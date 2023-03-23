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Российский агент, который передавал в группу "Вагнер" разведданные о системе видеонаблюдения, задержан в Житомире, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, еще в начале 1990-х годов ушедший в отставку, в июле прошлого года добровольно начал сотрудничать с ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"По указанию агрессора он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также "интересовался" персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.

Кроме того, он фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Полученную информацию враг использовал для планирования и возможного совершения диверсий на территории города. Имеющиеся сведения предатель передавал "вагнеровцам" через отработанные каналы электронной связи в виде фотографий карт с отметками.

"Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российского агента и задержали его накануне попытки побега за границу. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в подрывной деятельности", - отметили в спецслужбе.

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На основании собранного массива доказательств следователи СБУ сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Российский агент, который передавал в группу Вагнер разведданные о системе видеонаблюдения, задержан в Житомире, - СБУ 01
Российский агент, который передавал в группу Вагнер разведданные о системе видеонаблюдения, задержан в Житомире, - СБУ 02
Российский агент, который передавал в группу Вагнер разведданные о системе видеонаблюдения, задержан в Житомире, - СБУ 03
Российский агент, который передавал в группу Вагнер разведданные о системе видеонаблюдения, задержан в Житомире, - СБУ 04
Российский агент, который передавал в группу Вагнер разведданные о системе видеонаблюдения, задержан в Житомире, - СБУ 05
Российский агент, который передавал в группу Вагнер разведданные о системе видеонаблюдения, задержан в Житомире, - СБУ 06

Житомир (681) СБУ (19893) государственная измена (1540) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+22
старая гнида
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23.03.2023 10:22
+11
Це з савейської школи, в 90-ті був проти України, пішов у відставку, отримував від України військову пенсію і 30 років займався шкідництвом, тепер прямий шпіонаж. Скільки же таких відставників і витеранів ще є ? СБУ спрацювало, а засвітка таких кадрів свідчить про кризу жанру у рашен-рейху.
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23.03.2023 10:39
+5
А где знаки препинания в переписке?) Путин учился на тройки, так теперь чекистам тоже можно не владеть грамматикой?)
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23.03.2023 10:29
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старая гнида
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23.03.2023 10:22 Ответить
прикладом поміж ріг хоч дали су ці?
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23.03.2023 11:10 Ответить
Заробити вирішив
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23.03.2023 10:24 Ответить
якщо вагнерівці на житомирщині з боку білорусі, це ті, яких врятували у 2020 завдяки дзвінку лукашенку?
тоді командир 95 хто б це міг бути?
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23.03.2023 11:00 Ответить
Думаю, що не тільки заробити, це ідейна гнида.
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23.03.2023 11:04 Ответить
А где знаки препинания в переписке?) Путин учился на тройки, так теперь чекистам тоже можно не владеть грамматикой?)
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23.03.2023 10:29 Ответить
І взагалі щось у цьому листуванні є неприроднє. "Спасібо - пожалуйста", жодного матюка... Фотошоп, карочє.
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23.03.2023 11:16 Ответить
Кацапа,йди *****, скот монголоїдний.
Все тобі не так.
Кацапи-дибіли від народження. Сраку рвеш за монголоїдів?
Від тебе тхне єрзянсько-російським скотом
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23.03.2023 14:12 Ответить
Адепти руSSкого міра активізувалися по всьому світу....
рашистська агентура активізувалась та зашевелилась....
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23.03.2023 10:30 Ответить
краще так- був знайденим мертвим з сокирою в голові і далі по тексту
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23.03.2023 10:33 Ответить
Очередной совковый дрочер, гений разведки не знающий как чистить телеграмм. Понабирают дебилов по объявлению на олх
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23.03.2023 10:35 Ответить
да покажите морду этого пристарковатого *******... как бы не оказалось, что это ******* в халате является хвыцэром запасу совейськой армии, который родился в кацапском дерьме, служил где-нибудь типа кушка и мары да еще три дыры, а при уходе на пенсию поехал жить в Украину... получил, ******, квартиру и жил припечаючи...
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23.03.2023 10:36 Ответить
В тексте же указано, что ушел в отставку с должности зам комбрига/комполка в 90-х. То есть, служил в Житомире значительный срок. Вероятно в 95-й дивизии. Значит минимум подполкан. И вышел в отставку, а не на пенсию. Лет в 35-40.
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23.03.2023 11:19 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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23.03.2023 10:36 Ответить
Це з савейської школи, в 90-ті був проти України, пішов у відставку, отримував від України військову пенсію і 30 років займався шкідництвом, тепер прямий шпіонаж. Скільки же таких відставників і витеранів ще є ? СБУ спрацювало, а засвітка таких кадрів свідчить про кризу жанру у рашен-рейху.
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23.03.2023 10:39 Ответить
"Пєрєвод на Украіну" наприкінці служби - це в срср було неабияким заохоченням. Після куріл, сахалінів та монгольських степів, після сушеної картоплі і сухого молока (тільки для малюків, зі справкою від педіатра - сам чув, як малюк казав мамі "а малако ат каровкі вкуснєє, чєм ат справкі) - Україна була раєм. Вище цінувалася лише 'Прібалтіка" (снабженіє лутчє). Ну, і звісно, масква-лєнінград.
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23.03.2023 11:37 Ответить
гарненький кінець життєвого шляху підготував собі "красний камандір".
В СІЗО довго не протягне.
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23.03.2023 10:40 Ответить
Не розумію навіщо всі ці "оголошено підозру", ітд. Навіть з тих матеріалів, що в цьому відео все зрозуміло. А отже швиденько вияснили зв,язки і до стінки. Навіщо тратити сили та час на цю погань. Потрібно брати приклад з Англії в часі 2 Сітової війни. Вони якраз так і робили.
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23.03.2023 10:46 Ответить
Чергова смердюча савкова відрижка...
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23.03.2023 10:47 Ответить
підрило
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23.03.2023 10:48 Ответить
нащо їм їбальники замальовувать?
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23.03.2023 10:52 Ответить
І ця паскуда отримувала чималу військову пенсію і таких серед військових пенсіонерів немало.
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23.03.2023 11:19 Ответить
Гниду повісити, а кацапу на тому кінці двійка за диктант! І це безграмотне бидло хоче нас вчити своєму "язику"
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23.03.2023 13:09 Ответить
Два метри мотузки і трохи мила.
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23.03.2023 13:29 Ответить
Нам еще долго придется вычищать эти "авгиевы конюшни" ...
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23.03.2023 16:00 Ответить
..старе нікчемне совкодрочло..- най згніє з хх.. - не випускати падлу до гробА))
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24.03.2023 01:44 Ответить
..а ваще- я б йому в пусту диню прикладом аксу раз в"****..- й гаплик
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24.03.2023 01:47 Ответить
Ось сидить таке створіння отримує як відставник чималеньку пенсію та зливає ворогу інформацію від якої залежить життя багатьох людей..
Такі люди повинні автоматом позбавлятися від держави соціальних гарантій нагород,пільг,пенсій!
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24.03.2023 16:06 Ответить
 
 