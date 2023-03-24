Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

24 марта 2023 в 01:00 армия РФ обстреляла из зенитно-ракетного комплекса С-300 г. Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, одна из ракет попала в здание пункта несокрушимости, а другая - вблизи него.

"Под завалами погибли три женщины, которые были внутриперемещенными лицами из г. Бахмута, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители.

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Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).