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Новости Фото Волонтеры для армии
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На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским воинам очень не хватает квадрокоптеров.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются ужасные, кровопролитные бои

Каждый день Украина хоронит десятки своих бойцов

Раненых очень много, воины обгорели, без рук, ног, ранения в голову и прочее

Цена нашей жизни, сотни погибших на фронте

Потому прошу помогать!!!

Очень не хватает квадрокоптеров!!

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Дроны это глаза подразделений, благодаря дронам уничтожаются вражеская техника и оккупанты.

Срочно нужно еще два дрона Мавик Комбо -200 т грн

Два тепловизора - 104 т грн

Планшеты -32 т

и добавить на автомобиль для разведчиков -130 т грн

С понедельника выкупила

2 тепловизора -141 т

4 прицела -96!

4 планшета -32т

Ремонт автомобилей -53 т

Еще 4 дрона Мавик 3 Комбо - 9400 т евро -372 т

Очень прошу помогать, на фронте все пылает и уничтожается!! Пожалуйста, делайте репосты!!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 01 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 02 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253", - призвала волонтер.

На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 03
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 04
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 05
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 06
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 07
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 08
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 09
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 10
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 11
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 12
На фронте все горит и уничтожается, воинам срочно нужны 2 дрона, 2 тепловизора, планшеты и автомобиль, - волонтер Юсупова 13

благотворительность (612) помощь (7800) волонтеры (2633) ВСУ (6587) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+16
а на думку міноборони це все не треба, краще освоїти кошти відкривши АрміяТБ
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23.03.2023 18:06
+11
яйцекраду пофіг і гавнокомандучому теж
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23.03.2023 18:14
+6
+
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23.03.2023 18:43
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а на думку міноборони це все не треба, краще освоїти кошти відкривши АрміяТБ
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23.03.2023 18:06 Ответить
яйцекраду пофіг і гавнокомандучому теж
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23.03.2023 18:14 Ответить
+
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23.03.2023 18:43 Ответить
Мое мненіе,нафіг цього резнікова і туда же зеленого клоуна,а ще ліпше вониж призивного віку,
а новий тб так же забийте зеленому в дупу.
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23.03.2023 19:33 Ответить
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23.03.2023 20:10 Ответить
Восемь лет, почему до сих пор нет выробнитсва ,как расходников дронов? Резникову никто не хочет вопросы задать из военных? Нет? Ввести штат на базе ВСУ по сборке например дронов ,может я глупость говорю ,но это какой-то треш .
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23.03.2023 20:11 Ответить
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23.03.2023 20:14 Ответить
Дивно якось....На всіх фото та відео з передової бійці показують обличчя,а на фото від цього волонтера у бійців завжди обличчя заретушовані і всі ці фото не з передової.....
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23.03.2023 20:20 Ответить
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23.03.2023 20:52 Ответить
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23.03.2023 21:35 Ответить
Да, неплохо бы помогли те 700 тыс долларов из машины таможенного начальника. А по факту, если он присвоил 700 тыс, то в бюджет было не заплачено намного больше.
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23.03.2023 22:03 Ответить
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23.03.2023 22:47 Ответить
 
 