Российский агент, который передавал в группу "Вагнер" разведданные о системе видеонаблюдения, задержан в Житомире, - СБУ. ФОТОрепортаж
Бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, еще в начале 1990-х годов ушедший в отставку, в июле прошлого года добровольно начал сотрудничать с ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"По указанию агрессора он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также "интересовался" персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.
Кроме того, он фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Полученную информацию враг использовал для планирования и возможного совершения диверсий на территории города. Имеющиеся сведения предатель передавал "вагнеровцам" через отработанные каналы электронной связи в виде фотографий карт с отметками.
"Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российского агента и задержали его накануне попытки побега за границу. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в подрывной деятельности", - отметили в спецслужбе.
На основании собранного массива доказательств следователи СБУ сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
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тоді командир 95 хто б це міг бути?
Все тобі не так.
Кацапи-дибіли від народження. Сраку рвеш за монголоїдів?
Від тебе тхне єрзянсько-російським скотом
рашистська агентура активізувалась та зашевелилась....
В СІЗО довго не протягне.
Такі люди повинні автоматом позбавлятися від держави соціальних гарантій нагород,пільг,пенсій!