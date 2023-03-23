Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности заблокировала еще 14 схем уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны. 34 организаторам схем сообщили о подозрении.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на СБУ.
Уклонистов вывозили за границу по фиктивным документам или в обход КПП. Это стоило от $2 тыс. до $13,4 тыс. с человека - в зависимости от региона проживания и срочности бегства.
В Запоріжжі організатори схеми незаконно оформляли ухилянтам інвалідність.
В Винницкой области - фальсифицировали выводы военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных и другие документы.
В Днепре - помогали уклоняющимся получить фальшивые медицинские справки о непригодности к службе.
В Кировоградской области - вывозили мужчин как водителей гуманитарных перевозок.
Фигурантам сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание за такое преступление - от 3 до 5 лет за решеткой.
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давай схопим безоружних громадян які хочуть пожити вільно.
на кордонах з ЕС 60+ тис, навчених та добре озброєних вояків охороняють кордон від ухілянтів, а по вулицях ловлять хлюпіків на фронт, це все добре, справедливо, правова держава та шлях до НАТО/ЕС?
замість того щоб якось доробити те законодавства щоб не було такого позориська на весь світ як сафарі на вулицях....
То вони збільшують штат погранців і тцк щоб ще більше нас позорити і щоб в ЄС сформувалась думка що нам не потрібна зброя, тому що ніхто не хоче воювати і потрібно йти на поклон до ху..ла...
Краще б ті кошти направили на нормальні зарплати війсковим і комплектування засобами зв'язку
Раньше СБУ занималась брелками со встроенной камерой, которые по незнанию покупали на алиэкспрес
Теперь вот нашли другое занятие.
У всех нашивки "Військова контррозвідка" - т.е. должны заниматься закинутыми разведчиками на территорию Украины, если пытаются вербовать граждан и т.п., но не обычной бытовухой.
Кто же будет ловить шпионов?
Хлопці ви не там шукаєте як в 2023 році! Шукайте вище, в МО та на митниці і побачите яку рибу ви піймаєте! Станьте героями для України, не пошкодуйте кар'єри!
пограничниками - на каком основании выпускали госслужащих, ведь их недавно добавили в постанову КМУ после скандала с отдыхом на НГ, что выезд возможен только в коммандировку
на каком основании выпускают "клоунов", артистов - которых вообще нет в постанове КМУ
Министерством культуры - которое выдает артистам, какието разрешения в обход закона.
Вот новость от минкульта - выезд запрещен согласно закона, но мы поможем выехать
https://mkip.gov.ua/news/8818.html
МКІП може сприяти у виїзді за кордон митців лише за наявності військово-облікових документів
Під час воєнного стану та оголошення мобілізації заборонено виїзд з країни чоловіків, громадян України призовного віку. Це визначено законодавством.