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После визита Путина в оккупированный Мариуполь связанное с Кабаевой издание призналось, что жилые дома сносила армия РФ: "Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек". СКРИНШОТ

Российские пропагандисты из издания, которое контролирует Алина Кабаева, опровергли заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, что Мариуполь был уничтожен ВСУ.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"19 марта Путин приехал в Мариуполь, где ему рассказали, что Украина сама разбомбила город, а ВС РФ не стреляли по жилым домам. На следующий день, 20 марта, в газете "Известия", которую контролирует Алина Кабаева, вышла статья, в которой гордо описывается, как российская артиллерия сносила девятиэтажкам целые подъезды", - указал он и процитировал материал пропагандистов: "Во время боев за Мариуполь, где "Тюльпаны" применялись на этапе уничтожения окруженной группировки противника, одним-двумя точными попаданиями разрушали подъезды девятиэтажных домов. Офицер употребляет слово "складывали" - так называют обрушение конструкции панельных многоэтажных домов от мощных взрывов или попадания в опорные конструкции.

После визита Путина в оккупированный Мариуполь связанное с Кабаевой издание призналось, что жилые дома сносила армия РФ: Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек 01

После визита Путина в оккупированный Мариуполь связанное с Кабаевой издание призналось, что жилые дома сносила армия РФ: Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек 02

Читайте также: Роспропаганда признается, что дома в Мариуполе оккупанты обстреливали специально

Напомним, 19 марта российские пропагандисты со ссылкой на Кремль сообщили, что Путин якобы совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Путина в Мариуполь – символ его провала, - The Telegraph

В ГУР МО заявили, что нет никаких доказательств, что в Мариуполь приезжал именно Путин.

Смотрите также: "Это все неправда! Это все напоказ", - жительница оккупированного Мариуполя испортила кремлевским пропагандистам "картинку" во время визита Путина. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5710) пропаганда (3675) путин владимир (31252) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+7
На фото , Путин похож на гибрид Чиполлино и Незнайки.
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22.03.2023 18:07
+7
кацапо стадо все схаває...- і як це ми із 14-го року не знесли дЄнецк лугандОн нафуй як марік...- а може помилка в тому ,що не "знесли"...
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22.03.2023 18:10
+5
Воно схоже на цюцюрку, тому і *****!
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22.03.2023 18:23
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Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що російський президент ризикує бути заарештованим у його країні, адже Бразилія поважає та дотримується рішень Міжнародного кримінального суду. Про це https://www.tio.ch/dal-mondo/attualita/1654121/brasile-putin-corte-arresto-cpi повідомляє Tio.
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22.03.2023 17:58 Ответить
Путло доживає останні місяці, скоро здохне. Навіщо йому кудись їхати. Йому й так гарно в бункері або ж у ізбі сучки кабаєвої.
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22.03.2023 18:13 Ответить
На фото , Путин похож на гибрид Чиполлино и Незнайки.
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22.03.2023 18:07 Ответить
Він схожий на гібрид леніна і гітлера
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22.03.2023 18:11 Ответить
Воно схоже на цюцюрку, тому і *****!
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22.03.2023 18:23 Ответить
А мені здається, що воно повністю схоже на чикотіло, берлізова і ткача, маньяків, які вбивали дітей і жінок заради свого задоволення.
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22.03.2023 18:16 Ответить
Чітка аналогія з відношенням бункерної молі до України.
"Выбора не оставила. Просто не было выбора. Идёт молодая, красивая, независимая.."
/із показів серійного вбивці Чикатило/
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22.03.2023 18:48 Ответить
Це зацікавило ООН чи суддів ГААГА?
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22.03.2023 18:10 Ответить
кацапо стадо все схаває...- і як це ми із 14-го року не знесли дЄнецк лугандОн нафуй як марік...- а може помилка в тому ,що не "знесли"...
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22.03.2023 18:10 Ответить
Этому, похоже ботаксу в щеки перелили.
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22.03.2023 18:18 Ответить
Это маска. Хотели, как у Фантомаса, чтоб враги пугались. Но, как обычно, содрали криво. Получился резиновый Пу.
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22.03.2023 18:38 Ответить
 
 