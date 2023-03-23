На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским воинам очень не хватает квадрокоптеров.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются ужасные, кровопролитные бои

Каждый день Украина хоронит десятки своих бойцов

Раненых очень много, воины обгорели, без рук, ног, ранения в голову и прочее

Цена нашей жизни, сотни погибших на фронте

Потому прошу помогать!!!

Очень не хватает квадрокоптеров!!

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Дроны это глаза подразделений, благодаря дронам уничтожаются вражеская техника и оккупанты.

Срочно нужно еще два дрона Мавик Комбо -200 т грн

Два тепловизора - 104 т грн

Планшеты -32 т

и добавить на автомобиль для разведчиков -130 т грн

С понедельника выкупила

2 тепловизора -141 т

4 прицела -96!

4 планшета -32т

Ремонт автомобилей -53 т

Еще 4 дрона Мавик 3 Комбо - 9400 т евро -372 т

Очень прошу помогать, на фронте все пылает и уничтожается!! Пожалуйста, делайте репосты!!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253", - призвала волонтер.





















