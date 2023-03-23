На Ярославском моторном заводе, где производят дизельные двигатели для военной техники, вспыхнул пожар. ФОТО
23 марта на территории Ярославского моторного завода в России возник пожар. Предприятие является одним из самых крупных, производящих запчасти для военной техники.
Об этом сообщает МЧС РФ, передает Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, произошло возгорание трансформаторного масла на площади 30 квадратных метров. Администрация завода эвакуировала 218 человек. Еще 7 человек спасли сотрудники МЧС.
Как известно, на Ярославском заводе производят дизельные двигатели, сцепление коробки передач.
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