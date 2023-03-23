Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили. ФОТОрепортаж
Под завалами на территории Ржищевского профессионального лицея нашли тело девятого погибшего в результате российской атаки.
Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела 9-х погибших", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 21 на 22 марта россияне атаковали Украину с помощью "шахедов". Защитники Украины уничтожили 16 из 21 беспилотника. Но в Ржищеве Киевской области дроны попали в общежития. Разбор завалов продолжался почти сутки.
Топ комментарии
+9 Oleksiy Tym
показать весь комментарий23.03.2023 09:39
+5 Иван Шумейко #551661
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+4 Oleksiy Tym
показать весь комментарий23.03.2023 09:48
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Ну и настоящая защита:еслибы-ВСУ имели крылатые ракеты и могли ответить зеркально по военным обьектам на территории РФ и РБ. Но Запад никогда не даст Украине такие ракеты а собственное производство и госзаказ Зеленский похерил.
Так, наші військові пройшли навчання та підуть в атаку на дрони. Блдь.
100% процентів не збиває ні одна ППО
то що Вам повідомляють не всю правду - так, вибачте війна, вся правда буде після війни (можливо)
Піду збирати валізи .
але нещодавно і столиці прилітало - нажаль не має можливості все закрити ППО