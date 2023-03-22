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В Харьковской области эксгумировали тело местной жительницы, которая погибла от обстрела в собственном дворе. ФОТО

В с. Борщевая Харьковского района прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали труп 91-летней местной жительницы, погибшей в прошлом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"22 марта 2023 года на кладбище в с. Борщевая  Харьковского района прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали труп 91-летней местной жительницы. 18 мая прошлого года оккупанты обстреливали указанное село. Один из снарядов упал во дворе дома женщины и разорвался. В то время она как раз находилась на территории домовладения. В результате взрыва снаряда она погибла на месте", - говорится в сообщении.

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В Харьковской области эксгумировали тело местной жительницы, которая погибла от обстрела в собственном дворе 01
В Харьковской области эксгумировали тело местной жительницы, которая погибла от обстрела в собственном дворе 02

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