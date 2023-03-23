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Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще 14 схем уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны. 34 организаторам схем сообщили о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на СБУ.

Уклонистов вывозили за границу по фиктивным документам или в обход КПП. Это стоило от $2 тыс. до $13,4 тыс. с человека - в зависимости от региона проживания и срочности бегства.

В Запоріжжі організатори схеми незаконно оформляли ухилянтам інвалідність.

В Винницкой области - фальсифицировали выводы военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных и другие документы.

В Днепре - помогали уклоняющимся получить фальшивые медицинские справки о непригодности к службе.

В Кировоградской области - вывозили мужчин как водителей гуманитарных перевозок.

Фигурантам сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание за такое преступление - от 3 до 5 лет за решеткой.

Также читайте: В российской армии ведется активная работа по подписанию контрактов со срочниками, - Генштаб

Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 01
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 02
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 03
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 04
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 05
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 06
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 07
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 08
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 09
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 10
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 11
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 12
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 13
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 14
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 15
Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ 16

граница (5269) СБУ (19893) мужчины (132) мобилизация (2762)


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Топ комментарии
+20
95 квартал не любить конкуренції
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23.03.2023 15:29
+14
¿¿а як там заможний мытнык поживає, з 700к$????
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23.03.2023 15:42
+13
З корупцією боротися важко та незручно,
давай схопим безоружних громадян які хочуть пожити вільно.
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23.03.2023 15:36
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Правила форума Совет форумчан
Дивлюся тут на своє тимчасове посвідчення... . Мабуть дуже важко підробити)
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23.03.2023 15:25 Ответить
Це випадковості. В цілому, якщо маєш гроші, виїхати не є аж надто великою проблемою. А як інакше може бути у самій корумпованій державі Европи?
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23.03.2023 15:27 Ответить
рік витримали паузу, а потім прикрили "лавочку"..., якщо організатори такі спритні, треба їх примусити працювати на користь батьківщині - рити окопи, ремонтувати щось тощо... не обов'язково на передовій...,
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23.03.2023 15:27 Ответить
А что это за "комитет" такой, с 1-ми отделами, какой-то формой ( уже любая чепуха по улицам и кабинетам в форме сидит и ходит), обязательная тактическая борода и оружие? Очередная ОПГ с участием наших любимых врачей, которые липовые справки строчат в проммасштабах, и потом ещё и заграницу свалят с нарешанным баблом?
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23.03.2023 15:29 Ответить
95 квартал не любить конкуренції
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23.03.2023 15:29 Ответить
З корупцією боротися важко та незручно,
давай схопим безоружних громадян які хочуть пожити вільно.
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23.03.2023 15:36 Ответить
Такі ось безоружні громадяни все своє життя відкуповувалися,і вирішували свої питання за взятки таким чином стимулюючи владу до коррупції, не треба робити з дебілів "свободолюбивих" безневинних громадян, котрі в той час коли інші гинуть за країну даюю взятки і тікають з країни. нічим не кращі ніж гниди з влади.
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23.03.2023 15:40 Ответить
В країні 5 мильнів держ службовців,
на кордонах з ЕС 60+ тис, навчених та добре озброєних вояків охороняють кордон від ухілянтів, а по вулицях ловлять хлюпіків на фронт, це все добре, справедливо, правова держава та шлях до НАТО/ЕС?
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23.03.2023 15:52 Ответить
І щей озброєні ********* дронами з тепловізорами, яких так не хватає на передовій.... це дійсно

замість того щоб якось доробити те законодавства щоб не було такого позориська на весь світ як сафарі на вулицях....

То вони збільшують штат погранців і тцк щоб ще більше нас позорити і щоб в ЄС сформувалась думка що нам не потрібна зброя, тому що ніхто не хоче воювати і потрібно йти на поклон до ху..ла...

Краще б ті кошти направили на нормальні зарплати війсковим і комплектування засобами зв'язку
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23.03.2023 16:36 Ответить
Тобто ти себе відокремлюєш від тих 5 мільйонів держслужюовців? Це для тебе інші громадяни які живуть по інших законах? Ти починаєш відправляти держслужбовців,депутатів і так далі а сам думаєш відсидітися вдома, або як криса дати взятку і звалити? І така людина ще тут щось розказує про те як має бути насправді? А ти розумієш,що якщо ти будеш сидіти а підуть ті ж самі джержслужбовці і інші як ти виразився то вони повернуться з війни переможцями і будуть тебе гнобити так я к раніше ще ніхто не гнобив, вони будуть на праві переможця робити все що захочуть,а ти будеш ніхто,котрий на дивані відсидівся, будуть депутитики на праві переможців з тебе знущатися так,що ти до кінця життя запамятаєш
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23.03.2023 17:16 Ответить
Зеленського обирав, твоя команда? Зробили нас разом?
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23.03.2023 17:58 Ответить
Я ні,це твій президент, тепер ти привів гівно до влади,ще й з себе відповідальність знімаєш,когось іншого воювати посилаєш,а ти що будеш робити? На дивані сидіти? Чому інші мають гинути,а ти корупціонер будеш взятки платити і косити вд призиву?
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23.03.2023 18:06 Ответить
Я тебе розчарую, однак ті хто охороняв кордони на Заході України, зараз зі зброєю воюють під Бахмутом у тому числі.
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23.03.2023 17:40 Ответить
Це ж скільки такого відгодованого бичья та ситого бидла по всій країні.І головне-всі при справі.
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23.03.2023 15:41 Ответить
Так звані ухилянти насправді є найобізнанішими спеціалістами з військової справи, стратегії та планетарних політичних "розкладів".
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23.03.2023 15:42 Ответить
¿¿а як там заможний мытнык поживає, з 700к$????
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23.03.2023 15:42 Ответить
давно уже никто не рвется в окопы
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23.03.2023 15:46 Ответить
Поки ми маємо ухилянта в президентах, звичайно ніхто туди рватися не буде.
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23.03.2023 17:57 Ответить
А зрадників у держ органах і вр ловити не на часі...
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23.03.2023 15:48 Ответить
Обычное нарушение закона - превратили в цирк...

