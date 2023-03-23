Сутки на Харьковщине: обстрел храма, разрушены и повреждены жилые дома, - ОВА. ФОТО
За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"В селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории. В пгт Волчья и с. Волчанские хутора Чугуевского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 жилых дома. В с. Ольховатка Купянского района в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще 2 повреждены", - говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что в результате вражеских обстрелов пострадавших нет.
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