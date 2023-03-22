В Харьковской области эксгумировали тело местной жительницы, которая погибла от обстрела в собственном дворе. ФОТО
В с. Борщевая Харьковского района прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали труп 91-летней местной жительницы, погибшей в прошлом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"22 марта 2023 года на кладбище в с. Борщевая Харьковского района прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали труп 91-летней местной жительницы. 18 мая прошлого года оккупанты обстреливали указанное село. Один из снарядов упал во дворе дома женщины и разорвался. В то время она как раз находилась на территории домовладения. В результате взрыва снаряда она погибла на месте", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль