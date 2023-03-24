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Новости Фото Война
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Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

24 марта 2023 в 01:00 армия РФ обстреляла из зенитно-ракетного комплекса С-300 г. Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, одна из ракет попала в здание пункта несокрушимости, а другая - вблизи него.

"Под завалами погибли три женщины, которые были внутриперемещенными лицами из г. Бахмута, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители.

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Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 01
Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 02
Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 03
Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 04
Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 05
Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 06
Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 07
Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 08
Враг ударил из С-300 по Константиновке. Попадание в пункт несокрушимости, есть погибшие и раненые, - Офис генпрокурора 09

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

обстрел (27129) жертвы (2071) Донецкая область (9642) Офис Генпрокурора (2467) Константиновка (1742)


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Поки не буде масованих важких отвєток по "об'єктах воєнної інфраструктури" в бєлгарадє, курскє, брянскє, справи не буде.
Кацапи рахуються лише із силою у відповідь.
Всі інші розповіді, тіпа "ми не стріляємо по мирних містах" - це те ж саме, як Макрон чи Шольц хочуть переконати путлєра по телефону припинити війну.
Отже - або масовані удари по кацапських "об'єктах воєнної інфраструктури" в крупних містах, або просто читаємо в новинах про нові жертви в Запоріжжі, Дніпрв, Харкові, Нікополі, Слов'янську, Херсоні і т.д.
З кацапами по іншому не вийде....
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24.03.2023 08:51 Ответить
Довбануті пункти обігріву ще до цих пір стоять? На вулиці цілодобова температура +12, для чого цей PR ?
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24.03.2023 09:02 Ответить
Поїдь в Костянтинівку та перевір навіщо він там потрібен... Чи ти думаєш, що кацапи цілили саме в пункт незламності? Їм пох куди пулять!
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24.03.2023 09:35 Ответить
Тупо називати звичайні пункти обігріву "пунктами незламності". Це що виходить, що вороги зламали пункт незламності і незламності більше нема? Дешеві, хоч і пафосні масовики-затєйники.
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24.03.2023 09:06 Ответить
Ну що поробиш, якщо наші масовики-затійники ******* пафос? "Велике бідівництво", "Пункти незламності", "Гвардія наступу" та таке інше...
Вчора проходив, у Дніпрі, повз будівельний майданчик ЖК Centower від будівельної компанії DM GROUP (рік заснування 2019, а інформації щодо власників не знайшов, лише фото "управляючего партнера"). Весь огороджувальний паркан обліплений банерами що це "Центральний будинок міста - Велике будівництво за сприяння ...", а за парканом...



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24.03.2023 10:25 Ответить
Бог любить тебе

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24.03.2023 10:35 Ответить
100% кто то из местных сепаров координаты дал,иначе б не прилитело в банальную халабуду с относительной точностью..Просто тупо убивают гражданских,какие то тупорылые маньяки-садисты,больше и добавить нечего.
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24.03.2023 11:20 Ответить
 
 