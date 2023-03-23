Украине удалось забрать с оккупированных территорий еще двух детей. ФОТОрепортаж
Удалось вернуть еще двух детей, находившихся на временно оккупированной территории.
"Обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от женщины, ранее находившейся в российском плену. Сейчас 9-летняя девочка и 16-летний парень – в Украине вместе со своей семьей", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.
Он отметил, что возвращение "удалось осуществить в результате взаимодействия двух Уполномоченных по правам человека – Украины и России".
"Поэтому снова призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис Уполномоченного на горячую линию: 0 800 501 720. Работаем над возвращением каждого украинского ребенка", - резюмировал чиновник.
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Наприклад Розділ-Безпека Людини. Безпека Країни.Строк повноважень добігає кінця а реалізація де?
Згадайте критику на адресу Порошенко який не закінчив війну бо не був зацікавлений.
Про корупцію я навіть не хочу згадувати.З програми президента- " Бюджет на армію має перестати бути «годівницею» для «кабінетних генералів», а повинен забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата."