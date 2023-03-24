В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб брат нардепа Игорь Евтушок. ФОТО

В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб брат народного депутата Сергея Евтушко Игорь Евтушок. Он пошел на войну добровольцем.

Об этом сообщила лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Родной брат нашего коллеги, друга, побратима Сергея Евтушко, Игорь погиб под Бахмутом. Ушел добровольцем, хотя и не имел военного опыта…"

Каждый раз, когда мне приходится сообщать такие новости, я теряю часть своего сердца, своей души, своей жизни. Это каждый раз – заново. Это каждый раз невыразимо больно… К этому невозможно привыкнуть.

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Мы отвоевываем свою Украину большой, страшной ценой.

Вечная память, вечная слава!

Самые искренние соболезнования Сергею и его семье…" – рассказала Тимошенко.