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Украине удалось забрать с оккупированных территорий еще двух детей. ФОТОрепортаж

Удалось вернуть еще двух детей, находившихся на временно оккупированной территории.

"Обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от женщины, ранее находившейся в российском плену. Сейчас 9-летняя девочка и 16-летний парень – в Украине вместе со своей семьей", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он отметил, что возвращение "удалось осуществить в результате взаимодействия двух Уполномоченных по правам человека – Украины и России".

"Поэтому снова призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис Уполномоченного на горячую линию: 0 800 501 720. Работаем над возвращением каждого украинского ребенка", - резюмировал чиновник.

Украине удалось забрать с оккупированных территорий еще двух детей 01
Украине удалось забрать с оккупированных территорий еще двух детей 02
Украине удалось забрать с оккупированных территорий еще двух детей 03

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Автор: 

дети (6492) Лубинец Дмитрий (459)


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Всі викрадені мерзенними кацапськими ублюдками діти мають бути знайдені та повернені додому в Україну якомога швидше...
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23.03.2023 20:23 Ответить
Дітки зеленського задовго до війни, були вивезені закордон, разом із батьками і лєнкою. Однак чому це кончене клоунське чмо не попередило сотні тисяч українських батьків, що потрібно вивозити дітей подалі від прикордонних областей? Чому не були організовані групи з вивезення інвалідів, дітей із інтернатів? Чому не дали людям можливість врятуватися?!!! Чому?!!! Можливо тому, що клоун умисно проявив халатність аби загинуло або потрапило у полон як можна більше людей і дітей?!
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23.03.2023 20:39 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638819170337931266 кацапи сподівались, що 12-річний хлопець забуде та відмовиться від своїх батьків.
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23.03.2023 21:04 Ответить
Хтось згадує президентську програму з якою йшов Зеленський ?
Наприклад Розділ-Безпека Людини. Безпека Країни.Строк повноважень добігає кінця а реалізація де?
Згадайте критику на адресу Порошенко який не закінчив війну бо не був зацікавлений.
Про корупцію я навіть не хочу згадувати.З програми президента- " Бюджет на армію має перестати бути «годівницею» для «кабінетних генералів», а повинен забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата."
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23.03.2023 21:16 Ответить
 
 