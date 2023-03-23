Обстрел Запорожья: российская ракета влетела в край дома. Несколько метров влево или вправо, и подъезд мог упасть. ФОТО
22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку. Ракета влетела в край дома, иначе разрушений и жертв могло быть гораздо больше.
Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал житель дома Серж Черный, передает Цензор.НЕТ.
"Нам повезло. Ракета влетела в край дома. Несколько метров влево, вправо, и разрушения были бы больше, и подъезд дома мог упасть. Жертв могло быть в разы больше. Дом надо все равно разбирать, и собирать заново. Справа сверху несущая плита вылезла на улицу, сверху еще несколько этажей опираются на эту плиту. Может все рухнуть, надо чинить", - рассказал он и опубликовал фото места попадания ракеты.
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