Раньше СБУ занималась брелками со встроенной камерой, которые по незнанию покупали на алиэкспрес

Теперь вот нашли другое занятие.

У всех нашивки "Військова контррозвідка" - т.е. должны заниматься закинутыми разведчиками на территорию Украины, если пытаются вербовать граждан и т.п., но не обычной бытовухой.

Кто же будет ловить шпионов?
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23.03.2023 16:16 Ответить
Нет хуже чего либо от солдата на фронте, что не хочет воевать и не умеет при этом. Знаю некоторых 40-45лет в 90гг срочную не служили, просто не призывали, билета нет, присяги нет и многие учились без военной кафедры. Сколько такой продержится на войне--пусть 3 дня или 5. Кто профессионал в чем либо, валят за бугор работать---25% военного сбора в казну обязательно. Если смотался и не работает после 1-2 месяцев там признвать виновным по статье при военном положении. При возврате арест на границе. Конечно не все спугаются, но смысл сидеть там не работая? Сколько? ну год, а дальше? Чётко проработать денежное довольствие рядовым здесь, кто с образованием предлагать младшего лейтенанта получить звание. Льготы семье. Не ново ведь. Мотивация воевать должна быть только кто хочет сам идти. И выплачивать деньги за уничтоженую технику незамедлительно. Или всему подразделению от отделения одного взвода. Грохнули танк--пусть 100тыс, бтр--50тыс. Самолет миллион! Летчикам США во 2 мировую выдавали золотое кольцо и 5-6 монет золотых, при сбитии откупится или подженится на местной. Причина одна---что бы выжил. Учить долго и опыт не сразу приходит, самолет гамно---сделать можно всегда. А за месяц летать и побеждать научить невозможно.
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23.03.2023 20:50 Ответить
оце БАЗА
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25.03.2023 14:13 Ответить
Служба безпеки України знайшла 14 небезпечних для України схем.
Хлопці ви не там шукаєте як в 2023 році! Шукайте вище, в МО та на митниці і побачите яку рибу ви піймаєте! Станьте героями для України, не пошкодуйте кар'єри!
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23.03.2023 23:43 Ответить
З яких це пір військова контррозвідка займається ухилянтами? А хто тоді займається диверсантами у військах і на передовій? Як завжди у нас все через дупу. Займаються не ті і не тим. От би взяв данілов в прямому ефірі зателефонував своєму синові, а той взяв і через день повернувся в Україну та пішов на камеру в ТЦК. Потім показали б як він навчається військовій справі і іде на передову. Був би конкретний приклад, що країну захищають не тільки бідняки, і моральний дух почав рости. Дивишся, і СБУ не довелося займатися не своєю справою. А так....
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24.03.2023 12:15 Ответить
В репортаже выше, есть готовый рекрут ,сын мера Березани Тимченка. Готов грудью защищать близких ,хороший рукопашник и полное бесстрашие перед человеком в воинской форме пришедшего с фронта. А так же молод и энергичен .Вопрос -куда смотрят военкомы?
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24.03.2023 20:45 Ответить
Я для СБУ розкрию дуже сккретну схему ухиляння від призову -призовник переїжджає на інше місце та не стає на облік, і таких не один міліон. А оте полювання на чотирьох- десятьох ухилянтів - це піар і показуха. Сиситемно треба працювати.
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25.03.2023 08:27 Ответить
Цих хлопчаків (які не мають стільки грошей як у Портнова і їхньої команди, та не мають знайомих лікарів чи юристів) потрібно не виловлювати в річці, горах, кущах, очеретах, підвалах, горищах, а працювати з ними на державному рівні. Працювати потрібно над фізичною, військовою та психологічною підготовкою цих хлопчаків. Хто займається вихованням студентів чи старшокласників? В кожному освітньому закладі є спорткомплекси, спортзали, актові зали та інші приміщення з великими площами. Де загальнодержавна програма фізичної, моральної, медичної підготовки молоді? Нема. Таким здоровим дядям легше ловити, як навчати.
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25.03.2023 09:42 Ответить
А то обличчям в землю, мабуть, портнова поклали? Чи суркіса?
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25.03.2023 13:05 Ответить
А всі ці доблесні служби скільки заробили на схемах?
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26.03.2023 09:29 Ответить
Если нечем заниматься, то лучше бы занялись

пограничниками - на каком основании выпускали госслужащих, ведь их недавно добавили в постанову КМУ после скандала с отдыхом на НГ, что выезд возможен только в коммандировку

на каком основании выпускают "клоунов", артистов - которых вообще нет в постанове КМУ

Министерством культуры - которое выдает артистам, какието разрешения в обход закона.

Вот новость от минкульта - выезд запрещен согласно закона, но мы поможем выехать

https://mkip.gov.ua/news/8818.html

МКІП може сприяти у виїзді за кордон митців лише за наявності військово-облікових документів
Під час воєнного стану та оголошення мобілізації заборонено виїзд з країни чоловіків, громадян України призовного віку. Це визначено законодавством.
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27.03.2023 02:36 Ответить
 
 