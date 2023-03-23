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Обстрел Запорожья: российская ракета влетела в край дома. Несколько метров влево или вправо, и подъезд мог упасть. ФОТО

22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку. Ракета влетела в край дома, иначе разрушений и жертв могло быть гораздо больше.

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал житель дома Серж Черный, передает Цензор.НЕТ.

"Нам повезло. Ракета влетела в край дома. Несколько метров влево, вправо, и разрушения были бы больше, и подъезд дома мог упасть. Жертв могло быть в разы больше. Дом надо все равно разбирать, и собирать заново. Справа сверху несущая плита вылезла на улицу, сверху еще несколько этажей опираются на эту плиту. Может все рухнуть, надо чинить", - рассказал он и опубликовал фото места попадания ракеты.

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Обстрел Запорожья: российская ракета влетела в край дома. Несколько метров влево или вправо, и подъезд мог упасть 01
Обстрел Запорожья: российская ракета влетела в край дома. Несколько метров влево или вправо, и подъезд мог упасть 02

Автор: 

Запорожье (2651) обстрел (27129)


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А вторая ракета, которая застряла на крыше дома и не взорвалась...
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23.03.2023 22:49 Ответить
То не ракета, а солнечная батарея. Просто фото так сделано. Было сообщение от ОВА.
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23.03.2023 22:52 Ответить
Понял, спасибо.
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23.03.2023 23:04 Ответить
Там ще було фото де наче б то у даху стирчить ракета. То не ракета, а сонячна панель гріє воду.
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23.03.2023 22:52 Ответить
сонячний колектор
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24.03.2023 09:07 Ответить
Ткаченко выказывает своё недовольство ПАРЕ,заместо того,чтоб создать в стране единый день траура например 1 мая ,куда Зеленский приглашал всех на шашлык,правда не уточнил из чего. Я представляю тех детей в Мариуполе что рашисты накрыли на драм театр,а сколько так людей погибло за полтора года и блин какое-то веселье везде,особенно в 95 квартале.
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23.03.2023 23:25 Ответить
Жах, це просто жах! Мої співчуття жителям Запоріжжя!
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31.03.2023 03:42 Ответить
 
 