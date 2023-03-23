Уклонение от мобилизации: в разных регионах заблокировано 14 схем, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще 14 схем уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны. 34 организаторам схем сообщили о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на СБУ.

Уклонистов вывозили за границу по фиктивным документам или в обход КПП. Это стоило от $2 тыс. до $13,4 тыс. с человека - в зависимости от региона проживания и срочности бегства.

В Запоріжжі організатори схеми незаконно оформляли ухилянтам інвалідність.

В Винницкой области - фальсифицировали выводы военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных и другие документы.

В Днепре - помогали уклоняющимся получить фальшивые медицинские справки о непригодности к службе.

В Кировоградской области - вывозили мужчин как водителей гуманитарных перевозок.

Фигурантам сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание за такое преступление - от 3 до 5 лет за решеткой.

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