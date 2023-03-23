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Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили. ФОТОрепортаж

Под завалами на территории Ржищевского профессионального лицея нашли тело девятого погибшего в результате российской атаки.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела 9-х погибших", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь с 21 на 22 марта россияне атаковали Украину с помощью "шахедов". Защитники Украины уничтожили 16 из 21 беспилотника. Но в Ржищеве Киевской области дроны попали в общежития. Разбор завалов продолжался почти сутки.

Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 01
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 02
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 03
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 04
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 05
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 06
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 07
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 08
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 09
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 10
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 11
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 12
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 13
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 14
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 15
Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили 16

Киевская область (4132) жертвы (2071) ГСЧС (4966) дроны (3912)


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Топ комментарии
+9
це природньо - недалекі люди підмінюють знання вірою
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23.03.2023 09:39
+5
Защита только одна:каждый раз при звуках воздушной тревоги-спускатьсяв убежище. Если оно там есть. Проблема в том что воздушных тревог почти каждый день и не знаем куда именно летит ракета и поэтому люди не хотят идти в убежише поскольку вероятность прилета именно по тебе-очень низзкая. Если-бы точно знать что данная ракета летит имеено по твоему городу-люди-бы спускались чаще в убежища.
Ну и настоящая защита:еслибы-ВСУ имели крылатые ракеты и могли ответить зеркально по военным обьектам на территории РФ и РБ. Но Запад никогда не даст Украине такие ракеты а собственное производство и госзаказ Зеленский похерил.
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23.03.2023 09:43
+4
вчора було збито 16 із 21 - так було в зведеннях і з самого ранку було про враження з жертвами в Ржищеві та Обухові, а кількість жертв можна встановити тільки повністю розібравши завали і то не завжди

100% процентів не збиває ні одна ППО

то що Вам повідомляють не всю правду - так, вибачте війна, вся правда буде після війни (можливо)
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23.03.2023 09:48
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9 жертв ліцею, це можливо молодь. Не вірю, що не можна було захистити від дронів, наявність засобів велика, час був.
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23.03.2023 09:07 Ответить
це природньо - недалекі люди підмінюють знання вірою
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23.03.2023 09:39 Ответить
Защита только одна:каждый раз при звуках воздушной тревоги-спускатьсяв убежище. Если оно там есть. Проблема в том что воздушных тревог почти каждый день и не знаем куда именно летит ракета и поэтому люди не хотят идти в убежише поскольку вероятность прилета именно по тебе-очень низзкая. Если-бы точно знать что данная ракета летит имеено по твоему городу-люди-бы спускались чаще в убежища.
Ну и настоящая защита:еслибы-ВСУ имели крылатые ракеты и могли ответить зеркально по военным обьектам на территории РФ и РБ. Но Запад никогда не даст Украине такие ракеты а собственное производство и госзаказ Зеленский похерил.
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23.03.2023 09:43 Ответить
все вірно - крім того щоби у нас вистачило б грошей на ракети на дзеркальну відповідь
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23.03.2023 09:50 Ответить
А при чому тут Запад? Україна насичена уже наскільки зброєю, що дивно читати таки таке після року війни. Тим паче що досить велика кількість військових пройшли навчання. Ви мабуть не читаєте про це.
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23.03.2023 09:54 Ответить
Запад вапщє не при чому. Він устал від нашої війни.

