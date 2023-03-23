Жертв атаки на Ржищев уже 9. Разбор завалов завершили. ФОТОрепортаж

Под завалами на территории Ржищевского профессионального лицея нашли тело девятого погибшего в результате российской атаки.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. Спасатели обнаружили тела 9-х погибших", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь с 21 на 22 марта россияне атаковали Украину с помощью "шахедов". Защитники Украины уничтожили 16 из 21 беспилотника. Но в Ржищеве Киевской области дроны попали в общежития. Разбор завалов продолжался почти сутки.































