После визита Путина в оккупированный Мариуполь связанное с Кабаевой издание призналось, что жилые дома сносила армия РФ: "Точными попаданиями складывали подъезды девятиэтажек". СКРИНШОТ
Российские пропагандисты из издания, которое контролирует Алина Кабаева, опровергли заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, что Мариуполь был уничтожен ВСУ.
На это обратил внимание журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"19 марта Путин приехал в Мариуполь, где ему рассказали, что Украина сама разбомбила город, а ВС РФ не стреляли по жилым домам. На следующий день, 20 марта, в газете "Известия", которую контролирует Алина Кабаева, вышла статья, в которой гордо описывается, как российская артиллерия сносила девятиэтажкам целые подъезды", - указал он и процитировал материал пропагандистов: "Во время боев за Мариуполь, где "Тюльпаны" применялись на этапе уничтожения окруженной группировки противника, одним-двумя точными попаданиями разрушали подъезды девятиэтажных домов. Офицер употребляет слово "складывали" - так называют обрушение конструкции панельных многоэтажных домов от мощных взрывов или попадания в опорные конструкции.
Напомним, 19 марта российские пропагандисты со ссылкой на Кремль сообщили, что Путин якобы совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь.
В ГУР МО заявили, что нет никаких доказательств, что в Мариуполь приезжал именно Путин.
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