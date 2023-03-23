На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Украинским воинам очень не хватает квадрокоптеров.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаются ужасные, кровопролитные бои
Каждый день Украина хоронит десятки своих бойцов
Раненых очень много, воины обгорели, без рук, ног, ранения в голову и прочее
Цена нашей жизни, сотни погибших на фронте
Потому прошу помогать!!!
Очень не хватает квадрокоптеров!!
Дроны это глаза подразделений, благодаря дронам уничтожаются вражеская техника и оккупанты.
Срочно нужно еще два дрона Мавик Комбо -200 т грн
Два тепловизора - 104 т грн
Планшеты -32 т
и добавить на автомобиль для разведчиков -130 т грн
С понедельника выкупила
2 тепловизора -141 т
4 прицела -96!
4 планшета -32т
Ремонт автомобилей -53 т
Еще 4 дрона Мавик 3 Комбо - 9400 т евро -372 т
Очень прошу помогать, на фронте все пылает и уничтожается!! Пожалуйста, делайте репосты!!
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253", - призвала волонтер.
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