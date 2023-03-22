Первый из 25 разведкомплексов ШАРК от бизнеса и "Повернись живим" передан ВСУ. ФОТО

На вооружение ВСУ передан первый разведывательный комплекс "ШАРК", средства на который собраны в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" - "ОКО за ОКО". Вскоре военные получат 25 таких комплексов, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживать движение врага и эффективно корректировать огонь украинской артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, – заявил СЕО ОККО Василий Даныляк. – Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на 3 из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с "Повернись живим" чтобы и дальше системно укреплять ВСУ".

"Наш общий с ОККО проект – это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса, – говорит директор Департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко. — И самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев — от Донбасса до Львовщины, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс ШАРК передан воинам Вооруженных Сил и уже скоро они будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины".

Напомним, общий проект ОККО и "Повернись живим" стартовал в ноябре прошлого года. Цель – закупка 25 беспилотных разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 млн грн. Украинцы поддерживают инициативу, заправляясь топливом Pulls на АЗК ОККО, ведь с каждого проданного литра компания перечисляет по 1 гривне на "ШАРКи", или напрямую, - перечисляя средства на спецсчет фонда "Повернись живим".

В состав одного комплекса входит проходное авто оборудованное пунктом управления, пусковая установка и два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в рамках инициативы для ВСУ будут закуплены еще 25 резервных БПЛА, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, потерянные или поврежденные при выполнении задач. Параллельно продолжается обучение экипажей для управления разведкомплексами.

Читайте также: В Минобороны Канады показали кадры отправки бронированной техники в Украину. ВИДЕО