Украине удалось забрать с оккупированных территорий еще двух детей. ФОТОрепортаж

Удалось вернуть еще двух детей, находившихся на временно оккупированной территории.

"Обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от женщины, ранее находившейся в российском плену. Сейчас 9-летняя девочка и 16-летний парень – в Украине вместе со своей семьей", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он отметил, что возвращение "удалось осуществить в результате взаимодействия двух Уполномоченных по правам человека – Украины и России".

"Поэтому снова призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис Уполномоченного на горячую линию: 0 800 501 720. Работаем над возвращением каждого украинского ребенка", - резюмировал чиновник.







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