Компания из Одессы снабжала РФ сырьем для производства лазерных прицелов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила руководство украинского предприятия из Одессы на сотрудничестве со страной-агрессором. Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для обработки, которые используются в военно-промышленном комплексе РФ. Инертные газы необходимы при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Украинское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более 90%. Например, на территории РФ местные заводы дают только 60% очистки. Именно поэтому враг пытался сохранить контроль за украинской компанией. Для этого в 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами РФ, формально перепродали ее активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент", - говорится в сообщении.

Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке. Конкретно эта компания в дальнейшем закупала продукт у представителей одесской компании и переправляла его в Россию.

Во время обысков на производстве, в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности. В настоящее время руководителю украинского предприятия доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).