 17:01 Ответить
Коли Володимир Путін атакував в 2014 році сорокатисячним угрупуванням український Крим, жителі Грузії, які вже знали, що таке «Русский мир», попереджали українців: «Вони (росіяни - прим. авт.) прийшли в Україну, щоб вас вбивати». Ми не вірили грузинам.

- Як убивати? Партія КПРС нам завжди казала, що «Ми брати? Адін нарот!».

Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну у 2008 році:

«Вторгнувшись до Грузії на танках, православні москвитяни насамперед почали обстрілювати з гармат старовинні грузинські храми». Кінець цитати.

Незабаром українці переконалися, що батоно Міхо не обманював одеситів. Руйнувати православні Храми - давня традиція православной погані. Це свідчить про те, що патріарх Кирило Люциферович Гундяєв погано веде душепастирську роботу серед козлів та овець свого стада.

Російські військові моряки, наблизившись на субмарині у підводному положенні до одеського узбережжя, обстріляли крилатой ракетой православний чоловічий монастир Іверський МОСКОВСЬКОГО патріархату. Є сильні руйнації та постраждалі. Ченці замість того, щоб молитися про благоденство міста, ліквідували наслідки обстрілу: виймали залишки вибитого скла, збирали уламки від корпусу ракети і підмітали територію.

Після від'їзду Сі Цзинпіня до Піднебесної

православний терорист номер один ухвалив рішення покінчити з чернецтвом і завдав ракетного удару по спальному корпусу православного монастиря московського патріархату, розташованого в Одеському районі. Від вибуху ракети постраждали четверо людей, одного з них доставлено до шпиталю, а трьом надали медичну допомогу на місці.

Цікаво, чи патріарх тютюново-горілчаної Корпорації - Гундяєв, «освячував» ракету, яка зруйнувала його нерухомість? Схоже, що для православних росіян нема нічого святого.

У світлі вищесказаного згадуються витримки з Послання Патріарха Тихона:

«Схаменіться, божевільні, припиніть ваші криваві розправи. Адже те, що творите ви, не тільки жорстока справа, це справді сатанинська справа, за яку підлягаєте ви вогню геєнському в житті майбутньому - потойбічному і страшному прокляттю потомства в житті справжньому - земному.

Заклинаємо і всіх вас, вірних чад Православної Церкви Христової, не вступати з такими нелюдами роду людського в спілкування».

Апостол Павло сказав: «Якщо хтось розорить храм Божий, того покарає Бог». Біблія 1 Послання до Коринтян 3 розділ 17 текст.



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22.03.2023 19:22 Ответить
Взяли "Огонь на себя"
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23.03.2023 01:45 Ответить
 
 