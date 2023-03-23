Компания из Одессы снабжала РФ сырьем для производства лазерных прицелов, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила руководство украинского предприятия из Одессы на сотрудничестве со страной-агрессором. Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для обработки, которые используются в военно-промышленном комплексе РФ. Инертные газы необходимы при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Украинское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более 90%. Например, на территории РФ местные заводы дают только 60% очистки. Именно поэтому враг пытался сохранить контроль за украинской компанией. Для этого в 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами РФ, формально перепродали ее активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент", - говорится в сообщении.
Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке. Конкретно эта компания в дальнейшем закупала продукт у представителей одесской компании и переправляла его в Россию.
Во время обысков на производстве, в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности. В настоящее время руководителю украинского предприятия доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
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Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
https://nmsk.reporter.ua/articles/vojjna-v-ukraine-zamorozila-polovinu-mirovogo-proizvodstva-chipov "Война в Украине «заморозила» половину мирового производства чипов".
Як же ж вчасно!
А что если азиаты покупали аргон для сварки? Та ну, бред какой-то...
Задайте собі питання, а чому і для чого взагалі існують так звані офшори, які при наявності волі у політиків G7 можна було б дуже швидко придавити, як тарганів тапком.
І ніхто, ні кує, ні меле!!!
Добре, що нарешті запалили мародерів ***** в Україні!!!
Перевішати гнидоту, щоб і ОПУ боялися !!,
А вам не по#уй, як орки використовуватимуть український аргон: для виробництва лазерів чи зварки бронетехніки?