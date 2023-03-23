Минобороны и фонд "Надия" приступили к реализации программы телемедицины на передовой. ФОТО

В рамках реализации программы по фото (видео) фиксации предоставления экстренной помощи на передовой Медицинские силы Вооруженных сил Украины получили первые 18 старлинков от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Командования медицинских сил ВСУ.

"Система фото-видеофиксации оказания экстренной помощи на передовой" - важнейший проект Вооруженных сил Украины, направленный на обеспечение максимально профессиональной помощи бойцам в случаях тяжелых ранений. Благодаря такой системе медики, работающие в горячих точках фронта, получат возможность быть на связи с ведущими врачами страны на всех этапах медицинской эвакуации. В частности, система видеосвязи будет способствовать более эффективному осуществлению хирургических вмешательств, поскольку за проведением операции смогут следить специалисты разных медицинских центров страны и давать свои советы и рекомендации. Кроме того, собранный фото-видео материал может быть использован и для обучения будущих полевых медиков.

"Находясь на постоянной связи с Вооруженными силами Украины, мы узнали об этом проекте и решили взять его под свое шефство. Сейчас мы мобилизуем все наши возможности для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить его реализацию. Это чрезвычайно современное решение от ВСУ, поскольку на передовой фактически будет действовать телемедицина, а дистанционное участие в проведении операций нашим защитникам будут принимать лучшие хирурги страны. На данном этапе мы занимаемся сбором необходимой техники и сегодня передали нашим военным медикам первые 18 старлинков, которые обеспечат полевым госпиталям быструю бесперебойную интернет связь для качественной передачи видео и звука", - отметила представитель Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надия" Алла Ландарь.

В Вооруженных силах Украины отмечают, что реализация этого проекта не только поможет спасти больше жизней украинских воинов, но и позволит обеспечить более оптимистичные прогнозы по восстановлению раненых.

Заместитель Командующего Медицинскими Силами Вооруженных Сил Украины полковник медицинской службы Юрий Подолян поблагодарил за столь важную для военных медиков помощь.

"Это удивительно важная и полезная инициатива, и я рад, что шефство над ней взял именно Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надия" - это значит, что проект точно будет реализован в самые быстрые сроки. Это не первый наш благотворительный проект, вместе с нашими партнерами - Благотворительным фондом Дениса Парамонова, фондом Виталия Данилова, компанией Медирент, ООО "Промышленная компания "Пожмашина"", американскими партнерами Eltech trust и Revival foundation мы оказываем системную помощь медицинским учреждениям по всей Украине. Сегодня от нашего фонда 50 медицинских мониторов отправляем в больницы Днепра, Харькова и других регионов, где оперируют и лечат украинских защитников. Украинские медики держат свой фронт круглосуточно и без выходных, и мы будем и дальше оказывать им всю необходимую помощь", - отметил Борис Тодуров, директор Института сердца Минздрава Украины, Амбасадор Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надия".