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На Ярославском моторном заводе, где производят дизельные двигатели для военной техники, вспыхнул пожар. ФОТО

23 марта на территории Ярославского моторного завода в России возник пожар. Предприятие является одним из самых крупных, производящих запчасти для военной техники.

Об этом сообщает МЧС РФ, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, произошло возгорание трансформаторного масла на площади 30 квадратных метров. Администрация завода эвакуировала 218 человек. Еще 7 человек спасли сотрудники МЧС.

Как известно, на Ярославском заводе производят дизельные двигатели, сцепление коробки передач.

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На Ярославском моторном заводе, где производят дизельные двигатели для военной техники, вспыхнул пожар 01
На Ярославском моторном заводе, где производят дизельные двигатели для военной техники, вспыхнул пожар 02
На Ярославском моторном заводе, где производят дизельные двигатели для военной техники, вспыхнул пожар 03

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Мені душу гріє , коли горить москальня 😠
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23.03.2023 14:26 Ответить
Красівоє.
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23.03.2023 14:32 Ответить
Ані єсчьо нє начіналі
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23.03.2023 14:39 Ответить
Для безпілотника камікадзе на 1000км/70кг від укроборонпрому іделальна ціль, але скло ціле, значить рукожопі слюсарі покурили не у встановленому місці.
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23.03.2023 14:39 Ответить
Ну и что? Кому нужны эти громкие заголовки? Что завод сгорел? Или хоть один двигатель пострадал! Или простой наступил?
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23.03.2023 14:43 Ответить
теж не розумію радості,ну спалахнула підстанція,заводу то що від того,він не згорів,а судячи по "величезній" кількості машин то горіло так собі,а новина ну прям вигорів вщент
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23.03.2023 15:02 Ответить
Дрібничка - а приємно.
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23.03.2023 17:11 Ответить
А, щоб вся Московія згоріла дотла
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23.03.2023 15:12 Ответить
Мабудь на дроні стояв двигун ярославського заводу,ось він і вернувся на рідний завод.
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23.03.2023 20:13 Ответить
 
 