Так, наші військові пройшли навчання та підуть в атаку на дрони. Блдь.
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23.03.2023 10:17 Ответить
Без образ - ви перечиталися (( Те що насичується має властивість використовуватися ; звісно воно з Дойчланду видніше що в Україні робиться , але щоб стало зрозуміло без читання як захиститися від іранських балалайок - потрібно щоб максимум через кілометр стояла зенітна установка оснащена радаром ; подивіться скільки тисяч кілометрів у нас протяжність кордону з кацапією та бульбаляндією і визначте скільки тисяч тих установок нам потрібно мати щоб балалайки не пролетіли ; одну обслугу потрібно років три навчати , а іще десь ті установки брати .
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25.03.2023 00:08 Ответить
Удари дронами - це не питання віри. Це питання долі.
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23.03.2023 09:24 Ответить
досі незрозуміло - туди поцілили чи це падіння вже підбитого шахеда? Якщо поцілили то однозначно наводили, інших варіантів просто немає. Як завжди купа недосказаного, вчора зранку відрапортували що всі дрони збиті, жертви і пошкодження відсутні. Потім виявляється що все не так і жертв багато, і поцілили в обєкти інфраструктури. Отак нам доводять "правдиву" інформацію, а щодо фронту то як тоді розцінювати повідомлення???
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23.03.2023 09:33 Ответить
вчора було збито 16 із 21 - так було в зведеннях і з самого ранку було про враження з жертвами в Ржищеві та Обухові, а кількість жертв можна встановити тільки повністю розібравши завали і то не завжди

100% процентів не збиває ні одна ППО

то що Вам повідомляють не всю правду - так, вибачте війна, вся правда буде після війни (можливо)
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23.03.2023 09:48 Ответить
Знову неправда. Була інформація, що Київ не пошкодило, про ліцей ні одного слова. Набагато пізніше прийшла інформація. Відносно ППО, інколи тільки 5 ракета досягає цілі, але ми говоримо про дрони, які не такі швидкі, шумно і смертоносні. Для них є бригади, але чомусь тільки столиця має цінності
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23.03.2023 09:57 Ответить
У мене вчора вночі поряд так гупнуло, що будинок підстрибнув. До обіду там була пожежа звідти и ППО працювало . Але дрон чомусь долетів, прикинь.
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23.03.2023 10:21 Ответить
Це і погано, бо проти дронів є засоби і багато. Я розумію ракета,....просто важко читати про смерть українців. Бережіть себе.
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23.03.2023 10:27 Ответить
Дякую, от тільки дрон - це не вантажівка, нажаль, від нього не сховаєшся, особливо вночі. А вдень я просто вихожу на вулицю під час тревоги, не хочу сидіти під завалами, якщо прилетить.
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23.03.2023 11:21 Ответить
Приїздіть по мене. Хоч трохи від сирени відпочинете, мої рідні не можуть і не хочуть
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23.03.2023 13:04 Ответить
Щиро дякую за запрошення!

Піду збирати валізи .
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23.03.2023 14:56 Ответить
Вибачаюся що влажу в чужий діалог - ви хто за освітою , бо судячи з коментарів саме менше радником у Залужного працюєте , все про засоби і бригади знаєте , а я от , дурний , про це не в курсі , тільки іноді слухаю як вони наді мною пролітають , видно не сповідую столичні цінності ((
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25.03.2023 00:17 Ответить
угу - кругом всі брешуть, але персонально для Вас у мене є чиста правда - "Ржищівський професійний ліцей" знаходиться у Ржищеві, а не в Києві (хоча це не зовсім очевидно)

але нещодавно і столиці прилітало - нажаль не має можливості все закрити ППО
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23.03.2023 10:32 Ответить
Тільки адекватна відповідь по містах рашки може зупинити агресора.
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23.03.2023 10:11 Ответить
"по містах" ніколи не буде вважатися адекватною відповіддю - більш того це безглузда віповідь
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23.03.2023 10:34 Ответить
Може така відповідь з позицій людяності і безглузда , але 1945 показав що досить пам"ятна ; німці досі згадують що з ними совіти тоді зробили , тому може і орді пора вже їхню кузькіну мать продемонструвати у всій красі ((
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25.03.2023 00:22 Ответить
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23.03.2023 10:59 Ответить
Можливо, якщо там залишалися на відпочінок військові, то це якийсь негідник повідомив про рашистів. Треба службам безпеки відслідковувати цих зрадників.
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23.03.2023 11:36 Ответить
 
 