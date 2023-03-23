Российские захватчики в течение двух суток более 170 раз обстреляли Запорожскую область. ФОТОрепортаж

За двое суток оккупанты нанесли 172 удара по жилой застройке, гражданской инфраструктуре Запорожья, населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов. Один человек погиб, еще 34 человека получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.

21 и 22 марта российские войска обстреливали территорию города и области из реактивных систем залпового огня и артиллерии, нанесли 8 авиационных ударов, применили 12 дронов. В общей сложности пострадали 24 населенных пункта региона, в частности – Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Ольговское, Новоандреевка, Чаривное, Малая Токмачка, Святопетровка, Новоданиловка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Затишье, Червоное, Щербаки, Новоивановка, Преображенка, Приморское, Каменское, Степное, Малые Щербаки.

Захватнические войска продолжают вести плотный огонь по селам Васильевского района. Мишенью оккупантов снова стали жители села Приморское. В результате вражеской атаки разрушен дом в садоводческом обществе. С ранениями нижних конечностей в медучреждение госпитализирована 85-летняя женщина.

21 марта войска страны-террориста нанесли удар ракетой "Искандер" и кассетным снарядом из РСЗО "Смерч" по территориям объектов инфраструктуры города. В результате атаки пострадали двое мужчин, 60 и 63-х лет.

Кроме того, напомним, вчера армия РФ обстреляла территорию областного центра из РСЗО "Смерч". Один из реактивных снарядов Торнадо-С ударил по многоэтажкам спального района. В результате разрыва других пяти – повреждена гражданская инфраструктура города.

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